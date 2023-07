Germán Villa estalló contra el Club América

Germán Villa jugó la mayor parte de su carrera en el América (Twitter/@ElJefeAguila)

Desde la salida de Edson Álvarez y Diego Lainez al futbol europeo, las Águilas del América no han logrado posicionar a ningún jugador, formado en sus filas, en el mercado internacional. Dicho rasgo, de acuerdo con Germán Villa, ha sido evidencia del descuido que los directivos han tenido con las fuerzas básicas, razón por la que emitió una crítica.

Te puede interesar: Los memes que dejó la derrota de América ante Juárez

En una entrevista con el medio Azteca Deportes, el exjugador del equipo de Coapa arremetió contra la institución que lo formó por la poca producción de jugadores que ha tenido en los últimos años. Aunque también envió un mensaje a los prospectos que forman parte de las divisiones inferiores del plantel y no han logrado destacar.

“A mí la verdad sí me ha dolido, me duele mucho cuando veo que tienen que traer a un chico de Puebla al América, a un lateral, a quien traigan pero de otro equipo. Me dan ganas de ir a hablar con los chavos de fuerzas básicas y decirles ‘¿No les prende, no les motiva, no les enoja que tengan que traer a otro?’ Los ves y no son más que la gente que podría estar en fuerzas básicas”, expresó.

Luis Malagón llegó desde el Necaxa para hacerse de la titularidad (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Y es que a pesar del buen rendimiento que el equipo ha tenido en las temporadas más recientes, ha presentado carencias en diversas líneas de su formación. Al respecto, los directivos han optado por contratar a jugadores formados en otros equipos y que han destacado en la primera división antes que decidirse por debutar a nuevos futbolistas.

Te puede interesar: La advertencia que Carlos Hermosillo lanzó a Julián Quiñones

Algunos de los jugadores jóvenes que se han integrado al equipo en épocas recientes para suplir dichas falencias han sido Luis Malagón, Israel Reyes, Kevin Álvarez, Alejandro Zendejas y Salvador Reyes, quienes no superan los 26 años de edad. No obstante, ninguno de ellos fue formado en las fuerzas básicas de Coapa.

Cabe mencionar que, en la actualidad, hay jugadores canteranos que fueron registrados con el primer equipo, tales como Emilio Lara, Ramón Juárez, Ralph Orquín y Román Martínez, pero ninguno de ellos ha sido capaz de asegurarse un puesto en el cuadro titular de los entrenadores que han desfilado por el banquillo desde la salida de Miguel Herrera.

Zendejas ase convirtió en referente después de haber llegado del Necaxa (Twitter/ @LigaBBVAMX)

Al respecto, el jugador que pasara la mayor parte de su carrera defendiendo los colores del equipo de Coapa afirmó que los directivos podrían echar a andar una revisión en la metodología utilizada para captar nuevos talentos y llevarlos a debutar en la primera división.

Te puede interesar: Quién es Julián Quiñones, el refuerzo estelar del América para el Apertura 2023

“Hay que poner mucho énfasis a la gente que está ahí, a la metodología, no sé qué pase pero a mí sí me mueve que tienes que traer a un chico y es un chico normal, nada extraordinario”, destacó.

Otro de los temas de los que habló Germán Villa fue sobre el papel de la directiva. Aunque criticó la llegada de jugadores formados en otros equipos, no opinó lo mismo de Santiago Baños y Héctor González Iñárritu, quienes han estado a cargo de la contratación de los mismos.

Edson Álvarez fue el último referente de la cantera (Darren Yamashita-USA TODAY Sports)

Lejos de la opinión que se ha generalizado entre la afición americanista, quienes incluso han pedido la salida de Santiago Baños del puesto de presidente deportivo, Villa consideró que la labor del personaje ha sido la adecuada para sumar nuevos refuerzos al equipo, aunque no se haya conseguido campeonato alguno desde el año 2018.

“Yo creo que no ha sido mala (la administración de Santiago Baños). La afición es exigente y quiere que siempre ganen, pero yo les aseguro que se toman las mejores decisiones, que dicen ‘vamos a traer a este’ y quizá no funciona porque así es el futbol y no se logra concluir el proyecto con títulos”, destacó.