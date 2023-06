Lucero Mijares confesó que es más celosa con uno de sus papás por esta razón

La ahora cantante y actriz reveló que es celosa con sus dos papá, pero más con uno de ellos

Lucero Mijares es una de las jóvenes promesas del entretenimiento mexicano, principalmente ahora que todo está listo para que debute en su primera obra de teatro el próximo viernes 30 de junio. Debido a esto se convirtió en un tema constante de conversación entre sus fans y aquellos que están empezando a voltear a ver a la hija de Lucero y Manuel Mijares.

Hasta el momento, uno de las principales características por las que la mujer de 18 años está llamando la atención es por su gran carisma y forma de ser que demuestra cada que está frente a una cámara; no obstante, a días de que se demuestre su talento encima de las tablas, en un escenario teatral tan reconocido como lo es el Teatro Hidalgo, las entrevistas que los medios de comunicación hicieron a la joven permitieron que poco a poco se revelaran más detalles personales, anécdotas e historias que permitieron que sus fans la conocieran más a detalle.

Una de estas características es que Lucerito Mijares se considera una mujer celosa, pero no en el aspecto de una relación de pareja, sino con sus padres y contó que, a pesar de que tiene celos por los dos, es a uno de ellos por el que más tiene esta sensación. Se trata de su papá Manuel Mijares por quien dijo que no puede evitar tener este sentimiento especialmente por una razón.

La joven actriz aseguró que siente celos por sus dos padres, pero más por Manuel Mijares. (Archivo) (Ig: @luceromijaresoficial) (Ig: @luceromexico)

Todo surgió a raíz de su visita al programa de televisión Montse & Joe, que es conducido por Yolanda Andrade y Montserrat Oliver, en donde fue cuestionada sobre si no tenía conflicto en que sus papás tuvieran nuevas parejas amorosas desde el momento en que ellos se separaron, en abril de 2011 después de 14 años de matrimonio, y la respuesta sorprendió a los televidentes y a las presentadoras.

Ella dijo que, a pesar de que mantenía una buena relación con los romances que mantiene cada uno de sus famosos papás, no puede evitar sentir celos por Lucero y Manuel Mijares, especialmente por esto último, especialmente porque, consideró, las relaciones amorosas del cantante no “duran nada” y cambia constantemente de novia o de pareja, acción que desata más este sentimiento por parte de Lucerito Mijares hacia su progenitor.

Estas fueron las palabras con las que la famosa que debutará en la obra de teatro El Mago contó su sentir:

“La verdad es que hay que acostumbrarse, no, porque si uno no lo hace es más difícil... yo me muero de celos... mi papá no dura nada, mi papá es mío de mí... sí claro, ojalá sí fuera sí de verdad, pero sí soy muy celosa con los dos, muy, demasiado, pero más con mi papá, híjole...”, contó ante la sorpresa de Montserrat Oliver.

Lucero Mijares reveló que no puede evitar sentir celos por su papá. (Captura)

Lucero Mijares también compartió cómo fue el momento en que se separaron y tomaron la decisión de vivir uno al lado del otro, ella reveló que Lucero y Manuel Mijares decidieron, a petición del intérprete de Para Amarnos Más, por lo que si llega a tener algún conflicto con alguno de ellos “camina 20 pasos” y ya está en el hogar del otro. Aunque Yolanda Andrade reaccionó con extrañeza al conocer que la famosa expareja son vecinos, fue Montserrat Oliver quien dio que tiene sus ventajas como ir en pijama a visitar al otro.

Lucero Mijares debutará en teatro como protagonista de la obra “El Mago”

Lucerito Mijares iniciará temporada como parte del elenco de la obra El Mago, que es una adaptación de la clásica historia del Mago de Oz. Su papel será el de Dorothy, lo que la convierte en una de las protagonistas de la puesta en escena, lo que significaría un gran logro para ella porque, aseguró, siempre fue su sueño y más ahora que su debut será con un personaje principal.