El cantante cubano Francisco Céspedes le deseó lo peor a AMLO: “Ojalá se muera”

A través de redes sociales se ha difundido un video donde Francisco Céspedes lanza varias críticas contra AMLO y su política en México.

Fuertes declaraciones dio el cantante de música romántica, Francisco Céspedes, quien previo a su concierto en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, arremetió fuertemente contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

El cantante de origen cubano y nacionalidad mexicano estuvo recientemente en el ojo del huracán al desearle la muerte al mandatario de nuestro país, a quien dijo odiar por invitar cada 15 de septiembre a un dictador.

El intérprete de ‘Vida Loca’ a través de un video difundido en redes sociales, se aprecia siendo cuestionado por medios de comunicación; sin embargo, explotó contra el presidente.

“Cuando los gobiernos empiezan a darte ayudas, tú desconfía, hay que desconfiar, te somete a la pobreza al país. Que usan los fondos del gobierno para caprichos de ellos, y no trabajan. Eso se le llama ‘desvestir un santo para vestir a otro’ Eso es el socialismo. “Cuando uno viene de un país que tiene mucha necesidad, donde hay un presidente que invita al 15 de septiembre a un dictador cubano y lo pone por encima de todos. Puedes invitar a cualquier presidente, pero no ponerlo como el máximo, porque entonces por eso me cae muy mal ese tipo y ojalá que se muera”, comentó.

Hasta lo convierten de Jesucristo

Fotografía cedida por Photoamc que muestra al cubano Francisco Céspedes durante un concierto el 26 de marzo de 2021, en la Ciudad de México (México). EFE/ Photoamc SÓLO USO EDITORIAL/SÓLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

El nacido en Santa Clara, Cuba se refirió a López Obrador y al actual presidente de su país de origen, Miguel Díaz-Canel, quien efectivamente fue invitado por el mandatario tabasqueño como Jefe de Estado a la conmemoración del 211 aniversario de la Independencia de México en 2021 y que dos años después recibiera de sus manos la Orden del Águila Azteca, máxima distinción del gobierno mexicano a un mandatario extranjero.

“Todos los que creen en los planes, que los siguen, la realidad de los presidentes es que ellos usan tu dinero. ¿Ustedes creen que un político saca la mano y pone un centavo de ellos? Perdón ustedes que los adoran, porque hay mucha gente que adora a los presidentes y hasta los convierten en Jesucristo”., concluyó antes de subir al escenario.

“México te lo ha dado todo”; Beatriz Gutiérrez responde a Céspedes

Por su parte, la esposa de López Obrador, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller reaccionó ante las ofensas del cantautor cubano y le pidió que no olvide que nación le ha dado todo el éxito que tiene.

“México te ha dado todo, no lo olvides amigo. Pobre de ti, no te deseo la muerte, sino una vida feliz para que no odies”, escribió.

Así le respondió Gútierrez Muller al cantante cubano. (Instagram)

Asimismo, le recordó que “este tipo”, refiriéndose a su esposo, que fue elegido por millones de mexicanos como su mandatario de la República Mexicana.

“Este tipo fue elegido por los mexicanos y se llama Presidente. #EsunhonorestarconObrador”, escribió.

AMLO confirma que asistirá a Chile por el homenaje a Allende

(Foto: SRE)

Tocando el tema de las naciones de latinoamérica, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador este sábado en su viaje a Quintana Roo para supervisar los avances del Tren maya, aseguró que viajará a la nación de Chile para el homenaje de Salvador Allende.

En un encuentro con la prensa, López Obrador fue cuestionado sobre la invitación que recibió para asistir al evento por el 50 aniversario luctuoso de Salvador Allende.

“México tiene una muy buena relación con Chile, tenemos operación económica y comercial, vamos a ir porque se van a cumplir 50 años del asesinato del presidente Allende”, declaró.

El mandatario nacional recordó que Allende fue asesinado durante el golpe de Estado del general Augusto Pinochet.

Será el 11 de septiembre que AMLO esté en Chile para asistir al homenaje póstumo al expresidente chileno y la conmemoración del Golpe de Estado.

Un día antes fue Alicia Bárcena, próxima secretaria de Relaciones Exteriores, quien adelantó que AMLO tenía previsto viajar dentro dos meses a tierras chilenas. Esto durante la inauguración de la exposición “A 50 años del golpe de Estado en Chile y la Solidaridad de México”.

En el evento, la diplomática hizo mención de diversas actividades que ambos países tienen previstas en el marco del aniversario del golpe de Estado de Chile. Sin embargo, adelantó que debido a las nuevas obligaciones que adquirirá no podrá asistir a todos ellos, aunque sí al principal.

“Y aunque mi apoyo y mi compromiso se los ofrezco de corazón, sigue incólume, a gran parte de estos eventos no podré asistir, pero sí el 11 de septiembre, que vendremos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, refirió Bárcena.