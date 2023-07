Sylvia Pasquel cerrará temporada de “No seré feliz, pero tengo marido” en Ixtapaluca

(Cortesía)

Sylvia Pasquel concluirá su ciclo del monólogo No seré feliz, pero tengo marido el sábado 8 de julio en el teatro In Xóchitl Cuicatl, ubicado en Ixtapaluca, Estado de México. En conversación con Infobae México, la actriz comentó que en cada representación de esta obra se entrega totalmente.

“Lo más importante es que la gente vaya a ver la obra, que se diviertan y que la pasen bien. En el personaje dejo todo mi cariño, toda mi entrega y todo mi amor”, mencionó.

A lo largo de ocho años de presentaciones, hay algunas cosas que ha modificado dentro del monólogo, pues ha descubierto que ciertos elementos de la adaptación del libro de Viviana Gómez Thorpe funcionan mejor de formas distintas, además de que tiene interés en establecer interacciones con el público.

“Conforme pasan los años te vas dando cuenta de que hay cosas que están de sobra en la obra, y se van quitando para que se vuelva más concreto el mensaje y llegue más rápido”, detalló.

La obra No seré feliz, pero tengo marido relata la historia de Viviana y su marido, quienes llevan 27 años juntos. Durante el monólogo, Sylvia Pasquel va introduciendo a sus espectadores en una serie de vivencias propias de una relación tan larga, las cuales incluyen los momentos agradables y los más complicados a manera de reflexión.

La actriz de teatro y televisión mencionó también que es probable que las parejas se puedan identificar con la situación retratada, pues la forma de irlo dramatizando y mencionando conduce a la gente a un estado de risas y llanto “en cuestión de segundos”. La puesta en escena No seré feliz, pero tengo marido está dirigida por Claudia Ríos.

El sábado 8 de julio contará con dos funciones de esta obra sobre los altibajos de un matrimonio, la primera es a las 17:30 y la otra a las 20:30; los boletos para esta puesta en escena podrán adquirirse de lunes a sábado en un horario de 11:00 a 18:00 horas en la taquilla del teatro o bien, en la plataforma Ticketpoint. En la plataforma, los precios de la obra oscilan entre los 260 y los 460 pesos mexicanos. El número para tener información adicional vía WhatsApp es 5537288889.

Sylvia Pasquel mencionó que la puesta en escena está diseñada para transmitir a los asistentes todas las emociones de vivencias dentro de un matrimonio:

“El monólogo debe tener al público interesado, que ría, que se divierta, pero después que también tenga un momento y espacio de reflexión y que vivan las sensaciones, que pueda pasar de la risa alocada al llanto y que también puedan pasar a llorar”.

Si bien la obra no busca ofrecer algún tipo de consejo a las parejas que van iniciando una relación en la juventud o adolescencia, explicó a este medio que las reacciones sobre la representación estarán relacionadas con el estado de ánimo en que se acuda a apreciarla: “Las cosas no se terminan porque concluye una relación, la vida es una oportunidad”, mencionó.

Esta no es la primera vez en que Sylvia Pasquel participa en un trabajo relacionado a los matrimonios largos, pues en 2019 actuó en la película Con el diablo entre las piernas, dirigida por Arturo Ripstein. En este largometraje, la actriz le dio vida a una mujer que está involucrada en una dinámica violenta con su esposo (Alejandro Suárez), pues suele insultarla y humillarla hasta herir su autoestima.

Pasquel mencionó que la obra y la película son abismalmente diferentes, pues mientras No seré feliz, pero tengo marido abarca aspectos más humorísticos, su personaje en Con el diablo entre las piernas presenta características del síndrome de Estocolmo, en el que el cautivo se enamora de su captor y “la tiene presa”

Por otra parte, en la puesta en escena no hay una víctima. “Están alejadas pero no del todo, hay puntos comunes de la vivencia como mujer, al del día con Vivi no hay golpes o insultos, solo indiferencia de su marido, mientras que en la película de Ripstein el marido le hace la vida de cuadritos, aparte ella está enferma”, concluyó.