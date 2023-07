Mayela Laguna explica por qué Luis Enrique Guzmán sospecha de la paternidad de Apolo

Mayela Laguna, Apolo Guzmán y Luis Enrique Guzmán (Instagram@laria_22)

La polémica entre Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán por la paternidad de Apolo está lejos de terminar. Luego de el hijo de Silvia Pinal compartiera un comunicado desconociendo que el menor de edad es su hijo y ella negó los señalamientos e incluso ventiló que se le dejó de dar pensión alimenticia sin un juicio familiar de por medio, es ahora la ex cuñada de Alejandra Guzmán quien responde la pregunta: por qué inició la sospecha de él sobre el tema.

En una reciente entrevista con el matutino de TV Azteca, Venga La Alegría, Flor Rubio y Ricardo Casares la interrogaron sobre ello y aunque cierta parte de esa información ya había sido sutilmente retomada, Laguna dio más detalles sobre su versión, pues de momento el hijo de Enrique Guzmán no ha roto el silencio sobre ello.

“No estábamos enojados, estábamos normal. Yo tenía a mi hijo en la semana y él se lo llevaba los fines de semana, como siempre. Regresamos, pero no funcionó. Yo seguía viviendo en mi casa y él en su casa, pero nos veíamos los tres, siempre estábamos juntos, pero no funcionó realmente. Yo no sabía, nunca me imaginé que fuera a pasar algo así, me cayó de sorpresa como a todos ustedes, muy cañón”, inició Mayela.

(Captura: Ventaneando)

Sobre la publicación en redes sociales donde se le acusó de ser una mujer infiel y que muchos han considerado como el inicio de la polémica que ahora gira en torno de la dinastía Pinal, ella agregó:

“No ( me encontró una infidelidad) eso hasta él me lo puso. Eso fue una página de sátira donde se burlan de las cosas que le pasan a los famosos y pusieron ahí un como título ‘Yo soy el papá de ya sabemos quién’. De hecho Luis Enrique me mandó un mensaje donde me puso: ‘Ahora resulta que Alfonso es el papá’ y de repente me avienta la página que nada más era un título y que decía una estupide* con un tipo todo enojado”.

(Instagram: @luisenriquegp)

Sobre el supuesto tercero en discordia que se ventiló en la publicación de redes sociales y los rumores de que Luis Enrique Guzmán lo buscó para charla sobre ello, siendo el clímax que motivó su decisión de realizarse una prueba de ADN, que según él salió negativa, Laguna mencionó:

“Fue la primera vez que me reí en todos estos días. Cómo es posible que este cuate se esté creyendo esto y que hagan este tipo de bromas idiot*s porque es meterse con un menor. Claro que no, yo a ese tipo no lo conozco, Luis Enrique no se reunió con nadie, tan no se reunió con nadie que me mandó él era el papá cuando obviamente era una burla de eso”.

Mayela Laguna le pide a Luis Enrique Guzmán una segunda prueba: “En el laboratorio que quieras”

Confianza de su versión y después de confirmar que que él si es el padre del menor de edad, Mayela Laguna externó que está dispuesta a hacerse las pruebas necesarias, pero por el bien del menor espera que sea mucho antes del juicio que ahora ella demanda, pues la integridad de Apolo está de por medio.

(Instagram: @luisenriquegp)

“Le he pedido por todas las maneras a él, porque me tiene bloqueada de todos lados (...), que nos dejemos de cosas, que no hay bronca de lo que hizo que ya lo perdono, pero que ya nos vayamos a hacer una prueba los tres a un laboratorio lo antes posible y no estar esperando a que esto pase legalmente; al laboratorio que él indique pero aún así no quiere”, le confesó al matutino.