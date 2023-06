Quién es Francisco Céspedes y qué fue lo que dijo de AMLO

A través de redes sociales se ha difundido un video donde Francisco Céspedes lanza varias críticas contra AMLO y su política en México.

Este fin de semana el cantante Francisco Céspedes emitió algunas declaraciones que causaron revuelo respecto al presidente del país, Andrés Manuel López Obrador.

Te puede interesar: Qué dice la canción que AMLO dio como respuesta a Francisco Céspedes tras desearle la muerte

Y es que el compositor cubano nacionalizado mexicano criticó a AMLO tras una de sus presentaciones en Hermosillo, Sonora. Incluso le deseó la muerte por haber enaltecido al presidente cubano Miguel Díaz-Canel, a quien calificó como “dictador”.

“Cuando uno viene de un país que tiene mucha necesidad, donde hay un presidente que invita al 15 de septiembre a un dictador cubano y lo pone por encima. Tú puedes invitar a cualquier presidente pero no ponerlo como máximo, entonces por eso me cae muy mal ese tipo y ojalá que se muera”, dijo en un video que circula ampliamente.

Te puede interesar: El cantante cubano Francisco Céspedes le deseó lo peor a AMLO: “Ojalá se muera”

Tras la declaración del cantante, que no ha sido la única en contra del mandatario mexicano, la esposa de AMLO salió en su defensa a través de una historia en Instagram: “México te ha dado todo, no lo olvides amigo. Pobre de ti, no te deseo la muerte, sino una vida feliz para que no odies”, escribió Beatriz Gutiérrez Müller.

Andrés Manuel López Obrador le dedicó una melodía de Silvio Rodríguez a su detractor cubano luego de que emitiera fuertes declaraciones en contra del presidente de México

Por su parte, el jefe del Ejecutivo se dio un espacio al final de su conferencia “mañanera” para hablar del asunto, aseguró no sentirse agraviado y pidió al público no atacar a Céspedes.

Te puede interesar: “No siento ningún agravio”: AMLO reaccionó a polémicos comentarios del cantante Francisco Céspedes

“Un cantante, Céspedes, dio a conocer que no estaba de acuerdo conmigo y me deseó que me fuera mal (…) Yo lo que quiero decir es que no debemos desearle el mal a nadie, y que yo no siento ningún agravio de su parte. Y les pido a todos que respeten su punto de vista aun cuando sea extremo”, externó el mandatario.

¿Quién es Francisco Céspedes?

Francisco Fabián Céspedes Rodríguez, conocido en el medio artístico como Francisco Céspedes o amistosamente por Pancho Céspedes, es un cantante, músico y compositor nacido en Santa Clara, Cuba en 1957; y saltó a la fama en 1998 gracias a su álbum Vida Loca, con el que obtuvo quíntuple Disco de Platino en España.

Céspedes nació en Santa Clara en 1957; desde los años 2000 se nacionalizó mexicano (Foto: Instagram)

Estudió Medicina en la Facultad de Ciencias Médicas de La Habana, pero dejó inconclusa la carrera para dedicarse a su verdadera pasión: la música. Luego de pertenecer a diversos grupos cubanos en la década de los 90, el cantautor se estableció en México en 2003.

Previo a ello logró colocar sus composiciones en dos álbumes de Luis Miguel: en 1992 compuso el sencillo Pensar en ti, que forma parte del disco Aries; y en 1996 “el Sol” grabó Que tú te vas, incluida en el álbum Nada es igual.

Además, en 1998 participó con su música en la película animada El príncipe de Egipto, y una vez nacionalizado mexicano a principios de los 2000, continuó con su carrera en tierra azteca, donde participó en el doblaje de algunas películas como La princesa y el sapo, donde dio vida a “Louis, el cocodrilo”, y la versión live action de El libro de la selva, en la que compartió créditos con Héctor Bonilla.

Además, en el año 2000 lanzó su álbum ¿Dónde está la vida?, cuyo sencillo principal fue el tema de la telenovela de Televisa La casa en la playa.

Fotografía cedida por Photoamc que muestra al cubano Francisco Céspedes durante un concierto el 26 de marzo de 2021, en la Ciudad de México (México). EFE/ Photoamc SÓLO USO EDITORIAL/SÓLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

A lo largo de su trayectoria, el compositor que es abiertamente “antivacunas”, ha obtenido galardones como Premios Onda y Premios Amigo, y ha estado nominado a los Grammy y los Latin Grammy; durante su carrera ha colaborado con figuras como Pablo Milanés, Armando Manzanero, Presuntos implicados y Carlos Cuevas.

Además, Céspedes cantó en español en la boda de Barbra Streisand, invitado por Andre Midani en la Casa de David Foster. Entre las celebridades con las que se ha relacionado amistosamente se encuentra el fallecido Andrés García y el actor estadounidense Jim Carrey.

Actualmente continúa desarrollando su carrera en México y debido a sus posturas políticas tiene prohibido el ingreso a Cuba desde 2018. Asimismo, tras estas últimas declaraciones en contra de AMLO, el cantautor puso sus redes sociales privadas.