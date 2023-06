Dama de honor le roba el esposo a su amiga y forma familia con él: “Hicimos lo que se nos dio la gana”

Usuarios en TikTok arremetieron contra ella (Tiktok zuri_lanestosa_br)

El amor puede manifestarse de muchas maneras, pero algo que suele no ser tan bien visto en la sociedad mexicana es que entre un grupo de amigas o amigos compartan exnovios, ya que suele considerarse como un tipo de traición.

Sin embargo, a una joven esto no le importó y decidió hacer lo necesario para buscar su felicidad, aunque esto conllevara formar una familia con el exmarido de una amiga cercana de la cual fue dama de honor en su boda.

Fue a través de TikTok donde la usuaria identificada como Zuri Lanestosa (@zuri_lanestosa_br) compartió desde su perfil cómo fue que inició su romance.

“(Me decían): ‘No puedes andar con él, ella es tu amiga y fuiste dama en su boda”, se lee.

En la serie de imágenes que conforman el video se puede observar el momento en que la mujer estaba en la ceremonia matrimonial de su amiga con un vestido rojo e iba del brazo del novio para acompañarlo al altar. También, compartió algunas fotografías junto a la novia vestida de blanco y muy sonriente.

Dama de honor le roba esposo a su amiga (Captura de pantalla/Tiktok)

La dama de honor tuvo hijos con el exmarido de su amiga

Pero ahí no terminó todo, ya que aparentemente el matrimonio de su amiga no funcionó y Zuri inició no sólo un noviazgo con el exmarido, sino que también decidieron formar una familia.

“Como de que no, ahora juntos con dos hijos”, escribió en el clip.

En las demás fotos que enseñó, se puede observar a la dama de honor con su actual pareja y los pequeños que tuvieron juntos. Además, de fondo suena la canción Primera Cita de Carín León y se oyen los versos que enuncia: “Hicimos lo que se nos dio la gana”.

Usuarios le desean el mal a la dama de honor

El clip rápidamente se viralizó en TikTok y alcanzó más de dos millones de visualizaciones en esta red social. Por lo que varios internautas criticaron duramente a la mujer.

Dama de honor le roba el esposo a su amiga (Tiktok)

“Te deseo 3 veces la felicidad por cada lágrima derramada que la dicha y el amor nunca te falte con todo el amor para tu amiga”. “Te deseo una amiga igualita a ti”. “Bien dicen que las amigas son enemigas, bravo por tu logro”. " Como dicen por ahí, la que se lo queda pierde”. “Disfruta hoy, paga mañana”.

Ante esto, la dama de honor posteó otro video en donde se pueden observar selfies suyas y añadió: “Y se quedó conmigo, la queso”.

De igual forma agregó un audio de Wendy Guevara diciendo: “Siempre recuerda esto, culer*, siempre en tu perra pinch* vida voy a ser la alegría de quien me ama y la tristeza de quien me odia”.

Una vez más los usuarios estallaron contra ella y aseguraron que no tenía razones para sentirse tan orgullosa como presumía.

Dama de honor le roba esposo a su amiga (Tiktok)

“No creo que sea lo que dice el audio simplemente el nunca dejará de pensar en l otra chica ya que la yevo al altar y abran pasado mil cosas ni modo”. “El tiempo y Dios no olvidan”. “no aplica para ti aquí seria cuestión de hay mija que envidia le tenias que hasta ridícula te vez haciendo ese video solo hate recibes”. “No nos odiamos entre mujeres, pero acuérdate que si se lo hizo a tu “amiga” que se espera de ti que ya vio lo corriente que eres”, colocaron.

Cabe señalar que hasta el momento, la exesposa del sujeto no ha aparecido en redes sociales para hablar sobre su versión de los hechos y explicar cómo fue que su dama de honor terminó con quien en algún momento fue su marido.