La cantante Lynda destapó que padece “la enfermedad autoinmune más peligrosa”

A sus 42 años, la cantante por fin fue diagnosticada por un reumatólogo (Foto: Instagram)

La tarde de este martes 4 de julio, la cantante Lynda Thomas sorprendió a sus seguidores al dar un mensaje importante sobre su estado de salud. La intérprete mexicana que estuvo alejada de los escenarios por 15 años redactó un texto que publicó en Instagram, donde dio a conocer que padece Esclerosis.

“Me considero una persona privada, pero hoy quiero compartir algo importante. El año pasado íbamos finalmente a lanzar un álbum y planeábamos una especie de Primera Fila, pero entonces mi salud comenzó a deteriorarse. Desde muy pequeña he convivido con una serie de enfermedades y en dolor constante a pesar de estar bajo supervisión médica”, comenzó la cantante de 42 años, en referencia al formato discográfico con el que diversos cantantes presentan conciertos íntimos y acústicos.

En 1996 fue lanzada al medio musical con los temas "Gira que gira" y "Blue Jeans" (Foto: Archivo)

La cantante de temas como Gira que gira, Dile y A mil por hora se sinceró ante sus 139 mil seguidores y destapó que debido a sus dolencias decidió poner en pausa el lanzamiento de su esperado álbum inédito, pues desde su disco Polen, publicado en 2001, la cantante no ha lanzado material nuevo, a excepción de un par de sencillos independientes.

“Aprendí a vivir y a funcionar bajo estas circunstancias, pero a mitad del 2022 todo se volvió cuesta arriba y por eso decidimos poner todo en pausa, menos mi compromiso con el 90s Pop Tour. Después de más exámenes y médicos, mi neurólogo hizo caso a su intuición y me envió con un reumatólogo, quien finalmente ha resuelto el enigma de todos estos años”, añadió la cantante al pie de una foto donde se le ve sonriente, sentada y descalza en un jardín.

Lynda Thomas reapareció tras casi dos décadas en el 90's Pop Tour (Foto: Instagram@lyndathomasoficial)

“Desafortunadamente, lo que he tenido toda mi vida es la enfermedad autoinmune más peligrosa que existe y que es conocida como Esclerosis Sistémica o Esclerodermia. Esta enfermedad da lugar a otros problemas como el Síndrome de Sjögren, y el Síndrome de Raynaud que también tengo. Es una enfermedad crónica y que hasta hoy no tiene cura pero con tratamiento es posible tener una vida hasta cierto punto normal”, expresó la cantante en su red social.

La compositora, esposa del también productor musical Carlos Lara, junto a quien procreó a un pequeño de nombre Noah, está consciente de que eventualmente su padecimiento podría ir a peor, por lo que disfrutará todo el tiempo posible junto a su familia.

“Sin embargo, inevitablemente algún día provocará problemas mucho más severos de salud. Contrario a lo que puedas pensar, estoy en paz y no planeo cambiar mi vida porque con disciplina y el tratamiento correcto, estaré bien. Me he hecho la promesa de ver a mi hijo continuar creciendo y quién sabe, algún día, hacer travesuras con mis nietos”, escribió Lynda Thomas.

Lynda busca seguir disfrutando la vida con Carlos Lara y el pequeño Noah (Foto: Instagram)

“Me he hecho la promesa de seguir creciendo junto al hombre que amo y continuar abrazándolo hasta que la vida nos diga adiós desde el último andén. Tengo muchas cosas que contarte y cantarte también, muchos libros que leer y muchos lugares que conocer, así que no voy a ningún lado (por ahora). No será fácil, pero ninguna enfermedad me va arrebatar la posibilidad de seguir caminando por los atajos de este viaje y continuar abriendo los brazos y el corazón cada mañana”, concluyó la compositora en el emotivo mensaje que fue respondido por algunos de sus fans.

“Me habría encantado tener este álbum pero lo primero es tu salud. Las decisiones que tú tomes siempre serán las correctas. Ánimo, segurísimo que sabes salir adelante”, le escribió alguien.

El último álbum que lanzó Lynda fue "Polen" en 2001 (Foto: Instagram / @lyndathomasoficial)

¿Qué es la Esclerosis Sistémica?

De acuerdo con el Manual MSD, la Esclerosis Sistémica es una enfermedad crónica rara de causa desconocida caracterizada por fibrosis difusa y anormalidades vasculares en la piel, articulaciones, y órganos internos (en especial el esófago, tubo digestivo inferior, pulmones, corazón y riñones).

Los síntomas más comunes incluyen el síndrome de Raynaud, poliartralgia, disfagia, pirosis, hinchazón y finalmente engrosamiento de la piel y contracturas de los dedos. Las afecciones pulmonar, cardíaca y renal son responsables de la mayoría de los casos de muerte.