Alejandra Guzmán peleó con Kenny por ser “la reina del rock”

Alejandra Guzmán fue corista de Kenny Avilés en su adolescencia, lo que le sirvió para foguearse sobre los escenarios (Foto: Instagram)

Kenny Avilés es una de las figuras femeninas clave en la historia del rock mexicano, pues desde la década de los 80 ha impulsando el género junto a su grupo Los eléctricos, y se ha consolidado también como impulsora de otras músicas que han encontrado en ella una inspiración.

“Así como en el cine, la época de oro de música en español fueron los 80 definitivamente porque gracias a los argentinos y a los españoles que nos invadieron musicalmente hablando, eso le dio importancia a nosotros los mexicanos músicos. Eso lo agradezco porque gracias a ellos se fijaron los de casa, nos dieron esa importancia”, contó la rockera de 70 años al canal de YouTube ¡Qué buen chisme!

La vocalista de canciones como Me quieres cotorrear dio su punto de vista respecto a la música actual, pero destacó que el rock también levantó ámpula entre ciertos sectores sociales cuando emergió a la escena.

“La música en general tiene muchas ramificaciones increíbles, y yo respeto en vez de criticar la banda sinaloense, o el trío o los norteños u hoy en día el reggaetón, es válido porque siempre hay cambios, es como el rock and roll antes no lo aceptaban, cuando Elvis Presley y todo eso, en los cincuenta y tantos, no daban chance al rock, pero siempre ha existido ese pleito entre la ‘sociedad nice’ y la sociedad rebelde”, reflexionó.

Actualmente tiene 70 años, pero hace 30 fue una "guía en el rock" para La Guzmán y otras figuras (Foto: Instagram)

Y es que este género musical va ligado también a las causas sociales contra la injusticia, pues la igualdad es uno de los ideales del rock. En este sentido, Kenny habló respecto al papel de las mujeres en el género.

“No está bien que humillen tanto a la mujer, hoy en día desde hace 20 o 30 años, tenemos más poder y antes éramos como un cero a la izquierda, yo todavía no nacía, pero no podías votar porque eras mujer, eso está cañón, empezaron a votar en el año en que yo nací, en el 53″, expresó.

Respecto a la unión entre mujeres, Kenny reconoció que algunas de sus colegas le han hecho saber lo importante que es su figura en el gremio, aspecto que la hace feliz.

“Eso me encanta, por ejemplo, que una Ely Guerra me diga que me vio crecer y que eso le dio mucho más apoyo a su carrera empezando, porque me admiraba, o una María Barracuda hoy en día, es bonito porque dices ‘bueno, ya hice mi historia’. El otro día en una de mis transmisiones, Ali de Las Ultrasónicas me decía lo mismo ‘estamos aquí gracias a ti’”, narró la música.

La rockera ayudó a diseñar y confeccionar el vestuario con que fue lanzada al estrellato Alejandra Guzmán (Foto: Instagram)

“Antes en el mariachi, yo soy de Guadalajara, no existían mujeres, y menos músicos, era un mundo vernáculo, muy machista. Hoy en día hay mil mujeres en el mariachi, es más, hay mariachis que nada más son mujeres, eso me encanta, el sol sale para todos”.

Sin embargo, no todas las mujeres que han sido inspiradas por Kenny le han reconocido el valor de su trayectoria, es el caso de Alejandra Guzmán, a quien la cantante de No huyas de mí encausó por los escenarios durante su adolescencia, a escondidas de Silvia Pinal.

“Yo digo que es mi hijita rockera, yo la hice, claro que ella nació con ese angelote que tiene arriba del escenario, pero cuando ella era mi corista yo decía ‘no manches, esta es explosiva, tiene dinamita ahí adentro’, y mírala dónde está hoy en día”, recordó.

Fue entonces que Kenny narró el distanciamiento que hubo entre ella y la integrante de la Dinastía Pinal, pues a la cantante de Hacer el amor con otro no le pareció ser “la única reina del rock”.

Alejandra Guzmán buscó el apoyo de la experimenatada rockera para iniciar su camino en la música (Foto: Instagram)

“Yo nunca me peleé con ella, la onda es que nunca aceptó que dijeran que yo era la reina, y le dije ‘claro que yo puedo ser la reina del rock porque las reinas siempre son las más rucas’. Yo tengo más años que ella de edad y tengo más años en la música que ella, entonces ya se la peló, y aunque no le guste y aunque sea egoísta y aunque sea malagradecida yo la voy a seguir queriendo, pero vale madre. Ella de su vida... hoy en día no sé de qué color usa sus calzones y me vale una ching*da”, expresó la artista, quien llegó a diseñar el vestuario de Alejandra.

“Yo la invitaría, en una rola, en un concierto a Alejandra Guzmán, yo no sé si ella me invitaría por lo egoísta que es. Claro que no (le gusta compartir los reflectores), la conozco de pe a pa, cada quien, tampoco le vas a exigir, tampoco es a huevo y me importa madres si me invita o no, duermo muy a gusto fíjate, la verdad nada me quita el sueño en este mundo y no soy una persona egoísta y sé perdonar cuando alguien es c*lero”, remató la rockera.