Lobas, una obra de teatro que refleja la pasión, el arte y amor por el futbol femenil

El proyecto define las características de los personajes: de la inocente y confiada, a la infantil y alegre. (Foto Luis Quiroz) (Foto Luis Quiroz)

Fue el 5 de diciembre de 2016 cuando la Liga Femenil MX nació, gracias a la iniciativa de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para fortalecer el futbol femenino. A pesar de que no inició el proyecto con los 18 equipos representativos femeniles de los que compiten en la Primera División de México varonil.

A ello, miles de organizaciones se han unido a este proyecto para potenciar más el futbol mexicano femenil, una de ellas, es la obra teatral llamada las Lobas, puesta escenográfica de la dramaturga estadounidense Sarah Delappe, la cual es dirigida por la directora Paula Zelaya Cervantes.

En entrevista con Infobae México, la directora del proyecto teatral Paula Zelaya Cervantes, así como una de las protagonistas, la actriz Ana Valeria Becerril, hablaron al respecto sobre Las Lobas, una historia basada en un equipo conformado por 9 adolescentes que se preparan para los partidos de la temporada y en donde a lo largo de los entrenamientos, discuten diferentes situaciones de la vida como la guerra, la menstruación, el aborto, los noviazgos y la unión con los amigos.

Ana Valeria es una de las protagonistas de la Obra Teatral 'Las Lobas'

La actriz Ana Valeria Becerril nos compartió varios puntos de la escena, sobre todo el mensaje que quiere proyectar al público en general y sobre todo lo que ha significado el futbol en su vida personal.

¿Qué significa la puesta teatral de las Lobas para ti?

“Esta obra ha significado mucho, para empezar es regresar al teatro, después 3 o 4 años dedicándome a otros medios audiovisuales. Es lindo estar de vuelta al escenario y qué mejor con un elenco maravilloso, con un texto de verdad increíble, traducido y dirigido por Paula Celaya, y este equipo de actrices. Es un sueño hecho realidad, yo jugué futbol desde niña y si bien nunca fue una admiración, jamás dije: ‘voy a hacer futbolista’, debido a que no tenía los referentes. Yo veía a mis amigos que decían: ‘Yo voy a ser futbolista’, ‘Yo quiero ser Memo Ochoa, ‘Yo quiero ser como Rafa Márquez’, pero yo no lo sabía, aunque para mí siempre el futbol era una de mis actividades favoritas, donde justo hice amistades fuertes, donde desarrolle partes de mi carácter y de mi adolescencia. Ahora poder hacerlo al completarlo con mi otra pasión que es la actuación, si es como un sueño hecho realidad.

Reconoció que el proyecto fue su regreso a los escenarios teatrales.

¿Ha sido un reto representar a una futbolista tanto en teatro como en cine?

“Claro. Para empezar porque está el componente físico que tiene que estar sí o sí, que es parecerse, moverse y dominar el balón como una futbolista, pero todo lo anterior ha sido muy padre volver a entrar al futbol, también entenderlo como se lee este deporte en teatro, al igual que en el cine”.

Ana Valeria aseguró que el futbol femenil le falta mucho apoyo. (Foto Luis Quiroz)

Desde tu punto de vista, ¿Qué le falta al futbol femenil en México?

“Le falta muchísimo apoyo. He escuchado mucho el comentario de ‘qué aburrido, es futbol femenil’, no hay tal cual una cultura en México referente al Futbol Femenil, la cual tiene seis años de existencia, eso genera un retraso comparado a la Liga varonil, por ello, lo que hoy se necesita es que la Federación Mexicana de Futbol como los de los reclutadores que le den el voto de confianza a la liga de mujeres, porque hay más talento que la varonil.

La obra lleva más de un mes exhibiéndose. (Foto Luis Quiroz)

¿Crees que el machismo sea uno de los problemas para que el futbol femenil no funcione?

“Creo que sí, hay un componente cultural, somos sofocadas bajo una cultura patriarcal, machista y eso permea en todo eso como se ve la mujer haciendo deporte y futbol. Entonces, reclamar sus espacios que también siempre fueron nuestros, pues si va a costar trabajo, va a costar lucha y va a generar opiniones divididas, pero creo que es mucho más fácil que las manden a la guerra. Esto es darle la confianza para que el televidente se le muestre otro tipo de futbol que no es nada malo, sino que le falta apoyo”.

La actriz espera que la gente le siga dando la confianza a proyectos futbolísticos tanto deportivos como teatrales.

Ahora que estás con el proyecto de las Lobas, ¿qué le recomiendas a los hombres o personas que se les haga aburrido ver el futbol femenil?

“Eso que le den el voto de confianza, que se pongan a investigar, obvio no los voy a obligar a cambiar de opinión, pero ahora con Lobas, que es una obra basada en un equipo femenil, también habla mucho de la equidad de género, de los cambios que estás teniendo a esta edad con las personas que te juntas, todo lo que puedes percibir con ellas, explorar explosión de pensamiento, de cuerpo y de mentalidad, todo esto reflejado en una cancha de futbol”.

