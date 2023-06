Premios Ariel 2023: la ceremonia se realizará por primera vez fuera de la CDMX

La 65 entrega del Premio Ariel se llevará a cabo en el Teatro Degollado, de Guadalajara. (@AcademiaCineMx)

Este martes 20 de junio, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) anunció a los nominados al Premio Ariel 2023 en las 24 categorías que se reconocen cada año.

Te puede interesar: Ariel 2023: estos son los nominados a lo mejor del cine mexicano

La 65 entrega del Premio Ariel cambia de sede y para este 2023 se llevará a cabo por primera vez en el Teatro Degollado, de Guadalajara, el próximo 9 de septiembre. “Con esta ceremonia la AMACC inaugura un sueño largamente anhelado por sus miembros: salir de la Ciudad de México, propiciar encuentros con todas aquellos colegas que hacen cine desde muy distintas regiones del país y también con nuestros muy distintos públicos que los habitan”, declaró Leticia Huijara, Presidenta de la AMACC.

“Descentralizar la Ceremonia que premia la excelencia del cine mexicano es dar un paso firme en el reconocimiento de la diversidad de voces y miradas que conforman el universo de nuestra industria, es abrazar la pluralidad que aportan los artistas regionales a nuestras cinematografías”

En esta ocasión para el galardón se inscribieron un total de 139 películas, 130 mexicanas y 9 iberoamericanas de países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela; se recibieron 73 largometrajes, incluyendo 46 de ficción, 17 documentales y 2 de animación; y llegaron 66 cortometrajes de los cuales 39 fueron de ficción, 15 documentales y 12 de animación.

Para esta edición del Ariel se inscribieron 139 películas, 130 mexicanas y 9 iberoamericanas. (@AcademiaCineMx)

El Comité de Elección de Nominados estuvo conformado por 186 integrantes quienes participaron en el proceso de votación. Este año han resultado nominadas 43 películas, 28 largometrajes y 15 cortometrajes, mientras que 163 personas se han hecho de nominaciones: 62 mujeres y 101 hombres.

Nominados a la 65 entrega del Ariel

Actor

Te puede interesar: Cuál era la afición de Andrés Soler y por qué nunca se casó

-Daniel Giménez Cacho, BARDO, Falsa Crónica De Unas Cuántas Verdades.

-Álvaro Guerrero, La Civil.

Te puede interesar: Compararon a Lucía Méndez con Martha Higareda por un comentario sobre Cher

-Cuauhtli Jiménez, Finlandia.

-Hernán Mendoza, La Caja.

-Gerardo Trejoluna, El norte sobre el vacío.

Actriz

-Marta Aura, Coraje.

-Julieta Egurrola, Ruido.

-Arcelia Ramírez, La Civil.

-Natalia Solián, Huesera.

-Karla Souza, La Caída.

Coactuación femenina

-Mayra Batalla, Huesera.

-Dolores Heredia, El norte sobre el vacío.

-Martha Claudia Moreno, Huesera.

-Nicolasa Ortíz Monasterio, Trigal.

-Úrsula Pruneda, Trigal.

Coactuación masculina

-Fernando Bonilla, El norte sobre el vacío.

-Raúl Briones, El norte sobre el vacío.

-Juan Daniel García Treviño, La Civil.

-Jorge A. Jiménez, La Civil.

-Francisco Rubio, BARDO, Falsa Crónica De Unas Cuántas Verdades.

Cortometraje animación

-Bouclette, Fernanda Lozada.

-El año del radio, Samuel Kishi Leopo.

-K8, Miguel Anaya Borja.

-La melodía torrencial, José Luis Saturno.

-Los cuervos, Héctor Dávila Cabrera.

Cortometraje documental

-La evaluación, Diego Enrique Osorno González.

-Las nubes son de música, Enrique García Meza.

-Mi reino, Luis J. Arellano.

-Mira el silencio, Santiago Zermeño.

-No te agüites, Juan Vicente Manrique.

Cortometraje ficción

-Agustina, Luciana Herrera Caso.

-Aire, Kenya Marquéz.

-El Grillo, Carlos Hernández Vázquez.

-En cualquier lugar, Minerva Rivera Bolaños.

-Pitbull, Fabián León López.

Dirección

-Natalia Beristáin, Ruido.

-Michelle Garza Cervera, Huesera.

-Alejandro G. Iñárritu, BARDO, Falsa Crónica De Unas Cuántas Verdades.

