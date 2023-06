Así serán los conciertos de Taylor Swift en México: éste es el tiempo que pasa en cada parte del escenario

Con la siguiente información podrás saber durante cuáles canciones la cantante estará más cerca de ti

Taylor Swift en los escenarios de México es una realidad que muchos fans todavía no pueden creer. Durante años la cantante se había resistido de visitar nuestro país, e incluso Latinoamérica. No obstante, su nueva gira es tan grande y comprende tanto sobre su carrera, que lo natural es que la artista busque compartirlo con todos sus fans, sin importar que estos se encuentren en los rincones más escondidos del mundo.

Te puede interesar: Reportaron tarifa dinámica en venta de boletos para concierto de Taylor Swift en CDMX

Swift visitará únicamente México, Argentina y Brasil, pero aquello ya es suficiente para que sus seguidores de otras partes cercanas, se puedan movilizar para no perderse un tour que se antoja como muy especial por su concepción y el número de canciones que vendrán con él.

Y es que The Eras Tour debe su nombre precisamente a que Swift divide su espectáculo en las diferentes eras de su carrera. El concierto está dividido en cada uno de sus álbumes de estudio de los cuales recoge sus más grandes éxitos. Por tanto su show es como un viaje al pasado, como un repaso histórico de todas aquellas etapas en las que tanto artista como fans, eran muy distintos de quienes son ahora.

(Taylor Swift)

En ese sentido sus seguidores más acérrimos ya saben qué esperar y han visto tantos videos en redes que de alguna manera ya tienen una noción de lo que será su concierto. Tanto así que algunos ya han trazado un cronograma o itinerario en donde se registra el tiempo que la cantante pasa en cada sección del escenario y las canciones específicas en las que Taylor Swift se mueve, se queda estática, o recorre ciertas partes de su pasarela.

¿Cómo es el mapa del The Eras Tour?

Con tu boleto en mano ubica bien la sección en la que estás y encuentra la forma del escenario en el mapa. Éste tiene una suerte de diamante enmedio para crear un segundo escenario, y al final tiene otro espacio rectangular más pequeño que desemboca en un tercer escenario.

Te puede interesar: Papá Swiftie desató envidia en redes sociales tras recibir un boleto para concierto de Taylor Swift en México

Taylor Swift se mueve entre todos ellos mientras canta y realiza coreografías muy elaboradas. Si tu lugar está cerca de alguno de ellos, con la siguiente información podrás saber durante cuáles canciones la cantante estará más cerca de ti.

Captura: TikTok.

Por ejemplo, durante la Era Lover la cantante cantará “The Man” en el escenario principal. Después se situará en la pasarela a medio camino entre el escenario principal y el segundo en forma de diamante, en donde cantará “You Need to Calm Down”. “Cruel Summer” la cantará al centro del segundo escenario. Mientras que “Miss Americana & The Heartbreak Prince” la interpretará en la misma sección pero con movimientos constantes entre sus puntas. Al final, en el camino que lleva al tercer escenario y luego en éste mismo es donde cerrará esa era con “The Archer”.

Te puede interesar: Arturo Zaldívar responde a críticas por ser fan de Taylor Swift: “Es un grito de rebeldía”

A continuación puedes ver qué canciones canta por era y el mapa de cada una

<b>Era ‘Lover’</b>

- “The Man”:

- “You Need to Calm Down”

- “Miss Americana & The Heartbreak Prince”

- “Cruel Summer”

- “The Archer”

Era ‘Fearless’

Captura: TikTok.

- “Fearless”

- “Love Story”

- “You Belong With Me”

Era ‘Evermore<b>’</b>

Captura: TikTok.

- “Tolerate It”

- “This the damn season”

- “Marjorie”

- “Champagne Problems”

- “Willow”

Era ‘Reputation’

Captura: TikTok.

- “Look What You Made Me Do”

- “Ready For It?”

- “Delicate”

- “Don’t Blame Me”

Era ‘RED’

Captura: TikTok.

- “Nothing New”

- “I Knew You Were Trouble”

- “We Are Never Ever Getting Back Together”

- “22″

- “All Too Well”

Era ‘Folklore’

Captura: TikTok.

- “My Tears Ricochet”

- “Cardigan”

- “The Last Great American Dynasty”

- “Betty”

- “August”

- “Invisible String”

Era ‘1989′

Captura: TikTok.

- “Shake It Off”

- “Wildest Dreams”

- “Bad Blood”

- “Style”

- “Blank Space”

Era ‘Midnights’

Captura: TikTok.

- “Karma”

- “Mastermind”

- “Vigilante Shit”

- “Bejeweled”

- “Midnight Rain”

- “Lavender Haze”