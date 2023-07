Comando armado asesinó a cinco y hasta un perro en Acapulco, Guerrero

Los atacantes no mediaron palabra y accionaron sus armas (Foto: archivo)

En Acapulco, Guerrero fueron asesinadas a balazos cinco personas por un grupo armado durante el domingo 2 de junio. Las autoridades recibieron los reportes por la mañana y acudieron a la colonia Rumbos de Figueroa y encontraron cinco cadáveres y un perro muerto.

Debido a lo anterior el lugar fue acordonado, por su parte reportes de medios locales indicaron que al sito llegaron los hombres armados y dispararon en contra de las personas y el animal de compañía. También arribó personal de la Fiscalía Regional de Acapulco, quienes indicaron que en el sitio habían casquillos de fusil AR - 15.

No se ha dado a conocer las identidades de las víctimas mortales, cuyos cuerpos fueron llevados al Servicio Médico Forense (Semefo). De igual manera no se han reportado detenciones tras el ataque que dejó a varias personas muertas a balazos.

En el sitio se encontraron casquillos (Captura de pantalla/Ilustrativa)

Cabe destacar que no es la única acción violenta registrada en Guerrero, pues tambien se reportó el asesinato de un hombre en Iguala. Sobre este caso también se detalló que el cuerpo de este último fue abandonado en las inmediaciones del mercado central.

Además, reportes preliminares señalaron que el cadáver fue hallado cerca de una cartulina en contra del grupo criminal la Familia Michoacana.

Las muertes en Guerrero

Asimismo, el pasado 30 de junio, la Fiscalía General del Estado (FGE) del estado de Guerrero informó sobre labores de búsqueda en la localidad de Tomixtlahuaca, ubicada en el municipio de Cuetzala del Progreso, para ubicar a personas con reporte de desaparición.

Debido al sitio donde se realizaron las labores de búsqueda se presume que tendría la finalidad de encontrar a los hermanos Carrate Salgado y al señor Antonio Garduño Nolasco, cuyas personas fueron reportadas como desaparecidas desde el pasado 18 de junio. Se trata de trabajadores del campo que junto con un hombre de la tercera edad fueron a cercar un terreno con alambre de púas.

Según indicaron medios locales, cuando los hermanos y el señor con el que estaban trabajando llegó un grupo armado y se los llevó sin dejar rastro.

Las cabezas de las víctimas fueron abandonadas con un mensaje intimidatorio para la presidenta municipal de Chilpancingo (Twitter/@Eco1_LVM)

En Chilpancingo, Guerrero fueron halladas cinco cabezas humanas que estaban encima del cofre de un auto a las afueras de la iglesia de San Mateo, además en los alrededores tambien fueron encontrados restos humanos.

Junto a los restos humanos, los perpetradores dejaron dos mensajes para la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez y el síndico Andrey Marmolejo Vázquez. “Norma Otilia, sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste después que veniste a buscarme. Con cariño, tu amigo”.

El año pasado fue el más violento en la historia de Chilpancingo y se posicionó entre los 50 municipios más violentos del país. En menos de dos semanas se llegaron a registrar hasta 12 ejecuciones en la capital guerrerense y el propio obispo Emérito Salvador Rangel llegó a declarar que el gobierno “le había vendido el estado al crimen organizado”.

La presencia del narco en Gurrero

En la entidad también operan grupos locales (FOTO: CARLOS ALBERTO CARBAJAL /CUARTOSCURO)

En diciembre de 2022 se informó que la Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), junto con grupos locales son dos de los grupos que tienen presencia en Guerrero, según declaraciones de Evelio Gómez Méndez, secretario de Seguridad Pública de la entidad durante una entrevista en Acapulco.

Debido a que en Guerrero operan diversos grupos criminales Evelio Gómez indicó que hay muchos objetivos generadores de violencia por lo que se debe incrementar el número de policías así como la inteligencia y la cultura de la denuncia ciudadana.

“Varios grupos delictivos que están provocando la inseguridad son grupos que no abarcan sólo el estado de Guerrero, sino varios estados, todos los tenemos detectados en el mapa delictivo que tiene la Secretaría de Seguridad en la entidad, no es con cambio de estrategia como se enfrentará la delincuencia, la delincuencia no es de ahorita en Guerrero”, fueron parte de sus declaraciones en dicha ocasión.