Autoridades electorales en el Edomex validaron elección para gobernadora del Edomex

El pleno del IEEM terminó el conteo de votos y validó la elección del Edomex, po lo cual se dará la constancia de mayoría a Delfina Gómez y se convierta en gobernadora electa (IEEM)

El pleno del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) en sesión especial, validó la elección por la gubernatura del Estado de México del 4 de junio, después de hacer el recuento de votos y de revisar las diversas casillas que fueron impugnadas por parte de la dirigencia del PRI Nacional.

Te puede interesar: Delfina Gómez ya tiene fecha para recibir la constancia de gobernadora electa del Edomex

Con el conteo final de la votación y validación de la elección, las autoridades electorales mexiquenses, están en condiciones de entregar la constancia de mayoría a la morenista Delfina Gómez Álvarez y se convierta en gobernadora electa por primera vez en la historia de la entidad.

Cabe recordar que el Comité Ejecutivo Nacional del PRI presentó tres impugnaciones de inconformidad ante el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), donde pedía la nulidad de 247 casillas, éstas eran de los Distritos I con cabecera en el municipio de Chalco, II en la capital Toluca y III en Chimalhuacán.

Delfina Gómez Constancia de Mayoría Edomex (IEEM)

En la 10ª Sesión Especial del Consejo General del IEEM informó que la alianza PAN-PRI-PRD-NA, que tuvo de candidata a Alejandra Del Moral registró 2 millones 838 mil 815 votos, mientras la coalición de Morena-PVEM y PT, con Delfina Gómez, tuvo 3 millones 360 mil 589 mil sufragios. con lo cual se convertirá en la primera gobernadora del Estado de México y tampoco emanada del PRI.

Te puede interesar: Programa Hoy No Circula: jueves 6 de julio en la CDMX y Edomex

Otros datos que dieron las autoridades electorales, destacan los 9 mil 144 obtuvieron candidatos (as) no registrados (as); votos nulos con 167 mil 215, con lo cual, la votación total fue de 6 millones 375 mil 763.

“Trabajar con unidad, es lo que quiere los mexiquenses”.

Al hacer el uso de la palabra la nueva gobernadora electa, Delfina Gómez dijo que todo lo que los mexiquenses quieren es que se trabaje de forma coordinada para mejorar el estado, donde se tiene una gran responsabilidad de tener un gobierno diferente así como una gobernanza.

Te puede interesar: Horror en Toluca: cuelgan restos humanos frente a la Universidad Autónoma del Estado de México

Por igual, expresó que la constancia de mayoría que se le entregó simboliza que ganó y que se puede escribir otra historia en el Estado de México, “simboliza el compromiso y la gran responsabilidad que tenemos, precisamente que tenemos que ofrecer y hacer posible que se pueda presentar un tipo de gobierno y una gobernanza diferente y es un reto que a todos nos toca hacer juntos”.

Información en proceso...