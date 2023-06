Mujer presume que le robó el esposo a su hermana y se defiende de críticas: “No es malo si el corazón manda”

Usuarios en tiktok la criticaron (Tiktok @daysmua) México

En los últimos días comenzó a hacerse viral un trend en TikTok donde los usuarios cuentan sus historias más controversiales de amor y las acompañan con la canción Primera Cita de Carín León. Fue así que una mujer causó gran polémica después de contar que ella le quitó el esposo a su hermana.

Te puede interesar: Dama de honor le roba el esposo a su amiga y forma familia con él: “Hicimos lo que se nos dio la gana”

Fue la usuaria identificada como Dayana (@dayismua0) quien compartió desde sus redes cómo es que hasta sus familiares le decían que no se involucrara con ese hombre, pero ella aseguró que el amor que sentía por él era más fuerte.

“Mi mamá: Dayana no puedes andar con el esposo de tu hermana, la vas a lastimar. No importa, mamá, yo quiero ser feliz con él”, se lee en la descripción del video.

Te puede interesar: Escracharon a un hombre por un presunto engaño amoroso y le colgaron una bandera con una contundente advertencia

Posteriormente la joven colocó una serie de imágenes junto al que sería el esposo de su hermana en donde se ven abrazados y en una relación amorosa. Incluso, en una de las fotos salen con un niño, pero ella no explicó si tras traicionar a su familiar se embarazó del hombre.

Usuarios en redes sociales estallan y ella se defiende

El clip se viralizó inmediatamente y los internautas se molestaron por la soltura con la que Dayana explicó su versión de los hechos.

Mujer roba esposo a su hermana (Captura de pantalla/Tiktok)

“El karma llega chiquis”. Hasta el sueño que tenía se me quitó”. “El que riendo la hace, llorando la paga”. “Me muero si mis hermanas hacen algo así”. “Y cómo te sientes? Feliz? Lo mejor para tu hermana”, son algunas críticas que le llovieron.

Te puede interesar: Al ritmo de ‘La Chona’, jovenes sacan los pasos prohibidos antes del concierto de Christian Nodal

Pero, ahí no quedó el asunto, ya que la involucrada volvió a aparecer en redes y en una serie de videos se defendió de todas las personas que la criticaron.

“Para las criticonas perfectas”, colocó y después añadió un audio que dice: “Qué esperan, ¿verme con la cabeza agachada? No, mi amor, tengo pa ti y pa todos”.

Además, en otro clip comentó respecto al hecho de iniciar una relación con la pareja de su hermana:

“Cuando lo haces porque manda el corazón, no es malo”.

Ante estos comentarios, las críticas nuevamente le llegaron a la joven y varios de los usuarios de TikTok le externaron apoyo a la mujer que fue afectada.

mujer le roba esposo a su hermana (Tiktok)

“El corazón más bonito siempre lo tendrá tu hermana”. Si te lo quitan, recuerda que el corazón de la otra chica manda y no va estar mal”. “El corazón manda y yo amo a mis hermanas , como para fijarme en su esposo , habiendo tantos hombres en el mundo”. “Bueno cuando llegue otra que también lo haga de corazón espero ya la perdones”, pusieron en la caja de comentarios.

Dama de honor le roba el esposo a su amiga

Este no es el primer caso de este tipo que se viraliza en redes sociales, pues recientemente una dama de honor también contó que le robó el esposo a su amiga.

Fue a través de TikTok donde la usuaria identificada como Zuri Lanestosa (@zuri_lanestosa_br) compartió desde su perfil cómo fue que inició su romance.

“(Me decían): ‘No puedes andar con él, ella es tu amiga y fuiste dama en su boda”, se lee.

Usuarios en TikTok arremetieron contra ella (Tiktok zuri_lanestosa_br)

En la serie de imágenes que conforman el video se puede observar el momento en que la mujer estaba en la ceremonia matrimonial de su amiga con un vestido rojo e iba del brazo del novio para acompañarlo al altar. También, compartió algunas fotografías junto a la novia vestida de blanco y muy sonriente.

Ahí no terminó todo, ya que aparentemente el matrimonio de su amiga no funcionó y Zuri inició no sólo un noviazgo con el exmarido, sino que también decidieron formar una familia.

“Como de que no, ahora juntos con dos hijos”, escribió en el clip.

En las demás fotos que enseñó, se puede observar a la dama de honor con su actual pareja y los pequeños que tuvieron juntos. Además, de fondo suena la canción Primera Cita de Carin León y se oyen los versos que enuncia: “Hicimos lo que se nos dio la gana”.