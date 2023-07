Por qué Nicola Porcella tiene una cámara dentro de su habitación en Perú

Nicola Porcella tiene una cámara en su habitación por las acusaciones que enfrentó hace cuatro años (Instagram/@nicolaporcella12)

Nicola Porcella se convirtió en uno de los habitantes más queridos y controversiales de La Casa de los Famosos, pero antes de llegar a este reality, en Perú fue protagonista de varias polémicas, las cuales lo llevaron a colocar una cámara en la habitación de su casa.

Una de las acusaciones más fuertes que ha enfrentado Nicola fue en enero de 2019, cuando fue parte de la llamada Fiesta del Horror, que se llevó a cabo en Asia, Lima, y fueron invitadas varias celebridades e integrantes de Esto es Guerra.

En esa fiesta, presuntamente algunas mujeres habrían sido intoxicadas, esto cuando alguien les puso una droga en sus bebidas. La primera denuncia formal fue de Miss Trujillo, quien declaró que Porcella fue quien la invitó a dicha fiesta a través de un mensaje de WhatsApp, inclusive le habría insistido para que fuera.

Nicola confesó que la fiesta afectó su vida pública y privada, pues tuvo que renunciar a uno de sus trabajos y fue citado a declarar (Captura)

Según la denuncia que hizo Miss Trujillo, señaló que Nicola y Bruno Pizano comenzaron a repartir shots de una bebida a todas las mujeres y no aceptaron un “no” como respuesta. Ella señaló que, presuntamente, esa era la bebida adulterada.

Meza relató que se desmayó tras beber de los shots, por ello supo que lo que tomó estaba adulterado. El caso fue tipificado como intento de violación.

Poly Ávila también denunció formalmente los hechos que sucedieron dentro de la fiesta, pues ella también fue presuntamente drogada con las bebidas que dieron.

Nicola aseguró que la cámara servirá para probar lo que sucede si es que lleva a una mujer a su habitación (Instagram/@nicolaporcella12)

Nicola tuvo que testificar en varias ocasiones al ser uno de los principales involucrados, pero él ha asegurado no haber hecho algo con las bebidas.

Actualmente, tras estas acusaciones, el llamado chico reality confesó que está acostumbrado a tener cámaras en su habitación porque él decidió instalar una en su recámara en su casa en Perú.

Durante una plática con Wendy en La Casa de los Famosos, el modelo confesó que puso una cámara de vigilancia en su habitación porque no confía en las mujeres; si alguien nuevamente lo acusa de intentar mantener relaciones con él ebria, tendrá una forma de confirmar los hechos.

Porcella también fue acusado por supuestamente agredir a su entonces novia, Angie Arizaga, pero ella nunca habló de esto (Instagram/@nicolaporcella12)

“Yo en mi cuarto tengo una cámara. Es que ellas saben, yo lo digo porque yo no confío en que cualquier día que yo esté haciendo una parrilla en mi casa o venga con una mujer, y luego ella salga a decir al día siguiente: ‘Yo estaba borracha’”

Porcella aseguró que esa cámara no la tiene con otro propósito que no sea defenderse en caso de que cualquier persona quiera difamarlo y sólo revisará las imágenes si de nuevo lo llegasen a acusar.

“Yo les digo que tengo una cámara y no las voy a sacar (las imágenes), no las voy a revisar porque a mí no me interesa, pero yo no la voy a sacar porque yo no voy a correr el riesgo de que tú mañana (me acuses) por querer figurar”, mencionó Nicola.

Nicola Porcella tuvo que renunciar a "Esto es Guerra", lo que lo llevó a probar suerte en México con "Guerreros 2020" y la conducción (Instagram/@nicolaporcella12)

“Desde que me pasó lo de la fiesta, eso que les conté, que las chicas salieron a decir, y fue difícil de probarlo”

Anteriormente, Porcella confesó que este caso más que afectarlo a él, afectó a su familia. Una de sus principales preocupaciones fue su hijo, pues estuvo al tanto del curso de las acusaciones.

Cabe recordar que, debido a las denuncias, el actor tuvo que salir de Esto es Guerra antes de ser despedido del programa. Nicola sabía que no tenía más futuro dentro del reality, por lo que se fue por voluntad propia.

El modelo dijo en entrevista con Com.FM que estaba seguro de que la producción sabía lo que sucedió en verdad, pero no o apoyarían.