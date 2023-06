Talina Fernández: qué pasará con sus restos

La conductora se encuentra hospitalizada por complicaciones en su salud (Captura: Youtube/MasterChef México)

El pasado 29 de junio murió Talina Fernández a los 78 años tras llevar varios días hospitalizada y, recientemente, ser diagnosticada con leucemia terminal. Respecto a la última despedida y qué sucederá con los restos de la conductora, su hijo Pato Levy dio todos los detalles al respecto.

Te puede interesar: De qué murió Talina Fernández

Fue durante una entrevista que el hijo de la Dama del buen decir dio a Gustavo Adolfo Infante este jueves, que explicó cuáles eran los últimos deseos de su madre y cuál será el proceder de la familia tras el deceso.

Cuál era el último deseo de Talina Fernández

“A mí me dijo:’cuando me muera quiero que me entierren en un féretro de vaquero, ella quería que fuera de madera. Eso es lo que quería, un ataúd de pino que no hubiera ni almohadita, nada”, comentó Pato.

Te puede interesar: Talina Fernández, la periodista que cubrió en primera línea el asesinato de Colosio

De igual manera, el familiar de La Dama del buen decir comentó que la conductora será cremada este 29 de junio a las 14:00 horas y, previo a ello se realizará una misa a medio día.

La conductora fue una de las figuras más icónicas dentro de la televisión mexicana. (Archivo)

“La vamos a velar de volada, ella lo que quería con sus cenizas es Acapulco, siempre fue importante, sus papis tuvieron casa, siempre fue a Acapulco, tenemos una casa allá y sus cenizas las vamos a llevar a Acapulco, sus cenizas las echaremos al mar”, dijo.

Te puede interesar: “Abraza mucho a mi madre”: nietos de Talina Fernández compartieron sus despedidas

Pato Levy también destacó que él tiene intenciones de colocar una placa en honor a su progenitora.

“Pensaba poner una placa debajo de la virgencita que está en Acapulco, una plaquita ahí escondida en las piedras con el nombre de mi mami. Nos quedaremos con pedazos de cenizas, un altar bonito para verlo todos los días que pases”, puntualizó.

Pato Levy lamenta muerte de su madre

En la misma plática con el conductor de El minuto que cambió mi destino, Pato Levy rememoró que fue muy cercano a Talina Fernández tanto en el ámbito personal, como en el profesional.

La presentadora se encontraría en terapia intensiva (Foto: Instagram)

“Mi mami y yo estuvimos juntos desde hace mas de quince años, ella me admiraba mucho porque investigambamos muchas tonterías en la historia. Mi mami y yo colaboramos mucho, ves que se salió de Televisa (...) yo me puse de creativo con ella”, contó.

El hijo de la conductora recordó el canal de Youtube que abrieron y donde entrevistaron a grandes figuras del espectáculo. Además, comentó que ver el féretro de Talina fue algo muy triste para él.

“Cuando vas y la ves, le di un beso y qué horror voltear a ver el cuerpo porque el alma ya no está. Esa mujer divertida, chistosa, ya no está”, puntualizó.