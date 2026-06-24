Lotería Nacional conmemora el 112 aniversario de la Toma de Zacatecas con Sorteo Mayor realizado en la entidad

La Lotería Nacional conmemoró el 112 aniversario de la Toma de Zacatecas con el Sorteo Mayor 4017.

La conmemoración del 112 aniversario de la Toma de Zacatecas llegó este año a la Lotería Nacional con la celebración del Sorteo Mayor No. 4017 en la capital del estado, un evento que recordó uno de los episodios más relevantes de la Revolución Mexicana y reunió a autoridades federales, estatales y ciudadanos.

La ceremonia se realizó en la Sala Magna del Centro Platero de Zacatecas, donde el gobernador, David Monreal Ávila, y la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, encabezaron el evento conmemorativo.

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La Toma de Zacatecas, un episodio clave de la Revolución Mexicana

Durante el acto se destacó la relevancia histórica de la batalla ocurrida el 23 de junio de 1914, considerada uno de los acontecimientos decisivos para el desarrollo de la Revolución Mexicana.

La Toma de Zacatecas fue encabezada por Francisco Villa al frente de la División del Norte, con apoyo estratégico de Felipe Ángeles y participación de Pánfilo Natera.

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La Lotería Nacional conmemoró el 112 aniversario de la Toma de Zacatecas con el Sorteo Mayor 4017. Crédito: Secretaría de la Defensa Nacional

El enfrentamiento representó un golpe importante para el gobierno de Victoriano Huerta.

Billetes del sorteo difundieron imágenes del patrimonio zacatecano

En su intervención, David Monreal señaló que la realización del sorteo en Zacatecas permitió recordar un hecho histórico de alcance nacional y destacó que los billetes conmemorativos incorporaron imágenes representativas del patrimonio cultural de la entidad.

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El mandatario subrayó que este tipo de iniciativas contribuyen a difundir la riqueza histórica y arquitectónica de Zacatecas, cuyo centro histórico cuenta con el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio Mundial.

Lotería Nacional resalta el valor histórico de la conmemoración

Por su parte, Olivia Salomón destacó la importancia de realizar el Sorteo Mayor en territorio zacatecano y señaló que la Toma de Zacatecas ocupa un lugar relevante dentro de la memoria histórica del país.

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Olivia Salomón, directora general de la Lotería Nacional, encabezó el Sorteo Mayor 4017 en Zacatecas.

La funcionaria afirmó que la batalla forma parte de los acontecimientos que contribuyeron a definir el rumbo de México durante el periodo revolucionario y destacó la importancia de preservar y difundir estos episodios entre las nuevas generaciones.

Aspectos destacados del Sorteo Mayor No. 4017

La ceremonia se realizó en la ciudad de Zacatecas .

El sorteo conmemoró el 112 aniversario de la Toma de Zacatecas .

Se distribuyó una bolsa total de 66 millones de pesos en premios.

Los billetes incluyeron imágenes representativas del patrimonio cultural zacatecano .

Autoridades estatales y federales participaron en el evento.

Autoridades reconocen la trayectoria de la Lotería Nacional

Durante la ceremonia también participó el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, quien agradeció la realización del sorteo en la entidad y destacó la trayectoria de la Lotería Nacional como una de las instituciones más antiguas del país.

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Sorteo Mayor.

Asimismo, señaló que la institución mantiene una presencia histórica en la vida pública nacional a través de sus sorteos y actividades conmemorativas.

Resultados del Sorteo Mayor No. 4017

El Sorteo Mayor No. 4017 repartió una bolsa total de 66 millones de pesos.

El Premio Mayor de 21 millones de pesos correspondió al billete número 23696. La primera serie fue enviada para su venta en Tampico, Tamaulipas, mientras que la segunda se distribuyó en la Ciudad de México.

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El segundo premio, de 2 millones 550 mil pesos, fue para el billete número 19859. Su primera serie se comercializó en la Ciudad de México y la segunda a través de canales electrónicos.

El Sorteo Mayor 4017 repartió una bolsa total de 66 millones de pesos en premios.

El tercer premio, de 900 mil pesos, correspondió al billete número 02738. La primera serie se vendió en Monterrey, Nuevo León y la segunda mediante plataformas electrónicas.

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En los tres casos, la tercera serie fue destinada a la venta digital. Los números de reintegro fueron 6, 9 y 8.

Con este sorteo especial, la Lotería Nacional sumó una nueva edición de sus sorteos conmemorativos, llevando a nivel nacional la difusión de uno de los episodios más representativos de la historia de Zacatecas y de la Revolución Mexicana.

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