“Todo se apagó”: hija de Chalino Sánchez lo recuerda tras años de su asesinato

(Foto: Twitter @ElGallodeOro)

Nunca tuvo miedo, cuentan algunos. Y también es el título de la próxima serie documental que prepara Vix sobre “El rey de los corridos”. Aunque Chalino Sánchez murió ya hace 31 años, en 1992, su legado permanece para siempre, y en estos tiempos de “corridos tumbados”, y de un renacimiento del gusto por el regional mexicano, florece todavía más que nunca.

Cada aniversario es un momento perfecto para recordar al intérprete de “Nieves de Enero”, pero desde luego, nadie lo recuerda de la misma forma en que su hija lo hace. A pesar de que no lo conoció a profundidad, el legado de un artista que significó mucho para los mexicanos ciertamente le da una idea aproximada del hombre que alguna vez le dijo que ella era “el amor de su vida”.

Cynthia Sánchez habló recientemente de su padre en el programa de Pepe Garza llamado Pepe’s Office. Allí contó que Chalino tiene dos nietas y un nieto. La mayor de las niñas tiene 13 y la otra 8; y el niño tiene apenas 10. Desde luego el trío nunca conoció a su abuelo en persona, pero tienen una idea de quién era, aunque todavía no alcanzan a comprender su legado, ni la forma cruenta en que perdió la vida.

(Foto: captura de pantalla/YouTube)

“Saben lo básico porque la casa de mi mamá es un museo”, comentó. “Entonces van y ven los discos, salen cosas en TikTok que ellos ven y me dicen ‘Es tu papá’, porque como no lo conocieron no dicen ‘Es mi abuelo’. Pero así de que estén conscientes al cien por ciento, no”.

También relató que durante toda su vida creció sabiendo que su papá estaba ausente de una forma definitiva. Cuando Chalino Sánchez fue asesinado en 1992, Cynthia apenas tenía apenas cuatro años. Pero sí recuerda que él le decía que ella era “el amor de su vida” y cuando pasa una cosa tan trágica, como su muerte, “ya no vuelves a tener un amor así”.

“Yo crecí sabiendo que mi papá no estaba. En un punto sí me di cuenta que murió de tal tal manera... Ha sido largo poder procesarlo y últimamente más que antes, porque como con el Covid, todo se apagó, tuve más tiempo de reflexionar y ver las cosas, pero cuando estás chiquito te sientes abandonado porque no sabes el concepto de lo que es la muerte”.

¿Cómo murió Chalino Sánchez?

Chalino perdió trágicamente a su hermano Armando en 1984 (Foto: Twitter @gEEEEEERa)

“El rey del corrido” era (o es) uno de los cantantes de regional más populares en territorio mexicano y en otros también fuera de nuestras fronteras. El 16 de mayo de 1992 acudió a cantar a un evento, para el cual fue contratado, en el salón de “Las Bugambilias”.

Mientras estaba arriba del escenario recibió un papel con una nota que le cambió el semblante y lo puso nervioso. Luego de terminado el evento, ya a la mañana siguiente, su vehículo fue interceptado por personas que se hicieron pasar por agentes federales y se lo llevaron. Su cuerpo apareció después en una carretera de la ciudad y con dos heridas de bala en la cabeza.

El cantante fue sepultado en el Panteón de “Los Vasitos” ubicado en Sinaloa. Aunque el artista ya contaba con un éxito ciertamente consolidado, todas sus historias convertidas en canciones se convirtieron en leyendas desde entonces. Éxitos como “Alma Enamorada”, “Los chismes”, “Baraja de oro” y “Nieves de enero” son prueba de su legado incluso hoy en día.

‘Nunca tuvo miedo’, la serie de Chalino Sánchez

Captura: ViX.

La plataforma streaming de Televisa ya anunció que se prepara para estrenar una serie documental sobre el artista. Se trata de un proyecto ciertamente misterioso, ya que fue filmado y preparado en completo secreto. Tanto así que hasta el momento se desconocen los detalles, el reparto y el equipo de producción.

A lo sumo sabemos que se estrenará en ViX el próximo 30 de junio y que será de corte documental, muy similar a la recién estrenada docuserie sobre Paco Stanley. La misma plataforma ya presenta una descripción, o suerte de sinopsis de Nunca tuvo miedo, como lleva por título:

“Nunca tuvo miedo narra la extraordinaria historia del compositor y cantante mexicano, considerado como el Rey del corrido”.