Extorsión, la pesadilla de los negocios en México

El 74% de las extorsiones a empresas en el primer cuatrimestre se hizo vía telefónica, según la Coparmex.

La extorsión es una pesadilla para los negocios en México: es el delito contra las empresas con la mayor incidencia.

Esta práctica significó el 24% respecto al total de víctimas de algún delito en el primer cuatrimestre de este año, un aumento de cuatro puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), organismo que concentra a la cúpula patronal del país.

El 74% de las extorsiones se hizo vía telefónica y el 26% restante se vinculó a otro tipo de extorsión o cobro de piso. Uno de cada dos afiliados a la organización patronal fue víctima de algún delito en el periodo de referencia, lo que llevó a que la tasa subiera de 46.9% a 51.2%.

Pese al aumento de los reportes, los socios de la Coparmex mostraron un mejor optimismo para la inversión, pues un indicador de esta organización que mide el ánimo para invertir subió a 53.4% en el primer cuatrimestre del año.

Extorsión tiene la mayor tasa de incidencia

La extorsión tiene la mayor tasa de incidencia delictiva entre los negocios en México, con 28.9%, según las cifras más recientes del INEGI a 2021.

Ese año se registraron 2.9 millones de delitos en general que afectaron a 1.2 millones de unidades económicas, es decir, una tasa de concentración de 2.4 delitos por negocio afectado.

De esa cifra total, 829 mil fueron delitos de extorsión, de los cuales 67,600 fueron en la calle, en el establecimiento o cobro de piso, y en 44.8% de estos casos se pagó la extorsión.

De acuerdo con una encuesta difundida esta semana de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) entre poco más de 2,000 negocios chicos, como las tienditas, 31% de los consultados declaró pérdidas del 20% por la informalidad y la inseguridad.

#NoMásMiedo | Aunque tengan otros datos, las autoridades están rebasadas, prueba de ello es que la inseguridad azota fuertemente a los pequeños comercios generando pérdidas económicas de hasta 20 por ciento



Abrimos hilo 🧵👇 — ANPEC (@ANPECmx) June 28, 2023

Al presentar el miércoles los resultados de indicadores sobre inversión, seguridad y regulación a empresas, Coparmex destacó que por primera vez se analizaron las razones por las que las víctimas de algún delito no denunciaron, y qué ocurrió con la carpeta de investigación de quienes sí lo hicieron.

Quien prefiere no denunciar lo hace porque lo considera una pérdida de tiempo, o por desconfianza en la autoridad. En el caso de querellas por extorsión, en el 65% de los procesos no ocurrió nada con la carpeta de investigación.

¿De qué tamaño es el pesimismo a la hora de denunciar?

INEGI calculó en 2.6 millones los casos de delitos no denunciados en 2021, es decir, una cifra negra de 91.5% de los delitos cometidos, un porcentaje similar al 92% registrado en la encuesta de 2019.

El porcentaje de la cifra negra es menor en el caso de las grandes empresas respecto a las micro, pequeñas y medianas.

Del universo de denuncias hechas en el Ministerio Público o fiscalías estatales, en 55.1% de los casos no pasó nada, no se resolvió o estuvo en trámite la denuncia.

El 59.6% de los que dijeron no denunciar lo atribuyeron a la autoridad, como miedo a que los extorsionaran, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, desconfianza en la autoridad o por malas experiencias anteriores con la autoridad.

El 40% de los que no denunciaron lo hicieron por causas no atribuibles a la autoridad, como miedo al agresor, delito de poca importancia o no tenían pruebas.

El costo del delito en las unidades económicas representó 120,200 millones de pesos, es decir, 0.67% del Producto Interno Bruto. Se trató de una cifra menor a los 250,200 millones de pesos de 2019.