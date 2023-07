Xóchitl Gálvez aventaja a Santiago Creel en encuestas

Santiago Creel cayó en segundo lugar en encuestas (AP/ Cuartoscuro)

La senadora de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz se posicionó como la aspirante favorita de la oposición a la candidatura presidencial rumbo al 2024, según una encuesta realizada por la empresa Poligrama. La legisladora de origen hidalguense se llevó la ventaja con más de 10 puntos porcentuales ante su compañero de partido, Santiago Creel Miranda.

De acuerdo con el ejercicio estadístico realizado el pasado 7 de julio, 3 días después del registro de aspirantes de la alianza Frente Amplio por México—antes Va por México— la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) obtuvo el 23. 3% de aprobación a la pregunta expresa de independientemente de sus preferencias, ¿quién le gustaría que fuera el candidato de la alianza PRI, PAN, PRD a la presidencia de México?

En un segundo lugar se colocó Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, quien contó un 10.7 %, una diferencia de 12. 6 puntos porcentuales con la senadora. En seguida del blanquizal, se posicionó la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Paredes Rangel, con un 8.3%.

Xóchitl Gálvez Ruiz. Foto: @XochitlGalvez

Por último, con el 8% de preferencias se mantuvo el ex secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, también del PRI, quien poco antes de su registró habría especulado en salirse de la contienda de cara a las elecciones del próximo año.

Debajo de los 8 puntos porcentuales, se perfilan el ex jefe de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera con 6.2%, seguido del ex gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, con el 6.0%.

Idelfonso Gallardo, Gabriel Quadri, Silvano Aureoles y Jorge Luis Preciado, se mantuvieron en los últimos puestos con 4.2%, 3.3% 2.1% y 2%, respectivamente.

Cabe destacar que, a pesar de que la senadora del PAN obtuvo el mayor número de preferencias, fue la opción “ninguno” la respuesta más escogida por los encuestados, con 25.9 de puntos porcentuales.

Foto:captura TW @SantiagoCreelM

AMLO llamó a Xóchitl Gálvez la elegida para la candidatura de la oposición

A un año de que se lleven a cabo las elecciones federales del 2024, distintos perfiles a la candidatura presidencial han comenzado a repuntar en la escena pública. Tanto los partidos de oficialismo, como los de la oposición, definieron sus métodos de selección rumbo a las elecciones federales.

No obstante, ambos bandos políticos han descalificado y señalado ambos procesos. La crítica más reciente fue la del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien habría apuntado que PRI, PAN y PRD crearon un “método de simulación”, pues la abanderada de dicha alianza ya estaba definida por el empresario Claudio X González, quien en contrastantes ocasiones lo ha señalado como el líder de la oposición.

FOTO: CUARTOSCURO

Durante su conferencia diaria desde Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal adelantó que será Xóchitl Gálvez será la aspirante que ganará las encuestas en el interior de la alianza Frente Amplio por México, no obstante, mencionó que a pesar de los intentos, ella no ganará la presidencia, pues “no levanta” como sus contrarios quisieran.

Aunado a esto, explicó que PRI, PAN y PRD necesitaban a un perfil que fuera diferente a sus integrantes, una mujer que su origen fuera de un pueblo y que se caracterice por hablar de “una manera coloquial”.

“Están inflando, pero no levanta, no va a levantar porque son otros tiempos. Ya la gente está muy consciente, mucho muy consciente y el haber nacido en un pueblo no significa que se le tiene amor al pueblo. Muchas veces quienes vienen de abajo, se vuelven ladinos y son racistas y son clasistas”, destacó el mandatario en su Mañanera de este 10 de julio.