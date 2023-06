Cuántos millones de pesos dará Morena a las corcholatas para periodo de promoción

Mario Delgado junto a Claudia Sheinbaum durante su registro como participante del proceso interno de Morena REUTERS/Henry Romero

Luego que Movimiento Ciudadano (MC) presentó una denuncia por actos anticipados de campaña por parte de las “corcholatas” guindas, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aclaró este domingo 18 de junio que el acuerdo aprobado la semana pasada por el Consejo Nacional para definir al ganador de la encuesta rumbo a 2018 “está constitucional y legalmente blindado”.

Te puede interesar: Así reaccionaron las corcholatas a las reglas para el 2024 que emitió el Consejo Nacional de Morena

Luego del registro oficial de los seis aspirantes durante esta semana, Mario Delgado aseguró que las medidas cautelares establecidas el viernes por el Instituto Nacional Electoral (INE) ya estaban previstas por la dirigencia del partido.

“Se trata de un proceso de organización exclusivamente interna, no estamos haciendo ninguna convocatoria de precandidaturas o candidaturas, entonces ahí nosotros apelamos a la Constitución, que establece los derechos de autoorganización y autodeterminación internos de los partidos políticos”, argumentó el líder nacional de Morena.

La candidata por la Coordinación de los Comités de Defensa de la 4T se reunió con mujeres de Pueblos Originarios en Xochimilco.

Claudia Sheinbaum acudió este domingo a un evento con mujeres de Pueblos Originarios en el Parque Ecológico de Xochimilco, donde recibió el bastón de mando y numerosas muestras de apoyo a su candidatura presidencial.

Te puede interesar: “¿A qué le temen?”: Noroña recriminó falta de debates en proceso de Morena para designar al presidenciable

Durante el evento multitudinario, Sheinbaum escuchó los gritos en lo que las llamaban “¡Presidenta!” o “Es un honor estar con Claudia hoy”.

Durante esta semana, MC impugnó el proceso interno de Morena para definir a su abanderado a la candidatura presidencial de 2024, en el que participarán Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, así como Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña.

Te puede interesar: Por qué Morena no destinará presupuesto a las corcholatas durante proceso para elegir a su candidato

“El acuerdo del Consejo Nacional de Morena viola las leyes electorales y las Constitución de este país. Ignora los plazos de la ley, desprecia la fiscalización y rompe con los principios de equidad en la contienda y de legalidad. El día de hoy, lo hemos impugnado formalmente”, acusó el partido naranja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El senador con licencia reconoció que el asunto del financiamiento le representó una preocupación

Sin embargo, Morena aseguró que el periodo de 60 días que las “corcholatas” tendrán para recorrer el país para promoverse no incurre en una violación a los tiempos electorales porque no se trata de pre-candidaturas, pues forma parte del proceso de organización interna del partido para definir a la Coordinación de Defensa de la Transformación.

Financiamiento a las corcholatas será de 5 millones

Además, Mario Delgado indicó que los seis aspirantes contarán con un financiamiento de 5 millones de pesos, recordando que del 19 de junio al 27 de agosto recorrerán el país para promoverse, pues del 28 de agosto al 3 de septiembre se levantará la encuesta para definir al Coordinador de Defensa de la Transformación.

De acuerdo con el líder nacional de morena, esta cifra será comprobable y fiscalizable, pues “Sólo se podrán destinar a viáticos: transporte, comida y hospedaje, y a la logística de eventos, que es lo que son sillas, carpas, audio, los backs, en fin, lo que se necesite para organizar un evento”.

Delgado expuso, además, que durante estos 60 días no se trata de promover personas y está prohibida la promoción personalizada pues no hay ninguna competencia o proceso alguno por alguna precandidatura.

Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional, subrayó que la y los aspirantes a la candidatura de Morena evitarán acudir a medios "anti 4T"

“Estamos en la organización de nuestro movimiento para informar sobre los avances de la Transformación”, reiteró.

Mario Delgado descartó que Morena imponga sanciones a los aspirantes que cometan alguna falta previa a la realización de la encuesta, porque será el pueblo quien los juzgue y sancione.

“Desde el partido no los podemos sancionar porque no es un proceso jurídico sino un proceso interno de organización, si lo infringen será la gente la que evalúe si cumplen o no sus compromisos. Está a prueba su lealtad al movimiento y el respeto a su palabra empeñada. Todos se comprometieron a que primero el proyecto y luego la persona, entonces la sanción será por parte de la gente, no del partido”, señaló.