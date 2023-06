Maryfer Centeno revela por qué Talina Fernández sí era la dama del buen decir; esto descubrió con su firma

La conductora murió a los 78 años de edad la tarde del miércoles 28 de junio. (Instagram: @talinafernandezoficial // YouTube: Mary Fer Centeno)

Los mensajes en memoria de Talina Fernández siguen inundando las redes sociales a casi 24 horas de su fallecimiento, pues la oriunda de la Ciudad de México era muy querida tanto en la industria del entretenimiento como por el público en general. Fue bajo este contexto que Maryfer Centeno analizó el lenguaje corporal y escritura de la periodista de manera muy respetuosa.

“El lenguaje corporal no se estudia, se siente. Talina Fernández tenía el don de transmitir porque sentía, porque era auténtica”, comenzó la grafóloga durante una emisión especial de Hoy.

La también youtuber retomó algunas fotografías de Talina Fernández para destacar sus principales características en cuanto lenguaje corporal. Fue así que destacó la profunda mirada de la periodista, pues sería una parte fundamental para conectar con la gente.

La periodista encabezó el elenco de conductores original de "Hoy". (Instagram: @programahoy)

“Era una mujer que con los ojos hablaba. Una mujer con una sensibilidad y un cariño... ve nada más la sonrisa que tiene. Vemos esta sonrisa, esta calidez, esta amabilidad que demostraba”, comentó la colaboradora de Hoy.

Te puede interesar: Recordaron a Talina Fernández en La Casa de los Famosos sin saber que había muerto

Maryfer Centeno no perdió la oportunidad de hablar sobre Talina Fernández como madre: “Había una faceta que es Talina con sus hijos, quizás, la faceta más bonita de todas. Dice mi mamá, que era muy amiga de Talina Fernández, que nunca más, después de que se fue Mariana, la vio sonreír igual”.

De esta manera, la grafóloga reveló que su madre era una persona cercana a la Dama del Buen Decir y gracias a ella sabía más sobre su personalidad: “Cuando tú veas a alguien sonriendo con los ojos, con los labios y con el mentón levantado, es una demostración de orgullo, de lo feliz que estaba con sus nietos, de lo plena que estaba con sus nietos”.

Talina Fernández procreó a tres hijos: Patricio, Jorge y Mariana (Foto: Instagram)

“Como ella decía, era mejor que fueran del mismo papá para evitar problemas. En esa sabiduría de Talina Fernández tenemos a Pato, Coco y Mariana Levy; ella en el centro como la matriarca que es y vemos como de alguna forma ella era el sol en el que giraban todos estos tres planetas”, agregó.

Maryfer Centeno analizó la escritura de Talina Fernández

Pero eso no fue todo, durante la misma emisión del matutino de Televisa mostró una fotografía de una fotografía de un escrito a mano de la periodista. Según la youtuber, la grafología permite conocer más allá de una persona, cómo se siente, cómo es.

Nietos dedicaron mensajes de cariño a Talina Fernández (Captura de pantalla)

“La escritura comienza a ser descendente, lo cual es normal en ciertas edades. Lo vamos a ver incluso en algunos testamentos. La coordinación motriz, por decirlo de la mejor manera, está cansada, la letra se va a caer, pero mientras tanto en Talina sigue siendo lo más grande”, puntualizó.

Te puede interesar: Cómo fueron los últimos momentos de Talina Fernández en el hospital antes de morir

En general, la colaboradora de Hoy reconoció el talento que tenía la periodista, pues su texto estaba escrito de manera magistral: “Los signos de puntuación son perfectos. No era la dama del buen decir no más porque sí”.

Asimismo, explicó algunas características del texto: “La letra es muy junta, trabajaba mejor bajo presión. Al tener esta inclinación a la derecha es porque se adaptaba a lo nuevo”.

Te puede interesar: Cómo se veía Talina Fernández en sus inicios en la TV mexicana

Sobre su firma destacó que: “Tiene una línea abajo porque se estaba reafirmando constantemente”.

Andrea Legarreta posteó esta foto en sus redes sociales y eliminó a Alfredo Adame. (Instagram: @andrealegarreta)

Andrea Legarreta recordó su debut en “Hoy” junto a Talina Fernández

La conductora compartió el valioso consejo que le dio la Dama del Buen Decir:

“Yo me acuerdo que en el primer programa yo estaba muerta de miedo, que decía ‘Qué nervios’, esa mañana hace 25 años fue y me dijo: ‘Esto es muy sencillo, cuando digan 5, 4, 3, 2, al 2 te olvidas de todos tus problemas y te encierras por dentro porque la gente no tiene la culpa de lo que te esté pasando’ y eso hacía ella”, contó Legarreta.