La actriz por último nos compartió el fanatismo que siente por la Liga Femenil MX, revelando al club de sus amores, la jugadora que más admira y un pequeño adelanto de la segunda temporada de Las Bravas, serie que comparte el protagonismo con el actor Mauricio Ochmann y que está disponible en HBO Max.

Protagonizó la serie con el actor Mauricio Ochmann.

“Yo soy Tigre, aunque recientemente, todo el elenco de Lobas fuimos a ver el Futbol de Futbol Femenil entre el América y Pachuca, creo que las chicas del América juegan increíble, las de Tigres al igual que es el máximo ganador del certamen; sin embargo, a la jugadora que más admiro es a Mapi León del Barcelona Femenil”.

“Aunque no puedo adelantarles mucho, solo que les puedo decir que se esperan grandes personajes en la segunda temporada de Las Bravas, que van a traer muchos más giros a la trama y que viene mejor revolucionada”.

Asegura que se vienen mejores personas que podrían cambiar la trama.

Al igual que Valeria Becerril, la directora de este proyecto las ‘Lobas’, Paula Zelaya dio a conocer su punto de vista sobre la actualidad del Futbol Femenil en México y el objetivo principal que tiene esta obra para el público.

La dictora Paula Zelaya fue la que encabezó este proyecto teatral.

¿Qué mensaje deja las Lobas referente al Futbol Femenil?

“Ha sido una experiencia increíble, una obra muy física, casi siempre hay pocas personas en escena, pero esta vez fue un reto, ya que nunca ha dirigido a tanta gente en un proyecto y lo adicional que es un equipo de futbol son nueve adolescentes que les gusta este deporte. El mensaje como historia nos invita a conectar con nuestro adolescente interno, como a recordar como la persona que éramos hace años con el área que teníamos, reconectar y observar a nuestra persona adolescente desde otro lugar con mucha más compasión, más entendimiento de porque éramos como éramos y sí es una gran oportunidad para observar el cuerpo femenino como una de las muchas cosas que es, que está encasillado desde siempre en ciertas casitas de lo que debe o no hacer un cuerpo femenino para lo que se debe usar y lo que vemos es a nueve personajes que son atletas, moverse, sudar, ser feroces, ser supertiernas, patear con fuerza, es una gran exposición de la fuerza femenina y también es una manera de mostrar visibilidad al futbol femenil que en los últimos años ha crecido de manera increíble, pero que desafortunadamente le falta apoyo. Sin embargo, es bonito que con esta escena, el teatro haga ver el futbol femenil, algo que se está volviendo visible y popular”.

La complicidad técnica de la obra fue el reto para la directora.

¿Qué fue lo más complicado para ti en dirigir las Lobas?

“Lo más difícil fue la complicidad técnica de la obra, que sus conversaciones son muy informales y da la impresión que los personajes hablan al mismo tiempo y se siente muy natural, se siente como si estuvieras en una cancha de futbol o viendo a tus amigas de la escuela porque hablan de forma muy natural y encima todo es muy técnico, lo cual es muy difícil lograr al mismo tiempo que se están movimiento, al patear balones, haciendo calentamiento, etc. Es un gran reto de coordinación que al público al verlo no se daría cuenta de eso porque parecía fácil, pero en verdad es muy difícil”.

Paula Zelaya en los ensayos de la obra 'Las Lobas'.

¿Qué hay en la obra que se pueda familiarizar con las mujeres en la actualidad?

La obra presenta a las mujeres como lo que son, seres humanos reales, no como adolescentes perfectas y angelicales. Como toda persona que tiene cosas buenas y malas. A veces los personajes son increíblemente crueles entre ellas, a veces son supercompasivas, tienen cuestionamientos complejos y profundos, no están presentes como la hermana o la hija de alguien. Tienen conversaciones sobre política y su cuerpo y lo que es muy bonito es ver a estos ser humanos redondos que no son completamente fallidos y perfectos, y es lo que queremos, en cuanto a representaciones, que las mujeres puedan autodefinirse dentro de lo que quieran ser y no lo que se esperan que sea, lo que el futbol femenil impulsa, el hecho que puedes tener el cuerpo que eras jugando el fut con la fuerza que quieran, ser tan femenina o no ser tan femenina, lo cual una lo define y nadie más”.

Espera que la obra pueda generar modelos para que las futuras generaciones sigan a mujeres futbolistas.

¿Lobas en qué aspecto puede cambiar a esa persona que opine que ‘el futbol no es para mujeres’?

“No es tal cual el objetivo, pero el presentar al público en general que hay mujeres que juegan futbol, nada más eso, hacerlo visible, creo que puede cambiar la conversación si en todos lados comienzas a ver futbolistas, tanto en el cine, en la tele y en el teatro, pues comienza a cambiar lo que es normal, lo normal se empieza a modificar, no creo que la obra por sí sola pueda cambiar a un machista, porque en realidad el proyecto no es para eso, pero simplemente hacerlo visible con quien no esté de acuerdo tenga que asumir que va a estar presente y más que nada es generar modelos a seguir para las mujeres, que venga una niña de 12 años y vea esas jugadoras y diga: ‘Se puede eso’”, finalizó.