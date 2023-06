Federica y Apio Quijano contaron cómo su padre terminó en un hospital psiquiátrico

Apio Quijano habló del tema en el reality show

En la “Casa de los famosos”, Apio Quijano se sinceró y contó a sus compañeros, entre los que se encontraban Wendy Guevara y Poncho de Nigris, que su padre está viviendo en un hospital psiquiátrico.

Entre las revelaciones, el integrante de Kabah dijo que su padre, a pesar de ser psicoanalista, un día comenzó a desvariar. Según el cantante, el hombre tiene un problema de esquizofrenia que le evita poder vivir su vida con normalidad.

Del mismo modo, Apio aclaró que dicha clínica es pagada por él, Federica y otro de sus hermanos, a pesar de que, en sus palabras, siempre fue “un papá ausente”.

“Mi papá fue bien culer* pero me hizo un sobreviviente, y ahora veo por él aunque no quisiera”, contó Apio luego de detallar que, su padre dejó de pagar su escuela cuando iba en cuarto de primaria, y que desde entonces, él tuvo que solventar sus propios gastos. “No me diste ni un centavo y ahora te mantengo”, manifestó Apio.

Luego de estas declaraciones, Federica Quijano brindó una entrevista a Gustavo Adolfo Infante, donde confesó que no entendía por qué su hermano estaba revelando detalles de una situación que era “como un secreto de familia”.

Según Federica, el programa está moviendo a los participantes lo suficiente como para provocar que saquen a relucir temas como esos; sin embargo, aceptó que su hermano está jugando bien y, en su opinión, es uno de los favoritos para ganar el premio de 4 millones de pesos.

Sobre lo vivido con su padre, Federica dijo que era un tema doloroso y muy difícil de soltar, pero que no le gustaba caer en un papel de víctima y por ello era un tema sumamente privado.

En plena entrevista, la cantante rompió en llanto y contó su experiencia con su padre, quien, confirmando las palabras de Apio, fue un “papá ausente”.

“La cuestión de mi papá es más dolorosa porque evidentemente como hija mayor yo veo a mis amigas que tienen a su papá y digo ‘no tuve eso’. Yo era su única hija, yo era su princesa, pero él nunca lo vio de esa manera. Son temas que duelen”, dijo Fede.

Sobre la salud de su papá, Federica reveló que además de los datos de esquizofrenia, sufre de demencia senil, y aclaró que no se encuentra en un hospital psiquiátrico tal como lo manifestó Apio, sino en un centro para adultos mayores donde lo ayudan.

Desde niña, Federica luchó por obtener la atención, aceptación y orgullo de su padre; sin embargo, esto no sucedió. Por esta razón, confesó que es una herida difícil de cerrar y que es frustrante tener que pagar la casa donde vive su papá.

“Hay veces que me da coraje quitarle el dinero a mis hijos, porque lo que trabajo es todo para mis hijos, para pagarle la casa a mi papá que nunca estuvo. Es muy frustrante estar viendo que si su barbería, que le corten el pelo, que le den esto, y no poderle haber dicho ‘te pasaste, no me quisiste, no fui suficiente para ti’. Muy comodín, como de repente ya, me pierdo, ya no me va bien en la vida”, se sinceró la cantante.

En la misma entrevista, Quijano habló también sobre su madre: “Mi mamá a pesar de que hizo su vida un tiempo sin nosotros, ella ha trabajado muchísimo por ser la mejor abuela, por ser la mejor mamá. Desde que empezó Kabah ella siempre estuvo presente. Sí hubo unos años en que nos hizo falta, sí, mi mamá sabe y entiende que para nosotros ha sido muy difícil”.