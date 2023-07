Xóchitl Gálvez pidió a las dirigencias del PAN “no enojarse” por no tener una creencia

La senadora del PAN se dijo no creyente ()

Recientemente la senadora de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, se registró como aspirante a la candidatura presidencial rumbo a las elecciones federales del 2024. En su paso por todas las sedes de los partidos opositores mandó distintos mensajes, en donde destacó sus peticiones a las dirigencias de su partido por no seguir con “los valores” del grupo político.

Acompañada de las diferentes dirigencias de los partidos de oposición, la integrante del Partido Acción Nacional (PAN) agradeció el apoyo de los blanquizales quienes la han respaldado en esta etapa, no obstante, pidió a las y los militantes “no enojarse” por no tener una creencia, así como no tener un acta de matrimonio.

La senadora ironizó con esta situación, pues destacó los “papeles” y ella no se llevan, sin embargo, aseguró ser una funcionaria ejemplar, con honestidad y transparencia, valores con los que se ha dirigido desde que entró a la política.

En este sentido, destacó que, durante sus funciones, en las diferentes dependencias, ha buscado el “bien del país”, motivo por lo que deseo aspirar por la candidatura presidencial de Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Yo le quiero pedir a los militantes de Acción Nacional que no se enojen por no tener una creencia, pero miren no tengo acta de matrimonio y tengo 30 años con el mismo marido. Pero he sido una mujer honesta como funcionaria pública, los puedo mirar a los ojos y les puedo decir: nunca me he robado un centavo. Por eso puedo darles la cara a los mexicanos”, resaltó la senadora.

Con una peculiar llegada a la sede de Va por México, el PRI, el PAN y PRD, en su distinguible bicicleta, Xóchitl Gálvez se registró como la primera mujer del bando opositor rumbo a las elecciones del 2024 este 4 de julio. Luego de que las dirigencias de los partidos definieron los métodos para el proceso.

En su discurso, la senadora no olvidó la lucha que ha emprendido con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a quien señaló como un “machista” que busca seguir con el poder con algunas de sus “corcholatas”.

“Estoy muy conmovida con el apoyo de los ciudadanos. El presidente no se dio cuenta que al cerrarse la puerta (en Palacio Nacional), miles de ciudadanos me abrieron la suya. Hoy, hay más de 60 mil Xóchitl lovers. Si cada uno de estos voluntarios saca tres firmas, ya la hicimos. Vamos a tener más de 150 mil”, aseguró.

Xóchitl Gálvez recordó su paso por la política desde el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), no obstante, nunca pensó en ser un perfil que pudiera postularse a la presidencia de la República. Cabe mencionar que este proceso selectivo fue criticado por los integrantes del oficialismo, quienes señalaron que será la senadora quien llegue a ser la abanderada.

Así lo predijo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quienes señalaron que será el empresario Claudio X. González.

“Ya viene, ya huele al dedazo de Claudio X. Y es que al bloque cínico opositor no le está yendo muy bien que digamos. Ya se les acabaron los disfraces de demócratas: Primero renuncian los que iban a ser su mini INE. Luego contratan a Ugalde y a sus amigos, los responsables del fraude electoral del 2006. Se salen del PRI senadores, diputados y liderazgos. Se bajan varios de la contienda por no considerarla transparente. Esperemos el próximo episodio.”, mencionó la “corcholata” morenista en redes sociales.