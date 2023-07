Andrea Legarreta reveló que ella NO ELIMINÓ a Alfredo Adame en foto de Hoy con Talina Fernández

Andrea Legarreta compartió pantalla con Talina Fernández y Alfredo Adame en la primera emisión de "Hoy", en 1999 (Foto: Instagram)

Es sabido por el público que la relación entre Andrea Legarreta y Alfredo Adame es muy ríspida, pues luego de que coincidieron en 1999 como parte del programa Hoy, en su primera temporada, los famosos se han mantenido distanciados al paso de los años.

Luego de que el pasado 22 de febrero de este 2023, Legarreta y Erik Rubín dieron a conocer que tras 22 años de matrimonio se separarían en “los mejores términos”, la noticia causó revuelo y generó diversos comentarios, uno de ellos -muy agresivo- de parte de Alfredo Adame.

El actor, quien los últimos años ha sorprendido al público por sus recurrentes comportamientos erráticos, “se alegró” de la noticia de la separación de la conductora y el ex Timbiriche y así lo expresó.

“Ojalá pase por 50 más (malos momentos) de aquí a que se muera, y ojalá el día que se muera, se queme en leña verde en el infierno. A mí no me conmueve y a este cuate, a Erik Rubín, lo felicito por haberse desecho de ese cáncer”, declaró en un encuentro con la prensa.

Adame fue difuminado en la publicación de Andrea (Captura: Twitter)

Las palabras del ex galán de telenovelas llegaron a oídos de Legarreta, quien el 8 de marzo, en el Día Internacional de la mujer, externó que buscaría proceder de manera legal contra el actor que la ha atacado durante varios años.

“Estoy preparando una demanda para cerrarle la boca a un tipo que ya me tiene harta. No para de hablar de mí. Habla mentiras y en su locura decidió hablar de mi”, expresó molesta en un encuentro con la prensa.

Meses después, luego de que el pasado 28 de junio se diera a conocer el fallecimiento de la emblemática conductora Talina Fernández, Legarreta compartió una foto con la difunta y el resto del cuadro de presentadores de la primera etapa de Hoy.

Sin embargo, en su post eliminó la presencia de Alfredo Adame, quien también formó parte de aquella primera temporada.

Adame respondió con un fotomontaje en el que colocó el rostro de Lyn May (Foto: Instagram/@adamegoldenboy)

“Nuestra Talina!! Nuestra “Dama del buen decir” … Nos llevaste de la mano como la titular y maestra hace 25 años… Nos llenaste de amor y dulzura… De risas y enseñanzas!! Gracias por todos los momentos compartidos!! Gracias por los consejos!!”, escribió Andrea tras darse a conocer el deceso.

Por su puesto la situación se hizo viral y Alfredo Adame no se quedó callado, pues compartió la misma foto, pero sustituyó el rostro de Legarreta por el de Lyn May y escribió fiel a su estilo:

“La perra haciendo de las suyas. Esta tipa nunca fue titular de Hoy, cuando yo me fui se autonombró titular, nadie la reconoció como tal. Ésta es la foto original del primer programa de Hoy, conductores titulares Talina Fernández y Alfredo Adame”.

Ahora, varios días después de la publicación del actor de 65 años, Legarreta habló sobre la fotografía que inicialmente compartió y reveló que no fue editada por ella sino por una admiradora.

Andrea aseguró que procedió legalmente contra el conductor de 65 años (Foto: Infobae México/Instagram @andrealegarreta)

“En realidad, fíjate que además esa fotografía a este personaje lo editó una fan mía, o sea ella me la mandó y me dijo ‘yo sé lo importante que fue para ti Talina y esto, el significado del primer día en el programa Hoy’, y ella lo editó y me pareció un lindo detalle”, compartió la conductora a un grupo de reporteros.

“Evidentemente cada quién es dueño de sus redes y cada quién sube lo que quiere y yo sé lo que no quiero ver, no sólo en mis redes. Y al final no se trataba de nadie más que de Talina y lo que marcó su entrada al programa Hoy, o sea, de eso se trataba, ni siquiera yo lo edité. Pero mira, no fui la única que la compartió, por algo será”, añadió la aún esposa de Erik Rubín.