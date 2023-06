Hallaron muerto a Joan, un niño de 4 que desapareció en su casa en Edomex

Joan desapareció de su casa en Edomex (Foto: Facebook/Alejandra Funes)

Joan Guadalupe Sánchez Sánchez, un niño de 4 años de edad que estuvo desaparecido cerca de un mes, fue localizado muerto en la comunidad de San Antonio Hidalgo, Estado de México (Edomex). La principal sospechosa de su desaparición es su madrina.

El menor fue visto con vida por última vez en su casa ubicada en el municipio mexiquense Donato Guerra el pasado 25 de mayo.

Joan estaba bajo el cuidado de su madre, quien de un momento a otro lo perdió de vista e inmediatamente lo buscó por todo el domicilio. Sin embargo, no lo pudo localizar ahí ni en los alrededores.

En los días subsecuentes un equipo de búsqueda de 70 elementos y 2 canes montaron un operativo en el municipio donde el niño desapareció pero no tuvieron éxito.

Familiares de Joan presionaron para agilizar la búsqueda (Foto: Facebook/Alejandra Funes)

Desesperados con la falta de resultados, los familiares de Joan se manifestaron frente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para exigir la agilización de la búsqueda.

Tras la movilización la FGJEM informó que realizó entrevistas a los allegados del menor y revisó videograbaciones. La información obtenida llevó a una sospechosa: la madrina de Joan.

Presuntamente fue esta mujer, identificada como Ivonne “N”, la última en ver a Joan. Además de que las autoridades sospecharon que intentó desviar la investigación, por lo que fue detenida el pasado 12 de junio.

“Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Ivonne ´N´ investigada por su probable participación en el delito de desaparición cometida por particulares en agravio de un niño de 4 años, quien fue visto por última vez el 26 de mayo”, indicaron las autoridades en un comunicado.

La madrina de Joan es la principal sospechosa de su desaparición (Foto: FGJEM)

No obstante, Joan no fue localizado desde entonces. Después de la detención de la presunta responsable, su madre escribió en redes sociales:

“El hecho de que esto que se publicó no quiere decir que ya me entregaron a mi hijo. Desgraciadamente aún no sé nada de mi pequeño. Sigo esperando que quien lo tiene, tenga piedad y se comunique, ya no podemos más con este dolor. Duele mucho despertar y ver que él no está a mi lado”.

Además, la familia recibió reportes en redes sociales de un niño con características similares a las de Joan. Pero negaron que se tratara de él.

El menor con el que fue confundido Joan fue visto en Guadalajara, Jalisco, acompañado por una mujer con actitud sospechosa.

Joan fue localizado en el mismo municipio en que desapareció (Foto: Gobierno de México)

“Muchas personas me mandan la foto de este niño pensando que es mi hijo. No es mi hijo, mi pequeño es de cabello más claro y es más pequeño de estatura”, sostuvo la madre de Joan en respuesta.

Quedó confirmado que no se trataba de Joan cuando este viernes 23 de junio localizaron su cuerpo, presuntamente dentro de una bolsa cubierto con una sábana.

Bebé desapareció en su casa en Puebla

En circunstancias similares a las de Joan, un bebé desapareció en Puebla. Se trata de Cristhoper David Monroy de León, de 1 año 8 meses de edad.

Christoper fue visto por última vez en el patio de su casa en el municipio de Atlixco mientras su madre y tres personas más estaban en el interior.

Desapareció el 3 de junio y desde entonces las autoridades no han hecho públicos avances en el caso. Sin embargo, de manera extraoficial se dio a conocer que se descartó que haya sido sustraído y que una de las hipótesis que tomó fuerza es que el bebé pudo haber caído accidentalmente en un canal de riego cercano a su casa.

También trascendió que la Fiscalía de Puebla habría detectado inconsistencias en las declaraciones de la madre del menor.