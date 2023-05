Por qué Guillermo del Toro recomendó ver “Spider-Man: Across the Spider-Verse”

El cineasta mexicano reveló la razón por la que "Spider-Man: Across the Spider-Verse" es una buena película. (Tw: @RealGDT) (Ig: spidermanacrossthespiderverse)

El director mexicano Guillermo del Toro reveló que ya tuvo la oportunidad de ver Spider-Man: Across the Spider-Verse en las salas de cine y, por lo tanto, emitió una recomendación en sus redes sociales sobre esta película que se estrenará el próximo jueves 1 de junio.

Te puede interesar: Oscar Isaac a solas con Infobae por el estreno de “Spider-Man: a través del Spider-Verso”

La cinta continúa con la historia de Miles Morales, quien se convirtió en un superhéroe tras la muerte de Peter Parker dentro de su universo, suceso que mostraron en la primera película que ganó un Premio Oscar en la categoría Mejor Película de Animación en la ceremonia de 2019.

Y es justamente esta una de las razones por las que el director de películas como El Laberinto del Fauno, La Forma del Agua, Pinocho y El Callejón de las Almas Perdidas recomendó ver esta nueva entrega del personaje arácnido en las salas de cine, principalmente.

Te puede interesar: Ángela Aguilar no llenó sus conciertos en EEUU y le sobraron boletos: ¿Su carrera está en crisis?

Y es que el cineasta mexicano se declaró gran fan de la animación de esta película, desde la primera parte de la historia de Miles Morales; sin embargo, cabe destacar que su apoyo en la segunda cinta es mayor porque el mexicano Cruz Contreras reafirmó su importancia dentro del mundo del cine de animación tras participar en ambas producciones cinematográficas.

(Captura)

Guillermo del Toro consideró que esta película revolucionara la forma en que se realiza y se disfruta la animación para un largometraje. Además dijo que “si te encanta la animación, ve.... si quieres amar la animación, ve”, dejando ver que las críticas del ganador de Premios Oscar en diversas ocasiones son positivas para esta producción del “amigable vecino hombre araña”.

Te puede interesar: Gustavo Adolfo Infante reaccionó a sentencia de Héctor Parra: “Vivimos en medio de la corrupción”

Ante estos comentarios los usuarios de redes sociales aseguraron que muchos de ellos ya adquirieron los boletos para asistir al estreno en diferentes salas de cine de distintos países. Otros más dijeron que todo lo que recomiende el “gran Guillermo” debe ser de calidad por lo que compartieron que “no se la perderían por nada”.

“Como mande, don Guillermo”, “yo ya tengo mis entradas listas”, “estamos listos”, “si usted nos dice que es buena, es buena seguro”, “claro que sí, maestro, pero tendrá que ser subtitulada”, “que buen consejo, sólo espero encontrar una función subtitulada porque el doblaje no más no me convence”, compartieron en el post del cineasta mexicano Guillermo del Toro.

Tras la recomendación de Guillermo del Toro los memes no se hicieron esperar. (Captura)

Algunos de los usuarios de las plataformas digitales hicieron énfasis en ver Spider-Man: Across the Spider-Verse subtitulada y no con el doblaje latino como se acostumbra en la gran mayoría de las películas animadas en México, incluso la oferta de salas donde se proyectan las cintas de animación en nuestro país en idioma original son limitadas.

Pero por qué hicieron alusión al tema del doblaje al español. Se trató por la polémica que generó la elección de las personas que prestarían su voz a uno de los múltiples personajes que aparecen en la cinta.

¿Por qué causó molestia la elección del elenco para el doblaje al español latino?

Las críticas hacia esta película se inició una controversia en redes sociales principalmente porque el elenco en el doblaje para América Latina está conformado por puros influencers, excepto los cuatro personajes principales que son Miles Morales, Gwen Stacy (Spider - Gwen), Miguel O´Hara (Spider-Man 2099), Peter B. Parker (Spider-Man), todos interpretados por actores reconocidos de doblaje.

Los fans de Spider-Man arremetieron contra las personalidades qeu formarán parte del doblaje para América Latina. (Ig: @alexmonthy) (Ig: @andresnavyz) (Ig: @sonypicturesmx)

Entre los influencer que forman parte de esta nueva entrega del superhéroe arácnido están Alex Montiel (mejor conocido como El Escorpión Dorado), Andrés Navy, Gaby Meza, Javier Ibarreche, Óscar Garibay, la youtuber Gris Verduzco y cantantes como Melissa Robles, vocalista del grupo Matisse, entre otros más.

La crítica dijo que teniendo un gran número de actores de doblaje profesionales prefirieron optar por integrar a los famosos del internet de los cuales casi ninguno tiene experiencia haciendo este tipo de actividad profesional.