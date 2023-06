Tenoch Huerta y María Elena Ríos: cronología de la denuncia entre la saxofonista a el antihéroe de Marvel

La saxofonista María Elena Ríos denunció a Tenoch Huerta: “Superhéroe abusador” (Fotos: Infobae México/ Jovani Pérez)

Luego de que el pasado 9 de junio, la saxofonista María Elena Ríos contestó un mensaje en redes sociales de el colectivo Poder Prieto en el que aseguró que el actor mexicano Tenoch Huerta era un “depredador sexual” y aseguró haber sido víctima de ello, los señalamientos y denuncias entre ambos no han parado, por lo que aquí te presentamos la cronología de la nueva historia que ha paralizado la industria del entretenimiento mexicano.

Fue a través de Twitter, donde la activista denunció que el podcast titulado El feisbuk de la Malinche habría subido un capítulo en el cual ella colaboró, pero del cual no permitió que saliera a la luz: “Oye Marca de Poder Prieto no tiene consentimiento en difundir un material que no me quisieron pagar y que así como este, en varios me explotaron para trabajarles gratis. ¿No aprenden verdad?”, señaló en primera instancia.

Dicho contenido y no autorización para su difusión fue el inicio de lo que actualmente iniciará un curso legal para determinar si la denuncia en contra del originario de Ecatepec, Estado de México, es culpable o no así como la defensa del intérprete de Namor que con solo un comunicado ha puesto las cartas sobre la mesa en cuanto a su versión de los hecho.

9 de junio, 2023: “Un depredador sexual amado por un personaje de película”

Elena Ríos contra Poder Prieto (Captura de pantalla @_elenarios)

A través de su cuenta de Twitter, la también profesora y activista en contra de la violencia hacia las mujeres externó su molestia luego de que externó su opinión sobre el actor y fans de él le reclamaran que de haber sido una víctima tuvo que denunciar ante las autoridades competentes. En el mensaje también aseguró que la historia de su origen y cómo ha llegado a la fama internacional en el séptimo arte son parte de su protección social ante la mirada pública.

“Es muy difícil hablar del abuso emocional y abuso de poder de un depredador sexual que es amado en el mundo por interpretar a un personaje de una película como Tenoch Huerta. En apariencia encantador, la gran característica de un narcisista más una buena porción de victimización”, expresó en un primer tuit.

María Elena Ríos aseguró que tras acusación no busca “dinero o fama” (Foto: Twitter)

“‘¿Y por qué no denunciaste?’ Dicen los que viven en un país machista, donde la justicia es inalcanzable, donde casi te matan y ni aún así te creen ni llega la justicia. Y no, no quiero ser famosa. Y no, no quiero dinero porque sé trabajar”, agregó la sobreviviente de feminicidio en grado de tentativa al sufrir un ataque con ácido.

11 de junio, 20923: la saxofonista recibe amenazas de muerte

Tras sus primeras declaraciones e incluso el hecho de haber etiquetado en ellas al actor mexicano, empezó a recibir una gran cantidad de mensajes de odio y amenazas de incluso muerte y ser atacada de nueva cuenta con ácido -es sobreviviente de feminicidio en grado de tentativa al sufrir un ataque con este-.

“¿Por qué me tarde en hablarlo? Porque tengo un proceso. ¿Por qué no denuncié? Porque me dio miedo de que esto pasara: personas que se resisten a creer que un superhéroe es abusador, manipulador y depredador sexual. Si, tú Tenoch Huerta abusas porque sabes que tienes poder”, escribió en su cuenta de Twitter.

Saxofonista María Elena Ríos recibió amenazas de muerte tras denunciar a Tenoch Huerta: “Superhéroe abusador” (Foto: Twitter)

12 de junio, 2023: Tenoch Huerta reacciona a acusaciones de abuso sexual

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de Namor compartió un comunicado de prensa en el que de primera instancia negó todo tipo de señalamiento en su contra y confirmó que sí sostuvo una relación sentimental con la activista, sin embargo los hechos que se le imputan son “acusaciones falsas y sin fundamentos”, rematando que tiene testigos para comprobar su versión.

