La importancia de tener deducibles y coaseguros de los planes de seguros en un fondo de ahorro

Fernando Jesús Martínez Eissa, académico de la Facultad de Empresariales Universidad Panamericana

Esta vez toca abordar el tema de previsión financiera como una herramienta de la administración de riesgos para mantener finanzas personales sanas. Una de las formas en que administramos nuestros riesgos es por medio de la contratación de seguros para transferir aquellos riesgos que consideramos poco frecuentes, pero de alta severidad, ya que mediante la contratación de un seguro intercambiamos una pérdida pequeña cierta por una pérdida grande contingente.

La contratación de un seguro implica ajustar una cantidad de variables acorde con nuestro apetito, tolerancia y capacidad financiera individual, siendo las variables más famosas el deducible y el coaseguro.

¿Qué son los deducibles y coaseguros?

Un deducible es la cantidad fija expresada como porcentaje de la Suma Asegurada o un Monto Fijo de dinero que invariablemente corre por cuenta del asegurado y que se debe descontar de la cantidad total que la aseguradora indemnizará en caso de siniestro procedente.

La finalidad del deducible es que desde el punto de vista estadístico, la aseguradora saca todas aquellas pérdidas de alta frecuencia y poca cuantía, por ejemplo, si no hubiese deducible para la cobertura de daños materiales del seguro de Automóviles, cualquier daño al vehículo sería objeto de cobertura (portazos, rayones, recargones, etc.) y el asegurado al aceptar retener los riesgos que no rebasen el deducible contribuye a contener las pérdidas pequeñas y paga una prima menor que si buscara cobertura desde el primer peso de todos sus siniestros.

Para ilustrar la operación del deducible, considere que su póliza tiene un deducibles de $10,000 pesos y que el asegurado tiene una factura médica, de una condición amparada por su seguro de gastos médicos por $50,000 pesos. El asegurado debe pagar los primeros $10,000 de la factura y la aseguradora cubrirá los $40,000 restantes.

Por su lado, el coaseguro corresponde a la participación que tiene el asegurado en el riesgo, es decir, que ante una pérdida el asegurado decide voluntariamente compartir el riesgo con la aseguradora, esto de cara a la aseguradora, es que se comparte la exposición al riesgo con el asegurado y esto implica por un lado que el asegurado contribuye a que las condiciones del riesgo siempre estén en buenas condiciones y por el otro que la prima de seguro se descargue en la proporción en que participa el asegurado en la pérdida (los coaseguros después de la aplicación de deducibles).

Volviendo a nuestro ejemplo considere que en adición al deducible la póliza tiene un coaseguro de 20% con un máximo de $5,000. Entonces de los 40,000 que exceden al deducible le toca participar al asegurado con $8,000, pero como tiene un máximo de $5,000, esta es la cantidad máxima con la que participaría el asegurado en la pérdida, por lo tanto, la aseguradora sólo pagará $35,000.

¿Por qué es importante considerar a los deducibles y los coaseguros en un fondo de emergencia?

El desconocimiento de la operación de los deducibles y coaseguros, ocasiona que los asegurados tengan una imagen negativa de las aseguradoras por un lado, y por el otro, puede representar un gasto no planeado al momento de la contingencia.

Como se acaba de ilustrar, el asegurado en este caso retuvo 15,000 pesos totales, (10,000 de deducible y 5,000 de coaseguro), esta situación nos lleva a recomendar que se debe valuar el posible monto de deducibles y coaseguros de todos los programas de seguros con los que contemos y considerarlos dentro de nuestro presupuesto financiero anual, ya que en caso de no llevarlo a cabo podríamos comprometer nuestras finanzas personales en caso de siniestro.

Opciones para crear un fondo de emergencia

Hay varias opciones para crear un fondo de emergencia. Una opción es abrir una cuenta de ahorro separada y depositar una cantidad fija de dinero cada mes. Otra opción es utilizar una cuenta de ahorro que genere intereses (se recomienda CETES) para que nuestro dinero gane al menos la inflación. Otro factor que es importante considerar es que debe ser de fácil acceso y al menos con acceso por dos miembros de la familia y que no se tengan penalizaciones ni recargos por retiros de dinero y en caso de que sea utilizado planear un plan de reembolso de lo que se haya utilizado en la contingencia.

En resumen, tener la disciplina de crear un fondo de emergencia que ampare los conceptos de deducibles y coaseguros de nuestros planes de seguros y verlos como parte integral de la estrategia de aseguramiento es muy importante para tener tranquilidad financiera y no menos importante es reembolsar siempre lo que se haya tomado de ese fondo a la brevedad para mantener finanzas sanas.