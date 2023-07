López Obrador condena cancelación de concierto de Francisco Céspedes en México tras desearle la muerte: “Debe gozar de todos sus derechos”

@franciscopanchocespedes / Cuartoscuro.

Andrés Manuel López Obrador rechazó por completo la idea de que a Francisco Céspedes se le haya cancelado un concierto, sólo por las declaraciones que hizo en donde le deseó la muerte al mismo presidente. Afirmó que el cantante no debe ser “hostigado ni discriminado”, porque eso no es un comportamiento digno de un gobierno democrático.

Durante la conferencia matutina del viernes 7 de julio, Andrés Manuel tocó el tema del cantante cubano y la reciente controversia en donde se afirma que el Gobierno de México estuvo implicado en la cancelación de un evento musical. Céspedes tenía programada una presentación en San Miguel de Allende, Guanajuato, pero fue cancelada después de las declaraciones que el intérprete hizo sobre AMLO.

El presidente no está de acuerdo con aquel resultado y así lo manifestó durante su aparición mañanera con los medios de comunicación.

Captura de pantalla Gobierno Federal

“Ahora insultan al Presidente y no se persigue a nadie, hasta extranjeros”, explicó el mandatario. “El cantante Céspedes que por cierto, debe de gozar de todos sus derechos en México y no debe de ser hostigado ni discriminado. Eso no tiene que ver con el comportamiento de un gobierno democrático, debemos de garantizar la libertad plena y no nos afecta si [Héctor] Aguilar Camín me dice... no lo puede repetir, no afecta, porque cada quien tiene su historia y es hasta un timbre de orgullo un insulto de esa gente”

En cambio Obrador comentó que estaría más preocupado si lo halagaran. Pero sí compartió que cada declaración hecha por cualquiera es una libertad que debe existir sin temor a represalias ni censura.

“Somos libres no debe de haber represalia de ningún tipo, no debe de haber censura en el caso del cantante porque en un municipio de Guanajuato le suspendieron un contrato y argumentaron que me había insultado y que por eso le suspendieron su presentación. Yo no estoy de acuerdo con eso”, afirmó.

¿Qué dijo Francisco Céspedes sobre AMLO?

A través de redes sociales se ha difundido un video donde Francisco Céspedes lanza varias críticas contra AMLO y su política en México.

El compositor y cantante cubano se mostró molesto hace unas semanas porque Andrés Manuel López Obrador “enalteció” al presidente cubano Miguel Díaz-Canel, a quien calificó como “dictador”. Durante una presentación en Hermosillo, Sonora, el intérprete dio una de sus declaraciones más polémicas, en la que incluso le deseó la muerte al mandatario mexicano.

“Cuando uno viene de un país que tiene mucha necesidad, donde hay un presidente que invita el 15 de septiembre a un dictador cubano y lo pone por encima... Tú puedes invitar a cualquier presidente pero no ponerlo como máximo, entonces por eso me cae muy mal ese tipo y ojalá que se muera”, dijo Céspedes contundente.

A Francisco Céspedes le cancelaron una presentación que tenía programada en San Miguel de Allende, Guanajuato, el próximo 7 de julio. La decisión fue tomada por el alcalde Mauricio Trejo Pureco y las razones fueron justamente por los insultos que el compositor cubano nacionalizado mexicano hizo sobre el presidente.

“En San Miguel de Allende existe la libertad de expresión pero esta termina cuando alguien desea la muerte de nuestro Presidente”, dijo el alcalde.