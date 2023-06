AMLO respaldó a Cuitláhuac García por detención de la jueza Angélica Sánchez

El presidente advirtió que su gobierno continuará exponiendo a jueces que "no cumplen"

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respaldó a Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, tras la detención de la jueza Angélica Sánchez.

“Claro que lo respaldo”.

Desde su mañanera, el presidente de México advirtió que su Gobierno continuaría exponiendo a magistrados y magistradas que “no actúan con rectitud, ni honestidad”, especialmente, enfatizó, a quienes dejan en libertad a presuntos criminales.

“En este caso se presentó una denuncia y lo vamos a seguir haciendo contra los jueces. (...) No le hace si por defensa del gremio, por complicidad, los exoneran, pero ya nosotros cumplimos. No somos cómplices. (...) Vamos a hacer lo mismo en el informe de seguridad”, comentó.

El mandatario respaldó a Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz. (Foto: Cuartoscuro)

Sobre el presunto abuso de poder contra la jueza que fue detenida el pasado viernes 16 de junio, donde hubo presuntos reportes de violencia y acusaron que incluso fue “encapuchada”, el mandatario aseguró que eso lo determinarán las autoridades.

Dijo que para ello está el Poder Judicial. “Acuérdense que por eso hay un Poder Judicial que es autónomo y nosotros no tenemos nada que ver con el Poder Judicial”.

Insistió que también existen Derechos Humanos y reiteró que no hay comparación con sexenios anteriores. “Ya no somos los gobiernos anteriores, que se torturaba y se masacraba”.

La jueza Angélica N, fue arrestada por segunda vez, el pasado viernes cuando se encontraba en las inmediaciones del Centro Histórico. Elementos de la Guardia Nacional participaron en su detención y la trasladaron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Posteriormente, fue trasladada al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pacho Viejo, luego de que fue aprehendida en la Ciudad de México por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias.

El 17 de junio, un juez de control de Xalapa dictó un año de prisión preventiva justificada a la jueza, motivo por el cual seguirá su juicio desde prisión.

Angélica Sánchez fue capturada por miembros de la Guardia Nacional vestidos de civiles. (Foto: Cuartoscuro)

El día de la detención de Angélica “N”, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) reveló que se encontraba incomunicada tras su detención y acusaron que su arresto se realizó a pesar de contar con una suspensión de juicio de amparo.

El IFDP también denunció que presuntamente fue víctima de tortura pricológica por parte de las autoridades veracruzanas.

Al respecto, su hija Ingrid Gómez Sánchez narró cómo sucedieron los hechos el día que arrestaron a la jueza y aseguró que autoridades no identificadas fueron quienes realizaron la detención en un hotel del Centro de la CDMX e incluso hubo “jaloneos”.

“No sabemos si la carpeta de investigación está aquí (CDMX), está en Veracruz. No sabemos nada. La orden de aprehensión jamás nos la enseñaron. (...) No leyeron sus derechos. No sabíamos quiénes eran”, dijo Ingrid Gómez tras el arresto a su madre en las afueras de un hotel en el Centro Histórico de la Ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, la jueza veracruzana contaba con un amparo para no ser detenida, mismo que presentó al momento de su arresto. Sin embargo, las personas que se la llevaron no validaron el documento y la capturaron con lujo de violencia.

Sofía de Robina, Secretaria de Combate a la Tortura del IFDP, denunció que la captura de la jueza se dio en un marco de “irregularidades y violaciones”, ya que los elementos que se la llevaron no se identificaron, no portaban uniforme y usaron la fuerza para subirla a la camioneta en la que fue trasladada el día del hecho.