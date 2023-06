Gustavo Adolfo Infante estrenó corrido cantado por Marko Peña

El cantante de corridos Marko Peña dio a conocer un adelanto del corrido del conductor de espectáculos, el cual está basado en su vida pública y profesional.

Gustavo Adolfo Infante vuelve a estar en la mira de la opinión pública; sin embargo, esta vez, no por decir algo polémico cuando se trata de chismes, sino por su corrido dedicado a él.

Mediante las redes sociales, se dio a conocer el corrido dedicado al conductor de espectáculos, cuya composición fue hecha por el cantautor Marko Peña.

De acuerdo con la letra del famoso corrido se basa en la vida pública y profesional del comunicador, de 58 años, que lleva colaborando más de 32 años en el mundo del espectáculo.

Gustavo Adolfo Infante, un hombre de respeto

Marko Peña apenas hace unos días estuvo en el programa de Gustavo Adolfo Infante. (Especial)

Con apenas 35 segundos de duración, el corrido compuesto por el cantautor habla sobre el carácter fuerte que tiene al dar sus notas de espectáculos y sobre todo lo bien que se la pasa dando exclusivas de los famosos.

A continuación, te dejamos con la letra del corrido:

Gustavo Adolfo Infante es un hombre de respeto

Con carácter fuerte y no se anda con juegos

Con artistas disfruta de lo mejor

Se la pasa bien contento el señorooooon

Él honra sus pilares, su madre y su esposa

Sus hijos queridos son sus joyas valiosas

Y su hermana Luris no puede faltar

Aquí dejo su corrido, ya me paso a retirar

Explota contra Peso Pluma

El comunicador calificó de vulgares las letras de los cantantes. Crédito: Youtube/Imagen Entretenimiento

Tocando el tema de los corridos, hace más de un mes, el conductor de espectáculos explotó contra uno de los artífices de este género musical, Peso Pluma.

Gustavo Adolfo Infante lanzó un fuerte comentario, pues refirió que tiene información de que el cantante, que pertenece a la misma “oleada” de exponentes como Natanael Cano, Fuerza Regida y Junior H, ha estado mostrándose prepotente.

Y es que tras presentar la nota de que el cantante Pepe Aguilar cantó la famosa canción en un karaoke, momento que fue captado por su hija Ángela Aguilar, el reportero dio a conocer que Peso Pluma tiene una supuesta actitud arrogante y no quiere brindar entrevistas a medios nacionales.

“Me estaba contando gente que lo conoce, que está insoportable Peso Pluma, que no quiere dar entrevistas, él madamas es ‘nivel Jimmy Fallon’ y demás”, comenzó el periodista en su programa De primera mano.

Infante comparó la repentina fama que ha obtenido el joven con la que obtuvo hace alrededor de 11 años el rapero y productor surcoreano PSY, quien fue una sensación mundial con la canción Gangnam Style.

“Yo nomás, le quiero decir algo a Peso Pluma: tú tienes un éxito ahorita, nosotros conocimos a un wey, que no me acuerdo cómo se llamaba, que cantaba Gangnam Style, PSY, ese cuate tuvo 10 veces, 20 veces más éxito que tú y el día de hoy se puede subir al metro, al camión, al trolebús o pasar enfrente de Imagen y no lo dejan entrar”, ejemplificó el reportero de espectáculos.

“Entonces, ojalá tu éxito, Peso Pluma, continúe. Recomendación, si la quieres tomar y si no me da exactamente lo mismo, ubícate porque tienes un éxito”, dijo contundentemente el también conductor del programa El minuto que cambió mi destino.

Gustavo Adolfo Infante ya había mencionado anteriormente que la música de Peso Pluma no es de su grado; sin embargo, algunos cantantes han mostrado su admiración por el estilo del jalisciense, es el caso de Pablo Montero y el de Aleks Syntek.