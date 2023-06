Clavadista mexicano puso en rifa su auto para ir al Campeonato Mundial

El medallista olímpico Jahir Ocampo sorprendió a sus fans en redes sociales al anunciar que rifará su automóvil para tener dinero e ir al campeonato del Mundo ante la falta de apoyo de la Conade.

Una vez más, la falta de apoyo por parte de las altas dependencias deportivas de nuestro país repercute en nuestros atletas, luego de que otro clavadista a través de las redes sociales anunció que busca ingresos para viajar al Mundial de Clavados.

El deportista afectado se trata de Jahir Ocampo, medallista de oro en los Juegos Panamericanos en Toronto 2015 en la modalidad de sincronización de trampolín de 3 metros, que anunció en redes sociales una rifa para poder generar ingresos con los cuales viajará al Campeonato Mundial en Fukuoka, Japón.

Mediante un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, el medallista mexicano notificó que rifará su automóvil, entre otros premios más.

“Hace poquito me acaban de seleccionar al campeonato del mundo de este año, pero como ya saben, en México, los deportes acuáticos estamos viviendo tiempos complicados por lo cual no tengo el apoyo económico para poder llegar, es por eso que estoy aquí buscando apoyo”, comentó.

Comité Olímpico Mexicano no lo apoyará

Los premios que dará el clavadista por su rifa.

De acuerdo con el atleta mexicano, el Comité de Estabilización de la Federación Mexicana de Natación que no entra dentro del grupo que apoyará la World Aquatics para competir en el Campeonato Mundial de Fukuoka, Japón, por lo que decidió rifar su auto Mercedes Benz para recaudar dinero y así pode rir a la justa mundialista, que celebrará del 14 al 30 de julio.

“Como ya saben, en México los deportes acuáticos estamos viviendo momentos complicados, por lo cual no tengo el apoyo económico para poder llegar al campeonato del mundo, y es por eso que estoy aquí buscando el recurso. Se me acaba de recurrir que para que no sea solo un apoyo y no recibas nada, voy a rifar mi carro para el primer lugar”, declaró Ocampo en sus redes sociales.

Asimismo notificó que el boleto de la rifa será de dos mil pesos y habrá 333 números; sin embargo, el auto no es el único premio, sino que también habrá otros premios para los que queden del segundo al quinto lugar.

Jahir Ocampo explicó que el segundo lugar obtendrá un reloj más ocho mil pesos en ropa deportiva, el tercer sitio ocho mil pesos en producto deportivo, mientras que el cuarto y quinto lugar será una cena en la Ciudad de México con él.

“Se me acaba de ocurrir, para que no sea nada más un apoyo y que no recibas nada, voy a rifar mi carro para el primer lugar. El segundo lugar se va a llevar un Apple Watch más $8,000 pesos en producto deportivo; el tercer lugar sólo los $8,000 pesos en producto y el cuarto y quinto lugar una cena conmigo”, finalizó el clavadista en su video.

Mayan Oliver, Mariana Arceo y Catherine Oliver lograron llevarse las preseas centroamericanas con gran actuación

Las tres pentatlétas posan feliz para la foto tras conseguir el 1-2-3 para México.(Conade)

Las deportistas mexicanas han puesto el nombre de México en lo más alto durante este domingo, luego de que otra tripleta femenina consiguió hacer el 1-2-3 en la disciplina de Pentatlón Moderno en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Mayan Oliver, Mariana Arceo y Catherine Oliver lograron llenar el podio al hacer el histórico 1-2-3 en Pentatlón Moderno

La pentatleta Mayán Oliver logró retener su título con un nuevo récord de evento al lograr hacer 1 mil 391 puntos para así colgarse el metal dorado, mientras que Mariana Arceo logró la plata y Catherine conquistó el bronce.

“Las seleccionadas nacionales de 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐥𝐨́𝐧 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧𝐨, logran el 1-2-3, en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe #SanSalvador2023. Mayan Oliver, Mariana Arceo y Catherine Oliver. ¡Felicidades!”, escribió la Conade.