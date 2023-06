The Flash y sus efectos visuales son “una decepción”, declaró animador mexicano de Spider-Man

Uno de los animadores que trabajó en Spider-Man; Across the Spider-Verse se sintió decepcionado por los efectos visuales de The Flash

La película The Flash causó grandes expectativas por el regreso del actor Michael Keaton en el papel de Batman, asimismo causó polémica por los constantes escándalos del actor Ezra Miller quien da vida al superhéroe más rápido del universo DC, no obstante, lo que los expertos, como el animador mexicano Cruz Contreras, notaron más en la película fueron los efectos visuales.

Contreras, quien fue parte del equipo de animación de la popular y exitosa cinta Spider-Man; Across the Spider-Verse utilizó sus redes sociales para externar su opinión sobre el nuevo lanzamiento de uno de los icónicos personajes perteneciente a DC Comics. Primeramente, aseguró que se sintió emocionado por acudir al cine a observar el film, sin embargo salió decepcionado por lo que vio.

El reconocido animador nacido en territorio nacional contó que tuvo un conflicto con los efectos que tiene The Flash porque son ”deficientes”, asimismo consideró que no estaban al nivel de profesionalidad que ameritaba una de las películas más importantes de la casa productora Warner Bros en los últimos tiempos.

Cruz Contreras, animador mexicano de Spider-Man: Across the Spider-Verse, criticó los efectos visuales de The Flash. (Captura DC) (Ig: @cruzencanada) (Sony Pictures Animation vía AP)

Una de las escenas que más le molestó es una donde The Flash corrió a través de una ciudad a máxima velocidad. Los efectos visuales en esta parte de la película los consideró “pobres”. Asimismo, la comparó con una secuencia similar que se pudo ver en la cinta de X- Men: Apocalipsis.

La participación de Evan Peters con la famosa canción Sweet Dreams de Eurythmics de fondo mientras salva a los habitantes de la escuela, donde el profesor Charles Xavier entrenaba y educaba a los mutante, se convirtió en una de las más icónicas de toda la historia del cine. Cruz Contreras la calificó como “una joya” a diferencia de la que mostraron en Flash, a pesar de que se estrenó 9 años después.

“Lo que a mi me destruyó por completo fueron los malos efectos visuales... dejan mucho que desear”, declaró el miembro del equipo de animación detrás de las dos películas animadas de Spider-Man.

Contreras se mostró sorprendido por la "mala calidad" de los efectos visuales comparados con escenas de películas estrenadas hace casi 10 años. (Warner Bros)

El animador mexicano no sólo se mostró molesto, sino también preocupado por el futuro del cine porque reveló que uno de los estudios detrás de los efectos visuales de la nueva entrega de The Flash también está detrás de películas como Avatar: The Way of Water, caracterizada por tener grandes animaciones al grado de ser nominadas a un Premio Oscar.

Entonces, ¿por qué denotó su preocupación? Cruz Contreras declaró que esto se debe a que piensa que podrían estar “malbaratando” el trabajo de creador visual sólo porque estos estudios creen que tienen asegurados sus ingresos económicos por el prestigio que ostentan y por ende ya no les importa la calidad de los mismos.

Cruz Contreras reveló que uno de los estudios detrás de los malos efectos visuales de The Flash también fueron los encargados del trabajo visual en "Avatar: The Way of Water". (20th Century Studios via AP)

Casi concluyendo con el video que el mexicano publicó en sus redes sociales consideró que los encargados de todo lo que se pudo apreciar visualmente en la cinta del superhéroe no son los culpables, en cambio dijo que la responsabilidad fue de los directores.

¿Los efectos visuales en The Flash fueron a propósito?

Diversos análisis y publicaciones que defendieron los efectos visuales de la película The Flash comenzaron a circular en distintas plataformas digitales. En ellas se podía leer que tomaron los aspectos gráficos como un chiste más dentro de la cinta que también tiene tintes de comedia, concluyendo que fueron a propósito.

Cruz Contreras definió esto como un error al asegurar que “de ninguna manera pudo tratarse de un acto a propósito”, sino que después de notar las críticas de los expertos y de la gente que presenció el largometraje en cines, quisieron ocultar su error con alguna excusa para que no quedara evidenciado el “deficiente trabajo” que se hizo visualmente dentro de esta producción cinematográfica, precisó el participante de Spider-Man: Across the Spider-Verse.