-Alejandra Márquez Abella, El norte sobre el vacío.

-Lucía Puenzo, La Caída.

los y las nominadas a Dirección son pic.twitter.com/CV5fYVlatM — AMACC (@AcademiaCineMx) June 20, 2023

Diseño de arte

-Huesera.

-BARDO, Falsa Crónica De Unas Cuántas Verdades.

-El norte sobre el vacío.

-Zapatos rojos.

-La Caja.

Edición

-La Civil.

-BARDO, Falsa Crónica De Unas Cuántas Verdades.

-Huesera.

-El norte sobre el vacío.

-Ruido.

Efectos especiales

-El norte sobre el vacío.

-Huesera.

-Mal de ojo.

-El poderoso Victoria.

-La Caída.

Eefectos visuales

-El norte sobre el vacío.

-La Exorcista.

-Huesera.

-BARDO, Falsa Crónica De Unas Cuántas Verdades.

-Mal de ojo.

Fotografía

-Claudia Becerril Bulos, El norte sobre el vacío.

-Darius Khondji, BARDO, Falsa Crónica De Unas Cuántas Verdades.

-Dariela Ludlow AMC, Ruido.

-Serguei Saldívar Tanaka AMC, Zapatos rojos.

-Nur Rubio Sherwell, Huesera.

Guion original

-Abia Castillo, Michelle Garza Cervera, Huesera.

-Habacuc Antonio De Rosario, Teodora Mihai, La Civil.

-Paula Markovitch, Laura Santullo, Lorenzo Vigas, La Caja.

-Alejandra Márquez Abella, Gabriel Nuncio, El norte sobre el vacío.

-Mónica Herrera, Samara Ibrahim, Tatiana Meñeruk, Lucía Puenzo, María Renée Prudencio, La Caída.

Largometraje animación

-Águila y Jaguar: Los Guerreros Legendarios, Mike R. Ortiz.

-Home is somewhere else, Carlos Patricio Hagerman Ruiz Galindo, Jorge Villalobos de la Torre.

Largometraje documental

-Cartas a distancia, Juan Carlos Rulfo.

-Dioses de México, Helmut Dosantos.

-Home is somewhere else, Carlos Patricio Hagerman Ruiz Galindo, Jorge Villalobos de la Torre.

-Teorema del tiempo, Andrés Kaiser.

-Users, Natalia Almada.

Maquillaje

-BARDO, Falsa Crónica De Unas Cuántas Verdades

-La Civil

-El norte sobre el vacío

-Finlandia

-Huesera

Música original

-Gibrán Andrade, Rafael Manrique, Huesera.

-Tomás Barreiro, El norte sobre el vacío.

-Bryce Dessner, Alejandro G. Iñárritu, BARDO, Falsa Crónica De Unas Cuántas Verdades.

-Philip Glass, Leonardo Heiblum, Cartas a distancia.

-Camilla Uboldi, Zapatos rojos.

Película Iberoamericana

-1976 (Chile), Manuela Martelli.

-Argentina, 1985 (Argentina), Santiago Mitre.

-As Bestas (España), Rodrigo Sorogoyen.

-Carajita (República Dominicana), Ulises Porra, Silvina Schnicer.

-Los reyes del mundo (Colombia), Laura Mora.

Revelación actoral

-Eustacio Ascacio, Zapatos rojos.

-Emilia Berjón, Trigal.

-Déja Ebergengi, La Caída.

-Diego Armando Lara, El reino de Dios.

-Isabel Luna, Huesera.

Nominados a mejor película, Ariel 2023. (@AcademiaCineMx)

Película

-Bardo, falsa crónicas de unas cuántas verdades.

-El norte sobre el vacío.

-Huesera.

-La caída.

-La civil.

Acerca de la AMACC

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas cuenta con más de 70 años de historia y cada año reconoce a lo más destacado de la producción fílmica nacional mediante el Ariel. Su objetivo es promover la difusión, la investigación, la preservación, el rescate, el desarrollo y la defensa del cine mexicano y fomentar la reflexión y la actividad académica en torno al cine nacional, su historia y su problemática actual.

El premio se trata de una estatuilla la cual representa -de acuerdo a su creador- el escultor mexicano Ignacio Asúnsolo, a un hombre simulando emprender el vuelo. Un símbolo del espíritu idealista y del anhelo de la ascensión del cine mexicano.