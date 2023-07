¿Robo de marca? López Obrador explica por qué Mexicana de Aviación ya no se llamará “Maya”

La aerolínea iniciará operaciones en diciembre de 2023. (Foto: AFP)

Una vez más, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la aerolínea del gobierno comenzará operaciones en diciembre del presente año. Sin embargo, aún no hay un registro del nombre para arrancar con sus servicios, ya que aerolíneas “Maya” como había anunciado en meses pasados que podría llamarse ya no podrá ser.

Desde el podio de Palacio Nacional, el político tabasqueño explicó que el nombre que tenían pensado para sustituir el de Mexicana de Aviación, fue desechado, pues alguien más se adelantó a registrar la marca de “Maya”.

“Cómo hay coyotes eh”, expresó el mandatario durante la conferencia matutina que encabeza cada día.

Lo que sucedió es que el día que ventiló el posible nombre que llevaría la aerolínea el pasado 8 de junio, alguien más realizó el proceso de registro desde esa misma fecha y cuando el equipo del gobierno quiso hacerlo ya no era válido.

AMLO explicó la causa del cambio de nombre (Foto: Infobae)

“Aquí dije que se llamará Maya y fueron ese mismo día a registrarla. Ya está registrada, ya tiene dueño. Fueron a registrarla y ya estaba. Ya voy a registrar peje, amlito, bueno ese no se puede”, destacó irónicamente AMLO.

Esto fue anunciado luego del conflicto que sostiene con trabajadores de Mexicana de Aviación, pues de acuerdo con el mandatario, no se puede iniciar operaciones hasta que se resuelva el nombre que llevará.

Hay que recordar que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reveló en enero de este año que, se mantendría la idea de comprar la marca (Mexicana) por más de 811 millones de pesos. A pesar de que el proceso fue recientemente interrumpido por trabajadores de la compañía con quienes no se ha logrado un acuerdo. Sin embargo, justamente porque no se ha logrado un pacto con ellos, quienes demandan indemnizaciones “justas”, ya se dará a conocer el nombre real que llevará la aerolínea por lo que no se podrá rescatar el título de Mexicana.

AMLO detalló que podría ser el próximo sábado cuando dé a conocer el nombre de la marca que llevará la empresa de vuelos para arrancar actividades a fines de año.