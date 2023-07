Adrián Marcelo anunció su salida de Multimedios tras 10 años

Adrián Marcelo dejará Multimedios tras una carrera de 10 años (Instagram/@adrianmarcelo10)

Adrián Marcelo anunció que a partir de la próxima semana ya no estará en Mutimedios, empresa en la que el presentador inició su carrera. No dio detalles de sus futuros proyectos, pero dejó claro que posiblemente no esté en televisión abierta.

Te puede interesar: ¿Vanessa Claudio y Kristal Silva en el baby shower de Cynthia Rodríguez? Así respondió conductora de VLA

A través de su cuenta de Twitter e Instagram, Adrián se despidió de la televisora en la que ha trabajado durante 10 años y en donde tenía su propio programa. Sin mencionar el porqué de esta decisión, agradeció a Multimedios por el aprendizaje.

“El siguiente miércoles es mi último programa en @multimediostv. Han sido 10 años de gratas experiencias y un inmenso aprendizaje (...) Me llevo la mejor escuela y el haber conocido personas maravillosas. Multimedios es y será parte de mi vida siempre”

El comediante confirmó su salida del canal tras 10 años ahí (Instagram/@adrianmarcelo10)

Comentó que sí volverá a la televisión por el cariño que ha obtenido por parte del público y prometió que próximamente volverán a verlo, pero no dejó claro dónde será. A modo de broma, en otro tuit, le pidió a Televisa Monterrey que le enviaran un mensaje.

“Estoy seguro que volveré porque el cariño que recibes de quienes consumen TV abierta no lo encuentras en ningún otro lado (...) Nos vemos pronto con la promesa de intentar darle respuesta a la mejor pregunta que aprendí a hacerme en mi paso por el canal: ¿Cómo vamos a sorprender hoy?”

La fama de Adrián Marcelo fuera de Multimedios

El nombre de Adrián Marcelo es conocido en Nuevo León gracias a que es uno de los presentadores de comedia que ha logrado ganarse el cariño del público.

El conductor había sido uno de los personajes más importantes de Multimedios al poder manejar cualquier tipo de programa (Instagram/@adrianmarcelo10)

Pese a que se hizo un referente de la televisión regiomontana gracias a su trabajo en Multimedios, actualmente es famoso fuera de su estado por las diversas polémicas que ha protagonizado, además del éxito que ha tenido en sus proyectos en redes sociales.

Te puede interesar: Gloria Trevi en el Auditorio Nacional: así se vivió el concierto en la CDMX

En YouTube tiene un canal, donde cuenta con más de 2 millones de suscriptores. Ahí hace videos de diferente tipo, el principal es sobre hacer preguntas a gente en la calle sobre algún tema en particular.

También es conductor de Hermanos de Leche, junto a La Mole, con quien actualmente está en gira por Estados Unidos y México con El Show Prohibido.

Adrián también tiene su show de standup solo (Instagram/@adrianmarcelo10)

Las polémicas de Adrián Marcelo

En varias ocasiones el nombre de Adrián se convertido tendencia en redes a causa de sus declaraciones, las acusaciones que han hecho en su contra o por su comportamiento.

Te puede interesar: Así era “El paraíso”, la lujosa casa de Andrés García en Acapulco

Una de las primeras veces que Adrián se hizo noticia a nivel nacional fue cuando se burló de las personas con sobrepeso en un podcast liderado por Karla Panini.

Fue el pasado febrero cuando el youtuber aseguró que “contento” rechazaría tomarse una foto con una mujer con sobrepeso. También dijo que “las gordas están mal” por salud y, además, no merecerían aparecer en una portada de revista.

Ya que Karla Panini no hizo nada por detener el discurso de Adrián, también la criticaron en redes

A las pocas semanas, Marcelo se volvió viral por haber recibido una cachetada por parte de Chessman.

En el festival The World is a Vampire, que se llevó a acabo en el Foro Sol de la Ciudad de México, Adrián estaba haciendo sus ya famosas preguntas, pero Chessman no se tomó bien el humor de presentador y le dio un golpe.

El momento se volvió viral y algunas personas lamentaron la agresión, pero días después se supo que fue algo planeado.

El luchador le propinó una cachetada al polémico conductor, quien buscó defenderse

Al poco tiempo, en abril, una joven llamada Carolina Lerma acusó a Adrián Marcelo de presunto acoso sexual.

Las acusaciones fueron tan difundidas que la Fiscalía de Nuevo León anunció que comenzó las investigaciones necesarias para resolver la situación y también contactaron a la presunta víctima para proporcionarle atención.