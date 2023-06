Rescataron el cadáver de Ángel, joven que se ahogó en el Lago de Guadalupe, en Cuautitlán Izcalli

Tras casi un día de búsqueda, los servicios de emergencia lograron encontrar el cuerpo. (Twitter/@FernandoCruzFr7)

Por la tarde del 19 de junio, un equipo de buzos pudo localizar el cuerpo de Ángel, un joven que se ahogó en el Lago de Guadalupe del municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, luego de más de 20 horas de búsqueda.

De acuerdo con los primeros reportes de la dirección municipal de Protección Civil y Bomberos, el muchacho de 19 años estaba caminando a las orillas del lago la tarde del domingo 18 de junio en compañía de su familia.

Sin embargo, en un momento decidió meterse a nadar, presuntamente para refrescarse por las altas temperaturas, y quedó atrapado en la laguna por la fuerza de la corriente y el fango.

En cuanto su madre, la señora María, perdió de vista al muchacho, alertó a los servicios de emergencia para que iniciaran las labores de rescate. “‘Mamá sácame’, gritaba, ya no podía hacer nada cuando se hundió mi hijo pa’bajo, lo llevó más la laguna, todavía alzaba sus manitas, no pudimos hacer nada (sic.)”, dijo ella entre lágrimas al ser entrevistada por el periodista Fernando Cruz.

El joven fue arrastrado por la corriente de la laguna. (Twitter/@SUEM_EDOMEX)

Fue gracias a la participación de elementos de Protección Civil, Bomberos, la Cruz Roja y el Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) que el cadáver del joven pudo ser localizado.

Los rescatistas utilizaron lanchas para realizar diversas inmersiones desde la tarde del 18 de junio con el fin de evaluar las condiciones de la laguna, identificar la zona en la que podría haberse hundido Ángel.

Lamentablemente, las primeras expediciones no tuvieron los resultados esperados y, conforme se aproximaba la noche, la visibilidad debajo del agua disminuyó considerablemente. Incluso alrededor de las nueve de la noche se planteó suspender las actividades, pero los cuerpos de emergencia decidieron continuar un par de horas más.

Cerca de las ocho de la mañana del 19 de junio los buzos continuaron con las exploraciones y, según información compartida en las redes sociales del SUEM, el cadáver de Ángel fue hallado a las 14:20 horas.

“La búsqueda inicio el 18 de junio y se mantuvo hasta las 22:00 horas debido a las condiciones del sitio y la profundidad de 8 metros. Al lugar de los hechos se trasladaron una unidad de rescate, una ambulancia y una lancha”, especificó el Servicio de Urgencias en un breve comunicado.

La familia de Ángel pidió apoyo a la alcaldesa para cubrir los gastos funerarios de su hijo. (Twitter/@SUEM_EDOMEX)

En una entrevista adicional, la señora María envió un mensaje al gobierno de Cuautitlán Izcalli, el cual encabeza Karla Fiesco, para solicitar un apoyo económico que le permita cubrir los gastos funerarios, pues no tiene empleo y su esposo falleció hace dos años, así que no cuenta con ingresos fijos. “Necesitamos el apoyo para la señora, por favor, porque la verdad no tiene nada”, añadió una persona cercana a María.

Por su parte, el único pronunciamiento de la alcaldesa se limitó a externar sus condolencias hacia la familia. “Expreso mi más sentido pésame a los familiares del joven que lamentablemente perdió la vida ayer tras ser arrastrado por las aguas del Lago de Guadalupe. Esta tarde fue encontrado su cuerpo por el SUEM, en compañía de PC y Bomberos Municipal, con la ayuda de la Cruz Roja”, compartió la funcionaria en sus redes sociales.

Debido a este trágico suceso, el SUEM recordó algunas recomendaciones a la población para prevenir accidentes en cuerpos de agua, por ejemplo:

- Evitar entrar a lagunas si no saben nadar o no se cuenta con equipo necesario

- Utilizar equipo de protección como flotadores y salvavidas

- Salir de inmediato si se sufren mareos, hormigueo en extremidades o dolor de cabeza.