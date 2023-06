Libertad Palomo contestó a quienes le piden dejar de ser trans

A sus 54 años, Libertad Palomo no se siente del todo incluida entre la comunidad LGBTTTIQ+ (Foto: Instagram)

Armando Palomo triunfó en la televisión mexicana en los años 80, cuando participó en recordadas telenovelas que lo posicionaron como uno de los villanos más populares de la pantalla; proyectos como La pícara soñadora, Rosa Salvaje, Juana Iris y Redención le brindaron la fama que hoy vive desde otra perspectiva.

Y es que fue hace 23 años cuando Armando dio el paso más importante en su vida tras haber sido pareja de la fallecida actriz Margarita Isabel: asumir su verdadera identidad y mostrarse al mundo como una mujer transexual.

Ahora que la situación en la sociedad ha cambiando un tanto, la actriz que adoptó el nombre de Libertad Palomo hizo una reflexión en la que señala que aun dentro de la comunidad sexodiversa, asumirse como una mujer trans no ha sido del todo fácil, pues no encuentra una inclusión plena.

“Ha sido difícil en el sentido de que la gente tiene tal vez muchos prejuicios todavía y mucho desconocimiento hacia lo que es el mundo trans, principalmente dentro de la comunidad LGBT. Pero quiero decirte que aun dentro de esta comunidad hay situaciones complicadas. No es fácil ser una persona transexual, aun dentro de la comunidad LGBT. Me refiero a lo siguiente: en cualquier trabajo encontrarás compañeros gays, compañeras lesbianas y no hay problema de ausencia de oportunidades, no; pero para una mujer transexual o transgérnero o travesti es un poquito más complicado”, expresó la recordada “Liza” de Los Sánchez a la revista TVyNovelas.

El último trabajo de la actriz fue la serie "Los Sánchez", en 2005 (Foto: Captura de pantalla)

Y es que pese a que se retiró de las telenovelas por decisión propia para ser recordada en un papel protagónico, Libertad está consciente de que las oportunidades profesionales para personas trans son muy reducidas o enteramente nulas.

“Fui protagonista de Los Sánchez, en TV Azteca; estuvimos dos años al aire, y después de eso ya fue decisión propia no volver a hacer televisión, porque pensé que era mejor que la gente me recordara con un papel protagónico como ‘Liza’”, contó.

“¿Realmente hay un compromiso de la industria para entender este movimiento? Yo he dejado de trabajar durante muchos años en la televisión, precisamente porque no hay oportunidades para personas transexuales. te voy a poner un ejemplo: cuando trabajé en Aventurera, interpretaba dos papeles: uno masculino y otro femenino, y siendo ‘La Bugambilia’ y Melchor pude demostrar mi trabajo, cantando como hombre y como mujer”, recordó la actriz de 54 años, quien ha podido actuar en papeles acorde a su identidad.

“Más adelante, el productor Salvador Mejía, a quien quiero y respeto mucho como persona, me invitó a participar en la telenovela Entre el amor y el odio, donde interpreto un papel femenino, no el de un transexual. Luego, el señor Salvador Varela me invitó a participar en una obra de teatro con Alejandro Suárez y Alberto ‘El caballo’ Rojas, con un personaje femenino; no el de un travesti ni de un transexual, ni de un transgénero”, contó Libertad.

Pese a las circunstancias a las que es vulnerable dada su condición de género, Palomo contó que no se ha sentido violentada salvo en aquellas ocasiones en que algunas personas la han convenido a que “se arrepienta” de ser mujer trans; sin embargo ella afirma sentirse totalmente cómoda y en paz con su identidad, expresión de imagen y orientación.

“Ha habido personas que me han dicho ‘¡Arrepiéntete!’. Pues no, ‘arrepiéntete de tus pecados, tú sabrás lo que habrás hecho’, les digo. Yo estoy en paz. Estoy en paz con Dios, estoy en paz con mi vida, con mi universo. No soy homosexual, no soy gay; siempre me han gustado las mujeres y creo que me seguirán gustando. En eso no va a cambiar nada”, destacó.

Actualmenter Libertad Palomo participa en la obra de teatro Orlando y Mikael: Los arrepentidos, donde interpreta a una mujer trans.