Los mejores memes que dejó el anuncio de Tecate Coordenada 2023

Hoy 30 de junio fue anunciado el line up oficial del festival Tecate Coordenada en su edición 2023. El concierto será en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el próximo sábado 14 de octubre. Luego de que se publicara el cartel en redes sociales, los internautas dieron su punto de vista al respecto.

Con humor, memes y varios comentarios, usuarios de internet reaccionaron ante la participación de artistas como Queens of the stone age, Jumbo, Porter, The Drums, Siddhartha, Panteón Rococó, Junior H, DLD, Astronomía interior, Daniela Spalla, Francisco El Gallo Elizalde, Genitallica, Juanpa Salazar y muchos otros más.

Memes sobre Tecate Coordenada (captura de pantalla)

El evento tendrá una preventa de boletos con fecha del 5 de julio, desde las 2 de la tarde, a través de la ya conocida empresa Ticketmaster. Los fanáticos del rock indie y otros géneros vertieron sus opiniones en Twitter y otras redes sociales provocando todo tipo de memes.

Y es que, al parecer, no a muchos les encantó el cartel, ni la inclusión de artistas como Junior H, uno de los principales exponentes de los corridos tumbados, género de la música regional mexicana que está muy de moda desde hace ya un tiempo.

Memes sobre Tecate Coordenada (captura de pantalla)

De igual manera, algunos echaron de menos el nombre de Lady Gaga en la cabeza de cartel, pues apenas el día anterior del anuncio del line up, surgió un rumor sobre la llegada de la intérprete de Born This Way a tierras mexicanas. Algunos little monsters teorizaron que Gaga sería anunciada hoy como parte del Tecate Coordenada 2023; sin embargo, esto no sucedió.

“Qué pasó contigo, viejo, antes eras chévere”, “Es como si el vive latino hubiera tenido sexo con el corona capital”, “O sea que no hay Lady Gaga”, “¿Qué le hicieron al Tecate Coordenada?”, “Quees of the stone age sal de ahí, esa no es tu familia”, fueron algunos de los memes que sobresalieron en Twitter, Facebook y otras redes sociales.

Memes sobre Tecate Coordenada (captura de pantalla)

El festival, cuyo cartel está liderado por Queens of the stone age, será en el valle que colinda con la Arena VFG. Esta zona forma parte del rancho del rey de la música ranchera, Vicente Fernández.

La Garfield, La vela puerca, La vida mía, Lika Nova, LNG/SHT, Los Blenders, Los Estrambóticos, Natalia Lacunza, Odisseo, Rubio y Usted señalemelo, también forman parte del line up oficial del evento.

Memes sobre Tecate Coordenada (captura de pantalla)

Las reacciones de internautas al cartel del Tecate Coordenada

Las reacciones en internet estuvieron divididas. Por un lado estuvieron los que amaron la lista de artistas y bandas que tocarán en el Tecate Coordenada 2023; por el otro, quienes consideraron que era un cartel al que le faltaba mucha alma y le sobraban varios nombres.

“Junior H y QOTSA siendo headliners del Tecate Coordenada. Amo lo surreal que es mi México”, “Para mí Junior H, lo mejor del Tecate Coordenada. El único por el cual aguantaría tres horas camino al VFG y tres horas de vuelta, la típica enterregada y la chela cara, fea y al tiempo”, “Le andan tirando mucho hate al Tecate Coordenada, pero va a venir El Gallo Elizalde para cantar ‘La celda de un loco’, rolón”, fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

Memes sobre Tecate Coordenada (captura de pantalla)

“Vaya música escuchan los jóvenes de hoy en día, toda mal hecha y fea, bueno, al menos está Panteón Rococó que es más o menos de la época donde la música sí era real. Ya le dije a mi hija que pusiera música de Junior H para averiguarlo y resulta que es pura música para drogadictos, qué pena me da por la juventud”, dijo otro usuario.

La preventa para este evento será el 5 de julio con tarjeta Citibanamex y podrán comprar entradas hasta a 3 meses sin intereses.