En medio de su crisis de salud, Yolanda Andrade fue con su mamá a la Basílica de Guadalupe

La conductora acudió al recinto religioso para pedir por su salud

Durante la noche del pasado 20 de abril, Yolanda Andrade alarmó a sus seguidores al revelar en su cuenta de Instagram que días atrás fue hospitalizada y pudo ser estabilizada, para entonces la presentadora ya se había ausentado del programa que lidera junto a Montserrat Oliver, Montse & Joe.

Te puede interesar: Yolanda Andrade resguardó archivos y grabaciones privadas por si llega a morir

En la emisión anterior del show, Montserrat comunió al público que su compañera no estaba presente pues atravesaba por problemas de salud, por lo que fue preferible que visitara a un médico.

“Joe se sintió mal, me avisó ahorita, antes de venir a Montse & Joe, que se sintió muy mal y que no podía venir y preferimos que obviamente se atendiera, fuera a ver al médico para que se sienta mejor y que pueda estar muy pronto con nosotros”, dijo Oliver en el programa de Unicable.

Te puede interesar: Yolanda Andrade reapareció en redes sociales con un parche en el ojo

Pero fue el día 20 cuando Yolanda compartió con sus seguidores que había pasado por una fuerte crisis de salud en días pasados y que incluso “vio la luz”.

“En este momento de reflexión, acepto y valoro cada momento. Y los milagros existen. Vi la luz y me regresé. Todavía hay más por vivir. Gracias a todos”, escribió la conductora de 51 años.

Yolanda Andrade tiene que usar un parche y gafas de sol pues la luz le provoca mareos (Recorte: Sale el sol)

En los videos y fotografías que compartió desde el hospital, Yolanda agradeció a su hermana Marilé, quien la acompañó durante esos días, así como al personal médico que la atendió en un hospital de la Ciudad de México.

Te puede interesar: ¿Es mentira? Hijo de Verónica Castro respondió a los rumores sobre que su madre tiene “problemas mentales”

“Mi cuerpo y alma agradecido por el evento que me pasó de salud. Gracias @marilemx Sin ti nada. Y Obviamente a todos los médicos, enfermeras, camilleros que me atendieron”, escribió.

Al paso de los días, Yolanda compartió más detalles del padecimiento que la llevó a internarse de emergencia, se trató de una hemorragia derivada de un aneurisma que al día de hoy continúa afectándola.

“Se me vino como una flema, me fui al baño y comencé a vomitar sangre, entonces me asusté mucho; además, al hacer esfuerzo de vomitar, me daba un piquete de dolor en el estómago; también comenzó a darme diarrea con coágulos de sangre”, contó a la revista TVNotas.

La conductora reapareció en redes sociales luego de preocupar a sus seguidores con un mensaje de despedida. Crédito: IG/yolandaamor

Como resultado de la afectación, la presentadora tuvo que suspender su participación en su programa semanal y se ha mantenido bajo cuidado. En las más recientes apariciones de la famosa ante la prensa, se le vio con un parche en uno de sus ojos y contó que continuaría bajo observación médica.

“Tuve un problema en mi cabeza, yo por las luces tengo que tener mi parche y unos lentes. Quiero aprovechar este momento, a toda la gente que me ha hablado, que ha rezado por mí, que ha pensado en mí, con todo mi corazón darle las gracias, me falta vocabulario, porque gracias es poco”, compartió Yolanda en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde apareció al lado de Montserrat Oliver en el foro del programa que comparten.

Ahora, este lunes 29 de mayo, Montserrat compartió con sus seguidores la emotiva visita que realizó con su mamá, la señora Rafaela Gómez, a la Basílica de Guadalupe, ahora que su salud va en mejoría.

La presentadora de 51 acudió al recinto religioso (Foto: Instagram)

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de Las secretas intenciones compartió algunas historias donde se le ve en la emblemático recinto que es visitado permanentemente por miles de personas que profesan la religión católica.

Uno de los videos muestra el momento en que Andrade y su madre circulan frente al monumental cuadro de la Virgen de Guadalupe, sin duda el momento más significativo de su visita al cerro del Tepeyac. “Bendiciones para todos, Yolanda Andrade y mi mamá Lita”, escribió al pie de la publicación sin dar más detalles.