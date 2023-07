Madres Buscadoras hallaron más de 20 cuerpos en mega fosa de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

Las madres buscadoras realizarán una segunda exploración en el sitio para tratar de encontrar más fosas. (Facebook/Madres Buscadoras de Jalisco)

Gracias a una llamada anónima, el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco localizó una mega fosa en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde encontraron los cuerpos de al menos 20 personas.

Te puede interesar: FGE investiga la misteriosa desaparición de otras cinco personas en Guerrero

El hallazgo fue difundido mediante sus redes sociales durante una transmisión en vivo. Al comenzar las excavaciones en un terreno abandonado de la localidad de San Juan Evangelista, el grupo advirtió que había por lo menos 10 fosas con restos óseos en la misma zona.

“Ya hicimos una pequeña prospección en la cual nos percatamos que son varias fosas positivas, lamentamos decirles que estamos ante una fosa clandestina”, informó una de las integrantes del colectivo al inicio de las labores.

Te puede interesar: Caso Call Center de Zapopan: detienen a arrendatario que presuntamente encubrió desaparición de los 8 trabajadores

Para las dos de la tarde del mismo día, el colectivo detalló que ya se habían abierto entre ocho y 10 fosas, cada una con un aproximado de dos cadáveres en su interior. “Sí son bastantes cuerpos, hasta ahorita van arriba de 10, estamos esperando el arribo de autoridades”, se mencionó en una transmisión posterior.

El colectivo encontró entre ocho y diez fosas. (Especial)

En una entrevista con la periodista Sonia Serrano, Indira Navarro Lugo, líder de las Madres Buscadoras de Jalisco, especificó que habían sido localizados los restos de al menos 15 personas, pero la cifra subió a 20 en una nueva actualización compartida en sus redes sociales.

“Gracias a Dios por esta llamada anónima hemos recuperado más de 20 cuerpos. Imagínate, 20 cuerpos, 20 corazones que estaban fuera de casa y que hoy van a poder regresar”.

El colectivo advirtió que sus labores en dicho terreno no han terminado, pues consideraron que podría haber aún más osamentas en el mismo sitio. “Hay más cuerpos en esas fosas, primeramente Dios mañana vamos a regresar otra vez para ver a cuántas personitas más haremos llegar a casa”.

Te puede interesar: Remanentes de Beatriz ocasionarán lluvias intensas y descargas eléctricas en varios estados

Hasta el momento no hay información respecto a las identidades, el sexo u otros datos que permitan conocer más detalles sobre los cadáveres encontrados, ya que las madres buscadoras no pueden manipular ni abrir las bolsas con restos óseos una vez que las inhumaciones quedaron expuestas.

Asimismo, una representante del grupo agradeció a las personas que han colaborado con ellas mediante alertas y llamadas anónimas con información útil para identificar sepulturas clandestinas.

Al menos 20 cuerpos fueron recuperados de la mega fosa. (Facebook/Madres Buscadoras de Jalisco)

“Tú, si me estás oyendo, sabes de una fosa clandestina, no te pienses [no dudes] en decirnos dónde están”, dijo al hacer un llamado a la ciudadanía para solicitar su apoyo. De igual manera, exhortó a la población a acudir el Servicio Médico Forense (Semefo) y realizarse un de perfil genético (prueba de ADN) para que el proceso de identificación de sus familiares sea más ágil.

Finalmente, una integrante del colectivo reiteró que su objetivo no es perseguir a las personas responsables de la crisis de desapariciones que vive el país actualmente, sino que sus esfuerzos están encaminados a encontrar a personas que ya no pudieron volver a sus hogares.

“Nosotros no buscamos culpables, lo que nosotros estamos haciendo es regresar a nuestros seres queridos [...] Le agradecemos a las personas que nos tienen la confianza de decirnos sobre estas fosas”.

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), desde el 1 de enero al 4 de julio de 2023 en Jalisco 71 personas han sido reportadas como desaparecidas y los municipios con más casos son Zapopan (21), Guadalajara (13) y Tlajomulco de Zúñiga (4).