“No siento ningún agravio”: AMLO reaccionó a polémicos comentarios del cantante Francisco Céspedes

A través de redes sociales se ha difundido un video donde Francisco Céspedes lanza varias críticas contra AMLO y su política en México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió a las fuertes declaraciones que el cantautor cubano Francisco “Pancho” Céspedes hizo en su contra después de un concierto en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Céspedes criticó al mandatario por invitar en septiembre de 2021 al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, a la celebración del desfile militar del 16 de septiembre por el Día de la Independencia de México, y sobretodo por señalarlo como una de las principales personalidades internacionales del evento.

“Cuando uno viene a un país que tiene mucha necesidad, cuando hay un presidente que invita el 15 de septiembre a un dictador cubano y lo pone por encima, no sé, o sea, tú puedes invitar a cualquier presidente, pero no ponerlo como el máximo, porque por eso entonces me cae muy mal ese tipo y ojalá que se muera”, expresó el artista nacionalizado mexicano.

López Obrador enfatizó en que su respuesta al cantante cubano-mexicano no era con “afán propagandístico”, sino simplemente porque, según sus propias palabras, no quiere que “se agreda a nadie”.

“Así como ustedes saben que hay gente que no me quiere, hay gente que me quiere mucho. Entonces cuando me faltan al respeto, la gente se molesta”

“Un cantante, Céspedes, dio a conocer que no estaba de acuerdo conmigo y me deseó que me fuera mal (...) Yo lo que quiero decir es que no debemos desarle el mal a nadie, y que yo no siento ningún agravio de su parte. Y les pido a todos que respeten su punto de vista aún cuando sea extremo”, señaló AMLO.

El mandatario federal también llamó a no responder a la violencia con violencia y a entender las “circunstancias” del actual contexto político:

“Hay que entender que andan de mal humor los de la derecha. En México y en todo el mundo la derecha anda corajuda. Nosotros andamos felices. Feliz, feliz, feliz (...) Estamos en una confrontación política, en un debate, y hay posturas diferentes”, amplió López Obrador.

Andrés Manuel López Obrador le dedicó una melodía de Silvio Rodríguez a su detractor cubano luego de que emitiera fuertes declaraciones en contra del presidente de México

“Yo no soy partidiario de la ley del Talión. Entre otras cosas porque si es ojo por ojo, o diente por diente, entonces al final nos quedaríamos tuertos y chimuelos todos”

La esposa del presidente también respondió a las agresiones del intérprete de canciones como “Vida loca” y “Todo es un misterio” en contra de AMLO.

“México te ha dado todo. No lo olvides, amigo. Pobre de ti. No deseo la muerte, sino una vida feliz para que no odies”, respondió Gutiérrez Müller.

La también historiadora agregó: “Ese ‘tipo’ (AMLO) fue elegido por los mexicanos y se le llama presidente”, así como el hashtag #EsUnHonorEstarConObrador.

En las redes sociales también hubo usuarios que, en la misma línea que Beatriz Gutiérrez Müller, mostraron su inconformidad con el artista cubano.

“Ningún cantautor que desee la muerte de otro ser humano, como lo hizo Francisco Céspedes hacia López Obrador, debería ser escuchado nunca más, sus canciones y letras quedan manchadas de odio e inhumanidad” y “No me cae nada bien amlo pero desearle la muerte al alguien es lo más bajo y pendejo que una persona pueda hacer, ojalá no te pase a ti (sic.)”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, también hubo quienes apoyaron al cantante cubano, y afirmaron que su opinión era valiosa porque él vivió dentro de una dictadura y sabía de qué hablaba.

“Eso pasa cuándo se ha vivido en carne propia las injusticias de un régimen dictatorial, cuando se ha vivido sin libertad, con miseria y hambre, sólo por la decisión de un loco comunista que en lugar de ciudadanos tiene esclavos”, dijo un internauta.