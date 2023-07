¿Censura? En redes acusan al gobierno de cancelar la canción de Natanael Cano

Imágenes: Cuartoscuro | Instagram @natanael_cano.

El pasado jueves 29 de junio fue programado como el día de estreno de Nata Montana, el nuevo disco de Natanael Cano. Pero la felicidad por la salida del álbum se vio empañada por varios baches. Uno de ellos fue la omisión absoluta de una canción en donde el cantante comparte crédito con Gabito Ballesteros, otro exponente del género tumbado. Al inicio Cano denunció fallas en el lanzamiento y prometió que la canción sería publicada más tarde, sin embargo, al día siguiente se confirmó que dicho tema fue cancelado y ya no formará parte del disco. ¿Qué fue lo que sucedió?

Desde hace días se escuchaba el rumor de que el nuevo disco de Natanael Cano incluía un tema sensible. De hecho el mismo artista lo confesó en entrevista cuando se le interrogó sobre las varias críticas que la presidencia hizo al género de los corridos tumbados. El cantante confirmó que en algún momento el mismo Andrés Manuel López Obrador le preguntó cuánto cobraba por sus servicios y él le respondió que cantaría gratis para él.

“Tuve una oferta del Presidente, quería que le cantara, que cuánto cobraba; le dije que yo lo hacía gratis para él, y ahí se quedó la plática”, confirmó ‘El Nata’. “Ahora que habló de los tumbados, precisamente en este disco, viene un tema medio sensible, espero que de ese también hable, a ver...”.

Captura: Instagram.

¿Y la canción?

La canción en cuestión lleva por nombre “Cuerno Azulado” y de hecho estaba planeada para funcionar como la apertura del disco. Al momento de su estreno nunca estuvo disponible y aunque Natanael Cano prometió que llegaría después, fue en una storie de Instagram en donde confirmó que el lanzamiento de dicha canción fue cancelado.

“Plebes, el tema con Luis R por ahí viene, pero se equivocaron como siempre, subieron otro, increíble. Y el de Gabito se canceló, se las debemos”, escribió.

“Cuerno Azulado” desde el inicio hace referencias al mundo del narcotráfico. Gran parte de las canciones del género de los corridos tumbados hablan del crimen organizado, pero esta canción en particular hace un señalamiento hacia el gobierno y afirma que existe o existió un acuerdo entre ambas partes.

En la canción Natanael y Gabito mencionan el nombre de Joaquín, y además también se hace mención a un personaje con las siglas JGL. Desde luego se refieren a Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo”, uno de los narcotraficantes más famosos de México.

Captura: TikTok.

No obstante, la mención no se queda ahí, pues después la letra de “Cuerno Azulado” menciona que este señor hizo una alianza con el gobierno. La letra menciona frases como: “Cuerno de chivo azula’o, con el gobierno pacta’o”; “La montaña patrocina siempre, en el rancho JGL pa’ presidente”; “Voten por Joaquin en las elecciones”; y “Si me gusta lo hago, gobierno comprado”.

Internautas acusan de censura

Luego de que la canción fuera filtrada a través de TikTok son muchos internautas que afirman que la presidencia o el Gobierno de México, son los responsables de que “Cuerno Azulado” no fuera difundida en plataformas streaming como estaba pactado en primer lugar.

“Está canción da mucho de que hablar, ya sabía yo que la canción la bajarían como ‘Siempre pendientes’ o algo así. ¿Y qué pasó? Que no salió la canción”, escribió una persona en los comentarios de TikTok. Alguien más le respondió: “Se dice que el mero presidente los amenazó y les prohibió sacarla”.

Apple Music.

Ellos dos no fueron los únicos comentarios en redes que aseguran que existe algún tema relacionado con la censura en todo esto. Otros comentarios recurrentes fueron los siguientes:

“Como si la gente ya no supiera eso, de que ellos están con el narco (el gobierno) sólo se hacen pndjs”.

“AMLO es el culpable”, comentó otra persona. “Sí, ya los traen en la mira”, respondió el autor del video.

“El gobierno no soportó, ya venía avisando el presi con sus músicas”.

Internautas denuncian censura contra el artista

Otras personas en la mencionada red social consideran que la censura no viene de parte del gobierno, sino del mismo mundo del narcotráfico. Ya se el jefe actual del cartel de Sinaloa, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, o de su padre el Chapo Guzmán.

“No soportó AMLO o JGL no la aprobó, probablemente las dos”.

“Quiero pensar que el señor de la montaña no la autorizó, por que si no el gobierno está quitando la libertad de expresión”.