Santiago Creel reacciona a burla de AMLO en la Mañanera: “¡Estás enojado porque ya te vas, Andrés!”

Santiago Creel, el aspirante a la candidatura presidencial de Va por México, conformada por la alianza PRI, PAN y PRD, le respondió a Andrés Manuel López Obrador luego de que el mandatario se burló del discurso que ofreció ayer el panista, tras su registro al proceso de selección del representante del Frente Amplio por México.

El panista aseguró en su cuenta de Twitter que López Obrador es quien está enojado, debido que la oposición le está robando la atención pública a las “corcholatas” de Morena, quienes están en campaña como parte del proceso interno del partido para elegir al candidato presidencial.

Agregó que el presidente está enojado porque ya se aproxima el fin de su gobierno y acusó que los aspirantes de Morena “solo despilfarran dinero”.

“Andrés el enojado eres tú, no te confundas. Estás enojado porque la oposición le robó la conversación pública a tus corcholatas que solo despilfarran el dinero. Estás enojado porque le dimos un respiro de esperanza para cambiarle el rumbo al país. ¡Estás enojado porque ya te vas Andrés!”, escribió en la red social.

¿Qué dijo AMLO sobre el discurso de Santiago Creel?

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el discurso que pronunció Creel durante su registro como aspirante de Va por México, le daba pena y criticó que le echara culpa sobre la supuesta definición del candidato presidencial de la alianza desde antes de que comience el proceso de selección de la oposición.

En La Mañanera desde Palacio Nacional, el mandatario solicitó proyectar el pronunciamiento del militante de Acción Nacional (PAN) y afirmó que quién debería de culpar el panista es a los dirigentes del PAN.

“Yo lamento que me culpe a mí Santiago Creel. (...) El caso de Santiago es porque ya se dio cuenta porque ya hubo el dedazo de la oligarquía y me culpa, no es capaz de decir: esto esta mal, por qué esta simulación o son unos ingratos; Fox que trabajé con él, Diego que lo ayudé tanto y ahora me abandonan estos ingratos.

“Que diga la verdad, él pensaba de que iba a ser el elegido y los que mandan, que ya compraron desde hace tiempo el PRI y el PAN, fueron los que decidieron (...) Yo no sé, pero ahora si como diría el clásico de ellos: ¿Y yo por qué?”, comentó.

Dijo que algunos de los aspirantes a la candidatura presidencial de Va por México se están retirando de la contienda por varias razones y opinó que una de ellas podría ser que políticos como José Ángel Gurría puedan recolectar las 150 mil firmas mínimas que impuso como requisito la oposición para ser seleccionado como representante del Frente Amplio por México.

No obstante, insistió en que los dirigentes de la alianza ya definieron a la senadora panista Xóchitl Gálvez como su candidata presidencial, desde antes de que iniciara el proceso de selección.