“Una acusación falsa y completamente sin fundamento sobre mí se ha extendido como fuego, y no puedo dejar que siga sin ser cuestionada. Hace aproximadamente un año, salí con Elena durante algunos meses. Fue totalmente consensuado en todo momento, como muchos pueden atestiguar. Y a lo largo de todo fue una relación amorosa, cálida y de apoyo mutuo. Sin embargo, después de que terminó, Elena comenzó a tergiversar nuestras interacciones tanto en privado como frente a grupos de amigos en común”, inició.

Comunicado de Tenoch Huerta tras señalamientos de presunto abuso sexual (Foto: Instagram)

Dentro del mismo se esclareció un punto importante que diversos medios de comunicación demandaban fuera retomado: tomará acciones legales en contra de María Elena Ríos. “Como resultado, hace unos meses contraté a un equipo legal para iniciar las acciones correspondientes para proteger mi reputación y refutar estas acusaciones irresponsables y falsas que puedan generar daños y perjuicios”

Calificando los señalamientos y denuncias de la activista como “equivocadas y ofensivas”, el actor de Marvel cerró el comunicado que de momento es el único pronunciamiento que ha ejercido sobre el tema.

“Aunque de ninguna manera soy perfecto, sé que estas acusaciones son simplemente falsas. Y aunque siempre trabajo para mejorar, debo rebatir las afirmaciones que son tanto equivocadas como ofensivas. Estoy profundamente agradecido con mi familia y las personas que me han apoyado y aprecio mucho a todos los que están dispuestos a mirar los hechos y reflexionar antes de precipitarse a una conclusión falsa e injusta”, finalizó.

13 de junio, 2023: actriz mexicana también denuncia al actor de Marvel

Fernanda Tosky también denunció al actor de Marvel (Captura de pantalla/Twitter)

Fernanda Tosky -actriz que también habría salido con él- le dio su apoyo a la saxofonista y contó su experiencia. La mujer narró que aparentemente hace varios años ella habría tenido algún tipo de relación con el actor de Narcos y dejó entrever que no todo salió bien con el famoso: “Siempre supe que algún día algo así iba a pasar. Yo tuve una experiencia muy fea con él y repito en mi experiencia, no fue un hombre con respeto en lo sexual. Solo vio por sus intereses. Me lastimó y me sentí muy enojada. Espero que paren sus abusos”, comenzó a escribir.

En la misma fecha, María Elena Ríos también compartió un nuevo mensaje en sus redes sociales donde aseguró que ya habían comenzado a tratar de “sembrar miedo”, como respuesta a su único comunicado:

“Tenoch Huerta hoy no puedo contestar a tu comunicado con calma porque, como sabrás, promuevo una ley para que mujeres violentadas por abusadores, cobardes y enfermos de poder puedan acceder a la justicia y no tengan miedo como el que tú y tus fanáticos tratan de sembrar en mí”, destacó.

15 de junio, 2023: María Elena Ríos emite comunicado oficial

Comunicado oficial de la saxofonista oaxaqueña ante el de Tenoch Huerta (Foto: Twitter)

“Tenoch, sabes que para mí es difícil hablar de la violencia que me ejerciste porque tengo un proceso legal por feminicidio en tentativa. En México la violencia que ejerces aún no se legisla. Te aprovechaste. Entendí que la vergüenza no es para mí sino para el violentado”, fue parte de un largo escrito que fungió como comunicado oficial de lo que empezó como un señalamiento y terminó en presunta confesión de un abuso sexual.

17 de junio, 2023: “La masculinidad que lo protege”

Siendo de momento, hasta la fecha de publicación de esta nota, la más reciente y última declaración de los implicados, la saxofonista oaxaqueña se defendió de nueva cuenta de los ataques que ha recibido por parte de los fans del actor de Marvel:

“La verdad incomoda. Incomoda al violentador pero también remueve las fibras de la susceptible masculinidad que lo protege”, puntualizó.