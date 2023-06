Juan Pablo Medina se separó de su novia tras la amputación de su pierna

Juan Pablo Medina reveló que terminó su relación con Paulina Dávila tras la amputación de su pierna

Juan Pablo Medina reveló que tras haber sufrido la amputación de una de sus piernas luego de una embolia y su recuperación de la cirugía, terminó su noviazgo con Paulina Dávila.

Por tres años, Paulina y el protagonista de La Casa de las Flores fueron pareja; ella lo acompañó en los peores momentos, desde su cirugía en 2021 hasta las terapias que tuvo que tomar para recuperarse.

No obstante, recientemente decidieron ponerle fin a su relación. Según confesó Juan Pablo en entrevista con Adela Micha para La Saga, fue por él que su romance acabó, pues la amputación de su pierna le afectó psicológicamente y esto lo llevó a cerrarse con todos sus seres queridos.

Tanto Paulina como Juan Pablo dejaron de compartir fotos juntos meses atrás (Instagram/@paulinada_)

“Yo no podía ni pensar (...) tenía mucho miedo todavía (...) Ella iba todos los días y estuvo conmigo todo el tiempo y fue espectacular, fue hermoso, ella y mis papás y cómo nos acomodamos, no había de otra (...) yo me sentía muy tranquilo y muy acompañado”, dijo el actor al recordar a su exnovia.

Explicó que el motivo de su ruptura fue cómo afrontó su amputación, pues no quería hablar abiertamente de lo que vivió. Fue hasta después, cuando se sintió preparado para exponer su historia, que nuevamente cambiaron muchos aspectos de su vida.

“Se pone muy difícil después, mi problema fue que yo no tuve la capacidad de hablar todo esto ni con ella ni con mi hermano, ni con mis papás, me cerré, entonces fue difícil”

Paulina acompañó a Medina desde el primer día que estuvo hospitalizado (Instagram/@juan_pablomedina)

Asimismo, dijo que actualmente, pese a su ruptura, ambos están felices y el amor continúa, pero decidieron continuar sus vidas por caminos diferentes.

“Cada quien haciendo sus proyectos, pero ya no estamos juntos. Hay mucho amor, sobre todo pasaron cosas muy fuertes que teníamos que trabajar cada quien, pero todo bien”, mencionó.

Juan Pablo no quiso dar más detalles de lo que pasó con Paulina, sólo mencionó que su relación terminó hace poco.

Juan Pablo Medina y Paulina Dávila se conocieron mientras grababan un cortometraje. (Foto: @paulinada_/ Instagram)

Paulina Dávila y el actor siempre intentaron mantener a su noviazgo alejados de los medios, pero cuando Medina sufrió la amputación de su pierna, ella lo estuvo acompañando y a veces hablaba del estado de salud de su entonces pareja.

El histrión en varias ocasiones agradeció públicamente a la colombiana por su apoyo en su recuperación, pues dijo que ella fue una de las personas que decidió mantenerse a su lado en medio de su difícil situación.

Su romance habría comenzado cuando ambos participaron en el cortometraje La hora cero, el cual se estrenó en 2019. A partir de entonces, de vez en cuando compartían fotografías juntos en sus redes sociales y se escribían mensajes de amor.

Los actores vivían juntos desde antes de la amputación de Juan Pablo (@paulinada_/Instagram)

La integrante de Luis Miguel: la serie en varias ocasiones compartió mensajes de apoyo a su novio durante su recuperación, por lo que se convirtió en la única persona a través de quien se sabía que el actor se encontraba bien tras sufrir una trombosis.

“Todo va a estar bien, todo iba a estar bien, todo está muy bien. Lo más lindo de la vida es poder vivirla”, escribió en una de sus publicaciones después de la primera aparición pública de Medina con su prótesis.

El actor aseguró que actualmente se siente feliz, pese a que su vida cambió por completo (Instagram/@juan_pablomedina)

Actualmente, el actor de Soy tu fan se enfoca en conocer las experiencias de otras personas que pasaron por una situación similar a él, lo que lo ha llevado a producir su documental autobiográfico, algo que no se habría imaginado hacer antes de la amputación de su pierna.

También confesó a Micha que ya puede hablar abiertamente de su experiencia con la trombosis y ha dejado algunos medicamentos que controlaban su ansiedad.