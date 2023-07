MasterChef Celebrity México: “El Travieso” Arce fue eliminado del concurso

(Twitter/@MasterChefMx)

A la mitad de la competencia, Jorge “El Travieso” Arce se convirtió en el octavo eliminado de MasterChef Celebrity 2023, pues su desempeño en el desafío final no fue suficiente para convencer a los paladares del jurado.

La decisión de la y los chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso Cadena no fue fácil, ya que el exboxeador había mostrado un notorio crecimiento al interior de la cocina más famosa de México en los episodios recientes.

Sin embargo, al calificar su receta de pescado empanizado con verduras y salsa, los jueces no emitieron comentarios positivos, pues hubo múltiples deficiencias técnicas.

Una de las fallas que más resaltó el chef Cadena fue que, al momento de freír la proteína, “El Travieso” utilizó aceite a muy baja temperatura, lo que ocasionó que el empanizado no quedara parejo. “Se llenó de aceite no sólo tu pescado, sino preparación y se vuelve completamente pesada”, fueron las palabras del crítico. Y aunque reconoció su capacidad para terminar el platillo pese a las dificultades, el sabor no fue de su agrado.

"El Travieso" Arce le hizo un homenaje a su tierra natal con su platillo. (Tv Azteca)

