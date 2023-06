Cártel inmobiliario: ejecutan nueva orden de aprehensión contra Ismael “N”, exservidor de Benito Juárez

Ismael "N" se desempeñó como asesor de la Jefatura Delegacional de Benito Juárez (Foto: Fiscalía CDMX)

Autoridades capitalinas cumplimentaron una nueva orden de aprehensión en contra de Ismael “N”, ex servidor público de la alcaldía de Benito Juárez, debido al caso conocido como “Cártel Inmobiliario”, el cual tiene que ver con una red de corrupción en el sector de bienes raíces de la Ciudad de México (CDMX).

Así lo dio a conocer el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Ulises Lara, quien detalló que Ismael se desempeñó como asesor de la entonces Jefatura Delegacional de Benito Juárez, director de Recursos Materiales y Servicios Urbanos, así como director general de Administración.

Su detención la realizaron agentes de la Policía de Investigación (PDI) en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc, debido a su presunta responsabilidad en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades por servidores públicos.

Con base en las investigaciones que ha encabezado la Fiscalía capitalina, se presume que Ismael “N” “posiblemente fungió como prestanombres en diversos contratos ilícitos de la alcaldía Benito Juárez”, detalló Lara López este 21 de junio a un día de su detención.

El Cártel inmobiliario hace referencia a una red de corrupción en el sector de bienes raíces de la alcaldía Benito Juárez (Fotos: Fiscalía de CDMX)

Cabe mencionar que Ismael ya había sido detenido anteriormente en diciembre de 2022 por el mismo delito referido con anterioridad, así como asociación delictuosa. Sin embargo, gracias a un amparo que presentó, el ex funcionario logró recuperar su libertad, aunque aún sigue vinculado a proceso (en un principio se le dictó prisión preventiva como medida cautelar). “Pero el Ministerio Público obtuvo una nueva orden de aprehensión en su contra que se cumplimentó ayer”, expuso el vocero de la Fiscalía capitalina.

Una vez asegurado, Ismael “N” fue notificado de dicho mandamiento judicial y los elementos de la PDI lo trasladaron a las inmediaciones de la Fiscalía de la CDMX para su certificación médica. Posteriormente fue ingresado al Reclurosio Preventivo Varonil Norte, donde quedará a disposición de un juez de control.

Al respecto, Ulises Lara indicó que las detenciones relacionadas al caso del Cártel Inmobiliario no tienen que ver con una supuesta “persecución política” en contra de los ex servidores públicos de las administraciones pasadas.

“Con este hecho se confirma que en la investigación por la red de corrupción en el sector bienes raíces en Benito Juárez no existe ninguna persecución política sin indagatorias sólidas, profesionales y científicas”

La Fiscalía reveló el esquema de funcionarios aparentemente involucrados en la red de presunta corrupción. (Fiscalía CDMX)

Inmuebles asegurados del Cártel Inmobiliario

El pasado 10 de mayo, la Fiscalía de la CDMX dio a conocer que hasta ese momento se habían asegurado 60 inmuebles relacionados con la trama de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez. Se tratan de casas y departamentos que estaban a nombres de ex funcionarios de dicha demarcación, quienes ocuparon cargos en áreas de Obras, Desarrollo Urbano, Jurídico y de Gobierno.

Este entramado estaría encabezado principalmente por Christian Von Roehrich, ex alcalde panista de Benito Juárez, quien fue detenido el 20 de abril en Tamaulipas, cuando intentaba huir hacia Estados Unidos. Siete días después fue vinculado a proceso y le dictaron prisión preventiva.

Entre las personas relacionadas a este caso que ya han sido detenidas destacan Nicias Aridjis (ex director de Obras); José “N” (ex supervisor de trabajos de Benito Juárez); Sofía “N” (hermana de Von Roehrich) y Roberto “N” (empresario).

Al menos nueve ex funcionarios han sido vinculados a proceso, entre los que se encuentran Luis Vizcaíno (ex director jurídico), Nicias Aridjis y Adelaida García (ex directora de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos).

En cuanto a las personas evadidas de la justicia se encuentran Víctor Manuel Mendoza (director de Planeación, Desarrollo y Participación Ciudadana), Emilio Sordo Zabay (ex director de Desarrollo Urbano), César “N” (trabajador por honorarios) y Elvia “N” (quien fungía como gestora de César).