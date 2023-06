AMLO recomienda a jóvenes canción ‘No se va’ de Grupo Frontera para evitar narcocorridos

El presidente aclaró que no se prohibirán los corridos que hablen sobre el narcotráfico

El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a los jóvenes la canción ‘No se va’, de Grupo Frontera, para que la escuchen en sustitución de los narcocorridos o corridos tumbados y así evitar que se fomente el consumo y la venta de drogas en ese sector de la población.

López Obrador destacó que no se prohibirá la producción y difusión de los corridos tumbados, luego de que anteriormente criticó que se escuchara ese género musical; sin embargo, afirmó que el gobierno tiene la obligación de orientar a los jóvenes.

“Quedamos en que vamos a presentarle a los jóvenes, para que no los enganchen con la música que fomenta el consumo de droga, que fomenta la violencia, para que no los enganchen con esa música, sin prohibir, prohibido prohibir, no hay censura.

“Pueden seguir produciendo esa música, cantando esa música, difundiendo esa música libremente, pero tenemos derecho y además la obligación de orientar a los jóvenes o dar nuestra opinión, de que no debe aceptarse nada que lleve al consumo de droga porque eso es sufrimiento, eso no es felicidad”, afirmó en su conferencia mañanera.

AMLO afirmó que no se prohibirán los corridos tumbados.| Captura de pantalla

Reiteró que considera que los corridos hablan sobre sufrimiento y “utilizan el dolor humano para enriquecer a una minoría”, por lo que insistió en que hay una gran variedad de música con la que se pueden sustituir.

“No queremos esa sociedad, vacía, materialista de consumo, que no le importa que los jóvenes pierdan la vida por la drogadicción, hay muchísimas otras formas de ser felices, empezando por que en nuestras familias, en nuestros pueblos hay una gran reserva de valores.

“La gente de nuestro pueblo es gente sana, honesta, gente trabajadora, de muy buen corazón, muy humanos somos los mexicanos y sabemos también ser amorosos y sabemos ser felices.

“Y en el caso de la música, hay un amplio repertorio de canciones que no tienen que ver con las drogas ni con la violencia, que tienen que ver con el amor y yo dije que iba a presentar un repertorio no muy grande, todavía tengo que arreglar lo de los derechos de autor, no me vayan a cepillar. Vamos a empezar con una que me gusta y me digan los jóvenes si no rifa ésta, esa que se llama ‘No se va’”, comentó antes de poner el video de la canción.

Al finalizar La Mañanera, el mandatario aclaró que tiene más recomendaciones de música, pero las mostrará más adelante.

AMLO recomendó la canción 'No se va' de Grupo Firme. | Captura de pantalla

¿Qué dice la canción ‘No se va’ de Grupo Frontera?

La canción de Grupo Frontera, es una de las más populares actualmente y habla sobre las dificultades de olvidar a una ex pareja tras un rompimiento.

Tan fácil que es enamorarme

Y tan difícil olvidarte

Porque la vida me juraste

Y hoy te busco

Y tú no estás

Y aunque me duela ver tu foto

Entreno mi corazón roto

Por si mañana te vuelvo a encontrar

Ya no sé disimular

Llamo y no te puedo hablar

Tú recuerdo no se va, no se va, no se va

Algo en ti quiere volver

Y algo en mí te va a encontrar

Tú recuerdo no se va, no se va, no se va

Quédate otra vez

Quédate toda la noche

Quédate otra vez

Quédate más de las doce

El coro se repite en varias ocasiones. La canción se ha hecho popular en redes sociales, principalmente para crear videos de TikTok.

Anteriormente, el presidente criticó los corridos tumbados y a la narcocultura, al afirmar que la narrativa de las canciones y de las series sobre el tema solo muestran una fantasía, además de que promueven que los jóvenes aspiren a ese estilo de vida, arriesgando sus vidas.

No obstante, insistió en que no se prohibirá que produzcan canciones de este género musical y el recomendaría 10 canciones que podrían escuchar los jóvenes en su lugar.