Hora, fecha y lugar: esto debes saber sobre la marcha del Orgullo LGBT+ 2023 en CDMX

La marcha del Orgullo LGBT+ en CDMX será el 24 de junio. | Facebook: Marcha del Orgullo LGBT de la Ciudad de México

La tradicional Marcha del Orgullo LGBTTTIQA, que cada año organiza el comité Marcha del Orgullo LGBT de la Ciudad de México, ya está a la vuelta de la esquina y en la Ciudad de México, el evento se realizará a finales de junio, con una nueva temática.

Sin embargo, de acuerdo con una petición que emitió el comité, la marcha podría tener algunos ajustes respecto a los carros alegóricos motorizados. Te decimos lo que debes saber.

¿Cuándo y a qué hora será la Marcha del Orgullo LGBT+ en CDMX?

El cártel de la convocatoria, elaborado por la artista María Fernanda Ramírez Redín, indica que la XLV Marcha del Orgullo LGBTTTIQA en la Ciudad de México será el sábado 24 de junio, a las 10:00 horas.

People take part in an annual LGBT Equality Parade in Warsaw, Poland June 17, 2023. REUTERS/Kacper Pempel

¿Dónde iniciará?

El punto de reunión será en el Ángel de la Independencia, ubicado en el cruce de las avenidas Paseo de la Reforma y Florencia, en la alcaldía Cuauhtémoc.

¿Cuál será el tema?

El tema de la marcha de este año es “Libertad, Justicia y Dignidad ¡A nosotres nunca nos borrarán!”.

¿Habrá carros alegóricos motorizados?

El comité organizador emitió dos peticiones a través de las plataformas All Out y Change.org, para pedir que este año no participen automotores y la marcha sea totalmente a pie, con la finalidad de garantizar los derechos, la inclusión y el bienestar de los manifestantes.

Esto, luego de que el año pasado hubo falta de accesibilidad, movilidad, seguridad e incumplimientos con los acuerdos de logística con el gobierno de la Ciudad de México, de acuerdo con el comité organizador.

El comité llamó a que la marcha sea totalmente a pie. | Facebook Marcha del Orgullo LGBT de la Ciudad de México

¿Cómo puedes inscribir a tu contingente para marcha a pie?

Los contingentes que deseen marchar a pie se deberán registrar en un formulario publicado por el comité en su página de Facebook. Puedes ingresar desde AQUÍ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_vPGkpI9IuDXY1EyHUZYRGgFvmmkxaGdwq19n9L1SUUSaaQ/viewform

¿En qué otros estados habrá marchas del Orgullo LGBT+?

Durante junio, mes del Orgullo LGBT+, todos los estados se realizan al menos una marcha conmemorativa. Las siguientes previstas son:

Oaxaca: 18 de junio.

Timún, Yucatán: 26 de junio.

Temáx, Yucatán: 26 de junio.

Tijuana y Ensenada, Baja California: 24 de junio.

Playa del Carmen, Quintana Roo: 24 de junio.

Guasave, Sinaloa: 24 de junio.

Ameca, Tecolotlán, Atotonilquillo y Autlán, Jalisco: 24 de junio.

Las Varas, Nayarit: 25 de junio.

Campeche: 25 de junio.

Tecoaltiche, Jalisco: 25 de junio.

Jacona, Michoacán: 29 de junio.

Arandas, Jalisco: 29 de junio.

Martínez de la Torre, Veracruz: 30 de junio.

También habrá marchas en julio y agosto

Tezutitlán, Puebla: 1 de julio.

Chihuahua, Chihuahua: 1 de julio.

Tecate, Baja California: 1 de julio.

Xilitla, San Luis Potosí: 1 de julio.

Durango: 2 de julio.

Cocula, Jalisco: 8 de julio.

Tequila, Jalisco: 8 de julio.

El Seco, Puebla: 22 de julio.

Zacatecas: 22 de julio.

Jalpa, Zacatecas: 22 de julio.

Cuernavaca, Morelos: 26 de agosto.

Guadalupe, Zacatecas: 12 de agosto.

Toluca, Estado de México: 12 de agosto.

Jérez, Zacatecas: 19 de agosto.

... Y en octubre

Fresnillo, Zacatecas: 14 de octubre.

Costa Sur, Jalisco: 21 de octubre.

Chapala, Jalisco: 18 de noviembre.

¿Por qué se celebra la Marcha del Orgullo LGBT+?

En México y otros países, junio es el mes del Orgullo LGBT+ en conmemoración de los disturbios de Stonewall, Nueva York, que ocurrieron el 28 de junio de 1969 y que marcan el inicio del movimiento de liberación homosexual.

Sin embargo, cada año cambia la temática, pues la marcha es utilizada para hacer exigencias o denuncias ante las autoridades de cada estado o país, temas que afectan a la comunidad LGBT+ en cada región.

En los últimos años, en la Ciudad de México, algunas de las exigencias han sido el reconocimiento de las infancias trans o condenar los crímenes de odio.